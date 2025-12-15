VÍDEO: Bloqueio na Ponte Internacional é encerrado após seis dias de protestos

Manifestação de estudantes da UAP contra aumento de taxas terminou nesta segunda-feira após início de negociações com a reitoria

Após seis dias de interdição, o bloqueio da Ponte Internacional foi encerrado nesta segunda-feira (15). A liberação ocorreu no início da tarde e foi acompanhada pela equipe do jornal oaltoacre.com, que registrou o momento em que as barreiras começaram a ser retiradas do local.

O protesto foi organizado por estudantes da Universidade Amazônica de Pando (UAP), em Cobija, em reação ao aumento considerado abusivo das taxas universitárias, especialmente para acadêmicos estrangeiros, com reajustes que chegaram a quase 150%. Durante o período de bloqueio, apenas o transporte internacional foi afetado, gerando transtornos e preocupação com o abastecimento de alimentos e combustíveis na região de fronteira.

Horas antes do fim da manifestação, motoristas de caminhões anunciaram que adeririam ao movimento, o que poderia ampliar os impactos econômicos e logísticos. Diante do risco de desabastecimento e da repercussão que o protesto começava a ganhar em nível nacional, foram iniciadas conversações para buscar uma solução.

De acordo com os manifestantes, o movimento contou com amplo apoio de populares, lideranças políticas, forças de segurança e da maioria dos acadêmicos, que compreenderam as reivindicações. Os protestos foram direcionados principalmente ao reitor da UAP, que, segundo a imprensa local, chegou a minimizar a mobilização estudantil.

Ainda conforme informações repassadas pelos participantes, o reitor da universidade não está em Cobija e se encontra na cidade de La Paz, onde negocia com instâncias superiores. Um comunicado oficial pode ser divulgado a qualquer momento, com detalhes sobre um possível acordo envolvendo a revisão das taxas e a permanência ou não da atual gestão à frente da instituição.

VEJA VÍDEO DENTRO DE INSTANTES

Relacionado

Comentários