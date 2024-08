Vídeo: Agentes da DHPP prendem foragido do Mato Grosso condenado por estupro de vulnerável 

Evento acontece no município de 2 a 4 de agosto

Visando desenvolver e fortalecer os pequenos negócios, o Sebrae no Acre apoia a realização de mais uma edição do Festival de Praia de Manoel Urbano. O evento, que acontece de 2 a 4 de agosto, às margens do Rio Purus, é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano e conta com o apoio do Governo do Acre.

O Sebrae atuará no desenvolvimento dos pequenos negócios do município, fornecendo apoio institucional para que os empreendedores locais tenham um espaço adequado para comercialização de seus produtos. Para a analista do Sebrae no Acre, Ruama Demir, o apoio do Sebrae permite o crescimento dos empreendimentos participantes.

“Sabemos que os pequenos empreendedores são o motor da nossa economia, são eles que geram empregos, inovam e fortalecem a nossa comunidade, e é justamente por acreditar nesse potencial transformador que o Sebrae se dedica a oferecer suporte para que eles possam crescer e se desenvolver”, afirma a analista.

Além do fortalecimento da economia local, o Festival de Praia promove cultura e lazer para a comunidade de Manoel Urbano com uma programação diversificada que inclui apresentações musicais, torneios esportivos de canoagem, vôlei e futebol de praia, além do concurso Garota Verão 2024.

O secretário administrativo da Prefeitura de Manoel Urbano, Carlos Antônio Aguiar, destaca que o apoio do Sebrae promove o desenvolvimento econômico do município e viabiliza a criação de empregos. “Esse apoio é essencial para o desenvolvimento das empresas locais, do setor econômico do município, além de gerar emprego e renda para os microempreendedores”, concluiu Aguiar.

