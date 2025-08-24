Flash
Vídeo: Adolescente furta carro e provoca acidentes em fuga antes de ser detido pela PM em Epitaciolândia
Menor de 17 anos, natural de Rio Branco, roubou um Hyundai estacionado em frente a uma sorveteria e colidiu contra veículos durante a tentativa de fuga; criança que estava em um dos carros ficou assustada.
Um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Militar na manhã deste domingo (24), em Epitaciolândia, após furtar um carro e provocar uma série de acidentes durante a fuga.
O veículo, um Hyundai de placas PVK1H35, estava estacionado na Avenida Amazonas, em frente a uma sorveteria, quando o menor, natural de Rio Branco, se aproximou em uma bicicleta e observou a movimentação. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele deixa a bicicleta de lado e entra furtivamente no carro, que estava com a chave na ignição.
Na sequência, o adolescente arrancou em alta velocidade, quase atropelando o casal que tentou impedir o roubo — a mulher chegou a cair no chão. Durante a fuga, ele acessou a Rua Capitão Pedro Vasconcelos, mas colidiu contra pelo menos dois veículos estacionados.
Um dos carros atingidos era utilizado como táxi de aplicativo e transportava passageiros, entre eles uma criança, que ficou em estado de choque com o impacto da batida.
Com o carro danificado, o menor tentou continuar a fuga, mas foi rapidamente detido por uma guarnição da PM que passava pela via.
Ele foi conduzido à delegacia de Epitaciolândia, onde permanece à disposição das autoridades competentes para adoção das medidas cabíveis.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade na Escola Bela Flor
Por: Wesley Cardoso
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu neste sábado, 23 de agosto, a 117ª edição do Programa Saúde na Comunidade, realizada na Escola Municipal Bela Flor. A ação reforça o compromisso da gestão em garantir acesso amplo e de qualidade aos serviços de saúde para toda a população.
Durante a ação, foram ofertados diversos atendimentos médicos especializados, incluindo Ortopedia, Ginecologia, Odontologia, Pediatria, Oftalmologia, Psiquiatria e Nutrologia, além de outros procedimentos que ampliaram o cuidado integral aos moradores.
No total, 1.452 atendimentos e procedimentos foram realizados, beneficiando diretamente centenas de famílias da região.
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Sergio Mesquita, esteve presente durante a programação, acompanhando de perto o trabalho da equipe multiprofissional que se dedicou em mais um dia de prestação de serviços essenciais.
Para o prefeito Sérgio Lopes, o Programa Saúde na Comunidade é uma iniciativa que tem se consolidado como um marco de cidadania e dignidade para os moradores.
“Nosso compromisso é garantir saúde com qualidade para todos, levando serviços até quem mais precisa, de forma rápida e eficiente”, destacou.
O secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, reforçou que o trabalho da gestão vai além da oferta de serviços médicos, prezando também pelo cuidado humanizado.
“A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, não mede esforços para levar não apenas saúde, mas também acolhimento às pessoas. Queremos que cada atendimento seja feito com respeito, dedicação e humanidade”, afirmou.
Com mais uma edição de sucesso, o Programa Saúde na Comunidade segue sendo um dos maiores pilares da gestão municipal, aproximando os serviços públicos da população e garantindo mais qualidade de vida para todos os epitaciolandenses.
Motociclista sofre traumatismo craniano em grave acidente na Avenida Amadeo Barbosa
Welme Luan, de 37 anos, perdeu o controle da moto, bateu no canteiro central e foi arremessado contra uma palmeira; vítima está em estado grave no pronto-socorro de Rio Branco.
Um grave acidente de trânsito deixou o motociclista Welme Luan Cavalcante de Souza, de 37 anos, em estado crítico na madrugada deste domingo (24), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Canaã, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo testemunhas, Welme seguia em uma motocicleta Titan preta, de placa SQR-7H21, no sentido Centro–bairro, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra o meio-fio do canteiro central. Com a força do impacto, ele foi arremessado contra uma palmeira.
O capacete, que não estava afivelado, saiu da cabeça no momento da colisão, o que resultou em um traumatismo cranioencefálico grave.
Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Samu. A vítima recebeu atendimento de uma equipe de suporte básico, mas precisou ser intubada por uma unidade avançada ainda no local, antes de ser encaminhada em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.
A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, isolou a área para os trabalhos periciais. A motocicleta foi recolhida por um guincho e levada ao pátio do Detran.
Motorista perde controle, capota carro e colide contra poste no Parque da Maternidade
Condutor de 27 anos apresentava sinais de embriaguez e pode não possuir CNH, segundo a polícia
Um acidente registrado na manhã deste sábado (23) chamou a atenção de quem passava pela Via Parque, no Parque da Maternidade, região central de Rio Branco. O motorista Anderson, de 27 anos, perdeu o controle do veículo HB20 branco (placa QLW-8E00), colidiu contra um poste de iluminação pública e capotou várias vezes até parar no meio da pista, próximo à Concha Acústica.
Testemunhas relataram que o carro seguia no sentido centro–bairro quando o condutor perdeu a direção. Apesar da gravidade, Anderson usava cinto de segurança e foi protegido pelo acionamento dos airbags, escapando sem ferimentos graves.
Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas. O motorista não ficou preso às ferragens e recusou encaminhamento hospitalar, deixando o local minutos depois, retirado por familiares, antes da chegada do policiamento de trânsito.
Segundo a polícia, Anderson apresentava sinais de embriaguez, confirmados pelo odor etílico, e há indícios de que ele não possua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caso foi registrado em Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).
