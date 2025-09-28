Vídeo: Adolescente sofre grave acidente ao mergulhar em açude em Porto Acre

Jovem de 17 anos pode ter ficado tetraplégico após bater a cabeça no fundo durante mergulho

Um adolescente de 17 anos ficou gravemente ferido na tarde deste domingo (28) após um mergulho malsucedido em um açude localizado em um ramal da zona rural de Porto Acre, próximo ao Caquetá.

Segundo familiares, o jovem utilizou a estrutura de um quiosque para realizar um mergulho de cabeça, conhecido como “facada”. A área, no entanto, tinha pouca profundidade e ele acabou batendo a cabeça no fundo.

O impacto fez com que o adolescente perdesse a consciência. Ele foi retirado da água pelos parentes e levado em veículo particular até a UPA do 2º Distrito de Rio Branco, sendo depois transferido ao Pronto-Socorro da capital em uma ambulância de suporte avançado do SAMU.

De acordo com informações médicas, o jovem apresenta quadro estável, mas não responde a estímulos do pescoço para baixo. O diagnóstico inicial indica trauma na coluna cervical, com possibilidade de tetraplegia.

O adolescente segue internado e passará por novos exames para avaliar a extensão da lesão.

