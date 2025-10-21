Vídeo: Acidente fatal deixa 2 vítimas na BR-364 e um ferido em Rondônia

Colisão na rodovia que liga Presidente Médici a Ji-Paraná resultou em incêndio que destruiu ambos os veículos; sobrevivente foi hospitalizado

Um grave acidente entre um carro e uma moto na BR-364, na altura do trecho que liga os municípios de Presidente Médici a Ji-Paraná, em Rondônia, resultou em duas mortes e uma pessoa ferida nesta terça-feira (21). As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Com o forte impacto da colisão, ambos os veículos pegaram fogo e foram completamente consumidos pelas chamas. Equipes de resgate prestaram atendimento ao sobrevivente, que foi transportado para um hospital da região. O Instituto de Criminalística esteve no local para realizar os procedimentos de perícia e apurar as causas do acidente.

Os veículos sinistrados ainda permaneciam no local horas após o ocorrido, pois estavam excessivamente quentes e não podiam ser removidos com segurança. De acordo com a Polícia Rodoviária, não há risco para o tráfego na rodovia, que continua fluindo normalmente pela pista liberada.

