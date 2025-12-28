Vídeo: Árvore cai na BR-364 e surpreende família acreana a caminho de Rondônia

Viajantes ajudaram a desobstruir a pista após vendaval e chuva forte a cerca de 200 km de Porto Velho

Uma família do município de Brasiléia, no interior do Acre, que seguia viagem para Porto Velho (RO) para passar as festas de fim de ano com parentes, foi surpreendida por uma árvore que tombou sobre a BR-364 em decorrência de um forte vendaval acompanhado de chuva intensa.

O incidente ocorreu quando faltavam cerca de 200 quilômetros para a chegada à capital rondoniense. Segundo relatos dos próprios viajantes, que preferiram não se identificar, os ventos foram intensos e provocaram a queda da árvore, bloqueando parcialmente a rodovia.

Vídeos enviados à reportagem mostram pessoas utilizando facões para cortar galhos e, em seguida, empurrar a árvore para o acostamento, permitindo a liberação da pista. Apesar do susto e do transtorno, nenhum veículo foi atingido.

Após a retirada dos galhos, os motoristas conseguiram seguir viagem normalmente.

As autoridades alertam que, durante períodos de chuva e ventos fortes, é recomendado evitar deslocamentos em rodovias, especialmente à noite, devido ao risco de quedas de árvores, alagamentos e baixa visibilidade.

Mesmo com o imprevisto, a família conseguiu continuar a viagem e chegar ao destino para se reunir com parentes nas comemorações de fim de ano.

Relacionado

Comentários