Vídeo: Bombeiros e populares intensificam buscas por jovem desaparecido há quase uma semana no Alto Acre
Equipes do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Alto Acre intensificaram, nesta sexta-feira (24), as buscas pelo jovem Osmilde de Souza, desaparecido desde o último domingo (19), quando saiu de Xapuri com destino à zona rural de Epitaciolândia.
De acordo com informações repassadas pelos familiares, Osmilde seguia para a Comunidade Alemanha, localizada a poucos quilômetros de Epitaciolândia, com acesso pela BR-317. Desde então, nenhum contato foi feito e o jovem não retornou para casa.
Durante a semana, parentes e amigos iniciaram buscas por conta própria e divulgaram um card nas redes sociais, pedindo informações que pudessem ajudar a localizar o rapaz. A mobilização cresceu, e nesta sexta-feira, as equipes de resgate, com apoio de populares, ampliaram a área de varredura.
Na região da Comunidade Alemanha, foram encontradas pegadas que podem pertencer ao jovem, levantando novas linhas de investigação. Para auxiliar nas buscas em áreas de mata fechada e de difícil acesso, os bombeiros, homens do Gefron, mateiros e cães, além de um drone (quadricóptero) para sobrevoar a região.
Os familiares permanecem apreensivos e pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de Osmilde de Souza seja comunicada imediatamente às autoridades policiais ou aos bombeiros. As buscas seguem de forma ininterrupta até que o jovem seja localizado.
STF tem maioria para manter nomeação de parentes para cargos políticos
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta quinta-feira (23) maioria de votos para manter a regra da Corte que permitiu nomeações de parentes para cargos políticos.
A Corte formou placar de 6 votos a 1 para manter o entendimento de que a nomeação de parentes para cargos de natureza política não configura nepotismo. Apesar do placar, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quarta-feira (29).
Em 2008, o Supremo editou uma súmula vinculante para proibir o nepotismo. De acordo com o texto da decisão, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau para cargos públicos viola a Constituição.
Contudo, a Corte reconheceu meses depois que a restrição não vale para cargos de natureza política, como secretários de Estado. A decisão permitiu que governadores indiquem parentes para cargos na administração estadual, por exemplo.
O caso voltou ao Supremo por meio de um recurso para derrubar uma lei de Tupã (SP), de 2013, que proibiu a contratação de parentes do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores na gestão municipal. A norma contrariou o entendimento da Corte que validou as nomeações para funções políticas.
Votos
Ao voltar a julgar a questão nesta quinta-feira, o relator do caso, ministro Luiz Fux, votou pela permanência do entendimento de que a vedação do nepotismo não vale para cargos políticos.
Para o ministro, o chefe do Executivo tem a prerrogativa de escolher seus secretários, desde que sejam observados os critérios de qualificação técnica e a proibição de nepotismo cruzado.
“A mensagem do Supremo é que a regra é a possibilidade, a exceção é a impossibilidade. Não é uma carta de alforria para nomear quem quer que seja”, afirmou.
O voto de Fux foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.
Flávio Dino foi o primeiro a divergir do relator e questionou a possibilidade de nomeação de parentes para cargos políticos.
Dino disse que “legalidade e afeto não se combinam”. O ministro argumentou que a nomeação de parentes não funciona na iniciativa privada e só acontece na administração pública.
“Legalidades e afetos não se combinam. Uma reunião de governo não pode ser um almoço de domingo. Uma reunião de governo não pode ser uma ceia de Natal. Ei, papai, titio, irmão, passe aí o macarrão. Isso é imprescindível, lindo na família, no jardim, não na praça. Na praça, no espaço público, nós temos que compreender que é preciso ter coerência nas regras”, afirmou.
A ministra Cármen Lúcia não adiantou voto , mas se manifestou sobre o tema. A ministra disse que cumprir o princípio constitucional da impessoalidade é um desafio.
“A esposa vai para o Tribunal de Contas para aprovar ou não as contas do próprio marido, que foi titular do Executivo. Isso é completamente contrário ao que nós discutimos, embora seja um cargo político”, comentou.
Os votos dos ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia, últimos a votar, serão proferidos na próxima sessão.
Fuga de detento escancara fragilidade no sistema penitenciário do Acre
Mais uma fuga registrada no sistema penitenciário do Acre expõe a fragilidade administrativa do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e a falta de controle sobre detentos com direito ao trabalho externo, reforçando o cenário de crise e desorganização interna denunciado por servidores do órgão.
O preso Vandré Lira de Melo, de 39 anos, aproveitou o benefício de exercer atividade fora dos muros da unidade prisional para fugir durante o expediente. Ele trabalhava em uma obra de construção civil nas proximidades do Canil da Polícia Militar, em Rio Branco. A evasão ocorreu por volta das 11h desta quarta-feira (23), mas só foi percebida cerca de quatro horas depois, por volta das 15h.
De acordo com informações repassadas por agentes penitenciários, o atual diretor operacional do Iapen tem sido pouco presente nas rotinas de segurança, sendo descrito como “praticamente desconhecido da tropa”. Essa distância entre a gestão e os servidores, afirmam, enfraquece a coordenação das ações preventivas e compromete a autoridade interna, o que tem reflexo direto na segurança das unidades prisionais.
Servidores cobram providências urgentes e mudanças na condução da gestão, defendendo que a segurança institucional volte a ser prioridade. Também pedem o reforço das equipes operacionais e valorização dos profissionais que mantêm o sistema funcionando, mesmo diante da falta de estrutura e apoio administrativo.
A reportagem tentou contato com a direção do Iapen, mas, até o fechamento desta edição, não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.
Detran realiza reparos em semáforos na fronteira, mas falta fiscalização e campanhas educativas
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realizou recentemente reparos em semáforos na região de fronteira entre Brasiléia e Cobija (Bolívia), após uma série de transtornos causados por falhas nos equipamentos. Apesar da manutenção, a falta de fiscalização e de ações educativas no trânsito segue sendo motivo de preocupação entre os moradores e motoristas que circulam diariamente pela área.
O problema se agravou na última semana, quando os semáforos da ponte binacional Wilson Pinheiro apresentaram falhas por vários dias consecutivos.
Os transtornos só foram amenizados após vídeos de denúncia circularem nas redes sociais, direcionados à presidência do Detran. A repercussão levou o órgão a enviar técnicos da capital para realizar os reparos necessários.
Na ponte metálica que liga os municípios Epitaciolândia e Brasiléia, é comum observar a impaciência de condutores que desrespeitam o tempo dos semáforos, gerando engarrafamentos e riscos de acidentes.
Mesmo com os consertos, a população reclama da ausência de campanhas de educação no trânsito e da falta de efetivo para fiscalização. O 5º Cifitran sediado em Brasiléia, opera com baixo contingente, o que inviabiliza uma ação mais rigorosa nas ruas e avenidas da fronteira.
Moradores destacam a contradição entre a alta arrecadação do Detran e a falta de presença efetiva do órgão em regiões estratégicas como a fronteira. Sem campanhas educativas e fiscalização constante, cresce o desrespeito às leis de trânsito, comprometendo a segurança de motoristas e pedestres.
Veja vídeo feito nesta quinta-feira (23) na ponte José Augusto e na Wilson Pinheiro, mostram a falta de paciência e fiscalização na fronteira.
