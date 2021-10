VÍDEO: Bandidos explodem caixa eletrônico de Rio Branco com dinamites, mas não conseguem levar dinheiro

Criminosos encapuzados quebraram a vidraça de uma farmácia localizada em um posto de combustível, nas proximidades de uma rotatória no bairro Tancredo Neves, e explodiram um caixa eletrônico na madrugada desta quarta-feira, 20.

Segundo informações da polícia, os bandidos desativaram o alarme, quebraram a vidraça com ajuda de um pé de cabra e em seguida instalaram dinamites e detonaram. No entanto, a explosão não conseguiu atingir a gaveta em que se encontrava o dinheiro no caixa eletrônico.

Policiais Militares foram acionados por populares e ao chegarem ao local isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística. Em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, porém não obtiveram êxito.

Os bandidos não conseguiram levar nada e que houve apenas um prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil ao proprietário da farmácia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo: