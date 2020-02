Um homem aparentemente armado com um revólver rende uma motociclista na Gamelira, no centro de Rio Branco, e rouba sua motocicleta em plena luz do dia.

As cenas do assalto foram registradas por uma câmera do sistema de minitormento de um dos comércios próximos ao local do crime.

Nas imagens é possível perceber que o criminoso aguarda na calçada o momento de agir. Ele tenta roubar a moto de outra pessoa, mas a vítima consegue fugir. A segunda vítima não tem a mesma sorte e acaba ficando sem seu veículo.

Após anunciar o assalto, o criminoso empurra a motociclista que cai sobre a moto. Em seguida, a vítima foge com medo de ser baleada. O criminoso se atrapalha para ligar a moto e fica cerca de um minuto parado enquando é observado por outros motoristas e motociclistas.

