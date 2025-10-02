Vídeo: Aleac realiza sessão solene em homenagem aos 51 anos da Rede Amazônica

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) realizou, nesta quinta-feira (2), uma sessão solene em homenagem ao 51º aniversário da Rede Amazônica. A solenidade, proposta e presidida pelo deputado Pedro Longo (PDT), reuniu parlamentares, autoridades, representantes da emissora e convidados em um momento de celebração à trajetória da Rede Amazônica, que há mais de cinco décadas desempenha papel fundamental na comunicação da região Norte, levando informação, cultura e entretenimento para milhões de pessoas.

Durante a solenidade, foram destacadas a relevância histórica e social da Rede Amazônica, seu compromisso com a informação de qualidade e a contribuição para o fortalecimento da identidade amazônica

Em seu pronunciamento, o deputado Pedro Longo (PDT), ressaltou que a Rede Amazônica foi fundada em setembro de 1972, em Manaus, inicialmente como Rádio e TV do Amazonas, sendo uma das primeiras emissoras do país a transmitir em cores. Ele frisou que, ao longo de sua história, o grupo se consolidou como um ecossistema de comunicação com 16 emissoras espalhadas pelos cinco estados da Amazônia Legal e mais de 150 retransmissores, além do Portal G1 Amazônia, CBN Amazônia, Canal AmazonSat, Agência Amazon, Portal Amazônia e a Fundação Rede Amazônica.

“Estamos homenageando hoje nesta Casa, uma instituição comprometida com a região, que mantém vivo o legado de seu fundador: amar a Amazônia, valorizar sua gente e promover seu desenvolvimento. Metas que continuam presentes em todas as iniciativas, sempre reforçando a educação como pilar central”, afirmou o deputado.

Representando a Rede Amazônica no Acre, a diretora executiva Flávia Menezes agradeceu à Aleac pela homenagem e ressaltou a importância da emissora para a região.

Flávia Menezes enfatizou ainda o compromisso da emissora com o desenvolvimento e a integração da Amazônia, reforçando que o trabalho da Rede é realizado com dedicação por seus colaboradores. “A Amazônia é apaixonante, e é uma honra para nós, que vivemos e trabalhamos aqui, manter esse compromisso com a população acreana, defendendo a sociedade e fortalecendo a integração da região”, afirmou.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também prestou homenagem à Rede Amazônica, lembrando a parceria construída ainda quando era gestor em Acrelândia. Ele destacou que a emissora sempre esteve presente nos grandes momentos da região, desde a chegada da televisão colorida ao país em 1972 até os registros de eventos históricos no Acre, como o carnaval de 1987 em Rio Branco. “Acrelândia deve muito à Rede Amazônica, porque sempre levou matérias positivas e mostrou nossa realidade. Hoje, como prefeito da capital, continuo reconhecendo essa parceria e agradeço de coração o carinho e o respeito que toda a equipe tem com Rio Branco”, afirmou.

A defensora-geral do Acre, Juliana Marques, destacou o papel da Rede Amazônica como parceira da Defensoria Pública ao longo dos anos. Ela citou como exemplo o quadro “Seus Direitos”, veiculado semanalmente na rádio CBN, no qual defensoras e defensores esclarecem dúvidas da população. “Seja nas coberturas cotidianas ou em programas especiais, temos conseguido dar visibilidade a direitos muitas vezes desconhecidos, principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. A Defensoria é muito grata por essa parceria que vem ocorrendo há tantos anos”, completou.

Em seguida, o procurador-geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro, destacou a importância da homenagem prestada pela Aleac à Rede Amazônica, classificando-a como “justa e necessária” diante da contribuição histórica da emissora para a região. “É com profundo respeito e alegria que o Ministério Público se une a esta Casa Legislativa para homenagear a Rede Amazônica, instituição que há mais de cinco décadas cumpre um papel essencial na comunicação, na formação da opinião pública e na valorização da identidade da nossa região”, afirmou.

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Aleac, falou em nome dos 24 parlamentares da Casa e ressaltou a importância histórica da Rede Amazônica para o Acre. Ele lembrou a chegada da emissora em Cruzeiro do Sul e o impacto que causou na vida da população. “Foi uma grande alegria quando a TV chegou ao nosso município. As pessoas se reuniam para assistir ao Jornal Nacional, ao Fantástico, aos jogos da Seleção Brasileira. A Rede Amazônica levou informação e entretenimento não só para Cruzeiro do Sul, mas para os lugares mais distantes do nosso estado, garantindo que até quem vive nos seringais tivesse acesso às notícias locais e nacionais”, afirmou.

Em sua fala, Phelippe Daou Junior, CEO do Grupo Rede Amazônica de Televisão, destacou a importância da homenagem recebida e reforçou os valores da empresa. “O que é importante, muito além do reconhecimento dos 51 anos, é o reconhecimento daquilo que a Rede Amazônica se propõe a fazer em todos os mercados que atuam, particularmente, aqui no Acre, que é a defesa da justiça, da liberdade e da verdade”, afirmou. Ele ainda ressaltou que o sucesso da Rede Amazônica é fruto de parcerias e dedicação coletiva: “Ninguém faz nada absolutamente sozinho. Sem os parceiros do passado e de hoje, não estaríamos aqui. É ajuda na montagem de retransmissoras, manutenção, veiculação, construção de prédios, instalação de emissoras. Tudo isso constrói cidadania diariamente”.

Daou Júnior também enfatizou a ligação pessoal e histórica da família com o Acre, destacando a pioneirismo da empresa na região. “Nossa ligação emocional com o Acre é muito grande. Meu avô paterno morou em Brasiléia, minha avó paterna se instalou em Sena Madureira. E falando da empresa, em 16 de outubro de 1974 inauguramos nossa operação aqui no Acre. Mesmo sem estar plenamente no ar, transmitimos a Copa do Mundo daquele ano, utilizando a torre da catedral, com a permissão do bispo à época”, relembrou Daou Jr., reforçando a tradição e o compromisso da Rede Amazônica com a Amazônia e a população acreana.

