Acre
Vídeo: Adolescente sofre grave acidente ao mergulhar em açude em Porto Acre
Jovem de 17 anos pode ter ficado tetraplégico após bater a cabeça no fundo durante mergulho
Um adolescente de 17 anos ficou gravemente ferido na tarde deste domingo (28) após um mergulho malsucedido em um açude localizado em um ramal da zona rural de Porto Acre, próximo ao Caquetá.
Segundo familiares, o jovem utilizou a estrutura de um quiosque para realizar um mergulho de cabeça, conhecido como “facada”. A área, no entanto, tinha pouca profundidade e ele acabou batendo a cabeça no fundo.
O impacto fez com que o adolescente perdesse a consciência. Ele foi retirado da água pelos parentes e levado em veículo particular até a UPA do 2º Distrito de Rio Branco, sendo depois transferido ao Pronto-Socorro da capital em uma ambulância de suporte avançado do SAMU.
De acordo com informações médicas, o jovem apresenta quadro estável, mas não responde a estímulos do pescoço para baixo. O diagnóstico inicial indica trauma na coluna cervical, com possibilidade de tetraplegia.
O adolescente segue internado e passará por novos exames para avaliar a extensão da lesão.
Comentários
Acre
Casal fica ferido em acidente de moto na Estrada da Floresta, em Rio Branco
Jucineide Matos e Ruitmbergue da Silva foram socorridos pelo SAMU após perderem o controle da motocicleta na madrugada deste domingo (28); estado de saúde é estável
Um casal ficou ferido na madrugada deste domingo (28) após sofrer um acidente de motocicleta na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Jucineide Matos de Souza, de 40 anos, e Ruitmbergue Matos da Silva, de 44 anos.
De acordo com testemunhas, eles seguiam no sentido centro-bairro quando perderam o controle da moto e caíram na pista. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou duas ambulâncias para prestar socorro.
Jucineide apresentou um corte na cabeça, escoriações e chegou a desmaiar no local. Já Ruitmbergue sofreu fratura na clavícula. Após os primeiros atendimentos, ambos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco e permanecem em estado de saúde estável.
Policiais do Batalhão de Trânsito atenderam a ocorrência. O condutor da motocicleta recusou-se a realizar o teste do bafômetro.
Comentários
Acre
Acre se soma a estados que adotaram a “emenda Pix”, mostra levantamento
Um levantamento da Transparência Internacional – Brasil revela que 20 estados brasileiros já incorporaram em seus orçamentos o modelo conhecido como “emenda Pix”, mecanismo que permite a transferência direta de recursos para municípios sem a exigência de convênios.
O Acre aparece entre os exemplos mais recentes de flexibilização: o estado extinguiu o teto fixo de R$ 24 milhões para emendas parlamentares e passou a deixar a definição do montante a cargo da Assembleia Legislativa a cada ano.
O modelo, criado no Congresso Nacional em 2019, rapidamente se espalhou pelos estados. Ele concede aos deputados a possibilidade de indicar verbas para suas bases eleitorais com menos etapas burocráticas e, em alguns casos, sem detalhamento sobre a destinação final dos recursos. No Acre, apesar da existência de portais de transparência com relatórios sobre despesas públicas, não há especificação de como o dinheiro das emendas Pix é aplicado nas cidades.
Além do Acre, estados como Minas Gerais, São Paulo e Roraima também reforçaram o volume de emendas, elevando a fatia dos orçamentos controlada por parlamentares. Em Roraima, por exemplo, o valor destinado a emendas superou em 134% os investimentos diretos do governo estadual. Já em São Paulo, embora o Executivo divulgue os parlamentares beneficiados e os municípios contemplados, ainda não há informações completas sobre os projetos financiados com os repasses.
Comentários
Acre
Corrida em Xapuri celebra Setembro Amarelo e mobiliza população em prol da vida
Mais de 300 atletas participaram, reforçando mensagem sobre saúde mental
A manhã deste domingo, 28, foi marcada por um ato esportivo que uniu conscientização e bem-estar em Xapuri. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu a primeira edição da Corrida Setembro Amarelo, iniciativa organizada em parceria com a Acre Running Eventos. O encontro reuniu centenas de pessoas em um movimento voltado à valorização da vida e à prevenção do suicídio.
O prefeito Maxsuel Maia participou do percurso e destacou o simbolismo da ação. Para ele, o evento ultrapassou a prática esportiva e transformou-se em um espaço de união comunitária. “Essa corrida é mais que uma competição, é um momento de cuidado coletivo. Xapuri acordou cedo para celebrar a saúde, o esporte e, sobretudo, a vida. Foi um grande sucesso”, afirmou.
Também presente entre os corredores, o secretário de Saúde, Daniel Lima, reforçou a mensagem de solidariedade. Segundo ele, a mobilização reforça a importância de pequenos gestos no cotidiano. “Conversar, escutar e oferecer apoio são atitudes que salvam. Essa corrida é parte de um conjunto de ações que estamos realizando durante todo o mês nas unidades de saúde”, destacou.
A coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial, Agda Cabral, ressaltou a emoção da equipe em ver a comunidade abraçar a causa. “O que vivenciamos aqui vai além do esporte. É um momento de empatia e sensibilização, que mostra a necessidade de cuidar da saúde mental de todos”, disse.
Pódio e mensagens dos campeões
Na categoria masculina, o título ficou com Aniceldo Freitas, seguido por Kelvisson da Silva e Erlon Lima. No feminino, Elma Karine conquistou o primeiro lugar, com Sandra da Silva em segundo e Eliane Mendes em terceiro.
Após a vitória, Aniceldo reforçou o papel do esporte como instrumento de transformação. “Praticar atividade física ajuda a manter a saúde e a afastar das dificuldades. Participar é sempre uma forma de salvar vidas”, declarou.
Elma Karine, campeã feminina, também deixou sua reflexão. “Mais que uma corrida, este é um chamado para falarmos sobre saúde mental. Precisamos lembrar que todas as vidas têm valor e que pedir ajuda é fundamental”, afirmou.
O evento não distribuiu prêmios em dinheiro, apenas medalhas e troféus simbólicos, reforçando que o objetivo principal foi a conscientização. Famílias inteiras se reuniram, transformando a corrida em uma celebração comunitária que deixou como mensagem central: cuidar da vida é prioridade.
Você precisa fazer login para comentar.