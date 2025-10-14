Vídeo: Adolescente ferido em acidente em Epitaciolândia é transferido em ambulância para Rio Branco

Pai do jovem, de nacionalidade boliviana, morreu no local; mãe e irmão também ficaram feridos

O adolescente Rixon Inturias Melgar, de 16 anos, sobrevivente do grave acidente ocorrido na manhã de segunda-feira (14) em Epitaciolândia, foi transferido de ambulância para o Pronto-Socorro de Rio Branco na tarde desta terça-feira.

O jovem é filho de Riony Inturias Ayala, de 43 anos, caminhoneiro boliviano que morreu no local do acidente, em frente ao estádio de futebol do município. O pai acompanhava a esposa e os filhos a caminho da escola quando o carro, de placa boliviana, colidiu violentamente contra a traseira de uma carreta estacionada.

O irmão mais novo de Rixon, de 6 anos, também ficou ferido, mas permanece em observação no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia. A mãe, Katerine Melgar Moreno, que dirigia o veículo no momento da colisão, sofreu escoriações leves e foi encaminhada à mesma unidade hospitalar, onde chegou consciente, porém em estado de choque.

Inicialmente, os médicos avaliaram a possibilidade de transferir o adolescente por meio de helicóptero, devido ao politrauma e à gravidade de seu quadro clínico. No entanto, a equipe médica optou por realizar o transporte terrestre em uma Unidade de Transporte Avançado (UTA), que deixou o hospital por volta das 15h30, percorrendo cerca de 240 quilômetros até a capital.

O corpo de Riony Inturias Ayala foi liberado aos familiares no início da tarde, após os procedimentos de necropsia realizados na Unidade de Perícia Técnica do Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades competentes.

