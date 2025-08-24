Vídeo: Adolescente furta carro e provoca acidentes em fuga antes de ser detido pela PM em Epitaciolândia

Menor de 17 anos, natural de Rio Branco, roubou um Hyundai estacionado em frente a uma sorveteria e colidiu contra veículos durante a tentativa de fuga; criança que estava em um dos carros ficou assustada.

Um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Militar na manhã deste domingo (24), em Epitaciolândia, após furtar um carro e provocar uma série de acidentes durante a fuga.

O veículo, um Hyundai de placas PVK1H35, estava estacionado na Avenida Amazonas, em frente a uma sorveteria, quando o menor, natural de Rio Branco, se aproximou em uma bicicleta e observou a movimentação. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixa a bicicleta de lado e entra furtivamente no carro, que estava com a chave na ignição.

Na sequência, o adolescente arrancou em alta velocidade, quase atropelando o casal que tentou impedir o roubo — a mulher chegou a cair no chão. Durante a fuga, ele acessou a Rua Capitão Pedro Vasconcelos, mas colidiu contra pelo menos dois veículos estacionados.

Um dos carros atingidos era utilizado como táxi de aplicativo e transportava passageiros, entre eles uma criança, que ficou em estado de choque com o impacto da batida.

Com o carro danificado, o menor tentou continuar a fuga, mas foi rapidamente detido por uma guarnição da PM que passava pela via.

Ele foi conduzido à delegacia de Epitaciolândia, onde permanece à disposição das autoridades competentes para adoção das medidas cabíveis.

VEJA VÍDEO DENTRO DE INSTANTES:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários