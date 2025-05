Vídeo: Bombeiros realizam buscas por adolescente desaparecido no Rio Acre, em Brasiléia

Equipes do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre intensificaram, nesta segunda-feira (19), as buscas por um jovem de aproximadamente 15 anos que teria desaparecido nas águas do Rio Acre, na altura da conhecida “Praia do Urubu”, no bairro Samauma I, em Brasiléia.

De acordo com informações preliminares repassadas às autoridades, o adolescente teria se afogado em uma das áreas mais perigosas do rio, marcada por formações conhecidas como “salões” — depressões profundas situadas nas curvas da correnteza, que historicamente já provocaram outros incidentes semelhantes.

Assim que foram acionadas, as equipes de busca e salvamento iniciaram as operações utilizando embarcações e técnicas de mergulho, apesar das dificuldades impostas pela profundidade e pouca visibilidade do local. Até o momento, o corpo do jovem ainda não foi localizado, e a identidade da vítima permanece desconhecida.

Novas informações serão divulgadas assim que houver atualizações sobre o caso.

Veja vídeo reportagem com Jonys David e Keliton Diogo:



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários