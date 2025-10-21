Brasil
Vídeo: Acidente fatal deixa 2 vítimas na BR-364 e um ferido em Rondônia
Colisão na rodovia que liga Presidente Médici a Ji-Paraná resultou em incêndio que destruiu ambos os veículos; sobrevivente foi hospitalizado
Um grave acidente entre um carro e uma moto na BR-364, na altura do trecho que liga os municípios de Presidente Médici a Ji-Paraná, em Rondônia, resultou em duas mortes e uma pessoa ferida nesta terça-feira (21). As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades.
Com o forte impacto da colisão, ambos os veículos pegaram fogo e foram completamente consumidos pelas chamas. Equipes de resgate prestaram atendimento ao sobrevivente, que foi transportado para um hospital da região. O Instituto de Criminalística esteve no local para realizar os procedimentos de perícia e apurar as causas do acidente.
Os veículos sinistrados ainda permaneciam no local horas após o ocorrido, pois estavam excessivamente quentes e não podiam ser removidos com segurança. De acordo com a Polícia Rodoviária, não há risco para o tráfego na rodovia, que continua fluindo normalmente pela pista liberada.
Lancha com 200 kg de maconha é apreendida após troca de tiros no Rio Guaporé, em Rondônia
Piloto da embarcação fugiu para a mata após atirar contra agentes da Polícia Civil e do Ibama durante patrulhamento fluvial na fronteira com a Bolívia
Uma lancha carregada com aproximadamente 200 kg de maconha foi apreendida durante o fim de semana em uma operação no Rio Guaporé, em São Francisco do Guaporé (RO), região de fronteira entre Brasil e Bolívia. A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil de Rondônia e do Ibamadurante patrulhamento fluvial na área.
De acordo com os relatos policiais, os agentes avistaram uma lancha em alta velocidade conduzida por um homem em atitude suspeita. Ao tentarem uma abordagem, o piloto revestiu e atirou contra os policiais, que revidaram. Apesar da troca de tiros, o condutor conseguiu escapar adentrando a mata fechada às margens do rio.
A embarcação foi abandonada no local e, durante a revista, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando cerca de 200 kg da droga. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 1ª Delegacia da Polícia Civil de São Francisco do Guaporé. O caso está sendo investigado como tráfico interestadual de drogas e tentativa de homicídio contra os agentes.
Operação conjunta apreende meia tonelada de drogas em aeronave interceptada em pista clandestina de Rondônia
Polícia Federal, PC/RO, PM/RO e PM/MT participaram da ação em Machadinho d’Oeste; veículo de apoio também foi apreendido
Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de aproximadamente meia tonelada de drogas transportadas em uma aeronave interceptada em uma pista clandestina localizada em área de mata fechada em Machadinho d’Oeste, Rondônia. A ação, realizada nesta segunda-feira (20), foi conduzida pela Polícia Federal em parceria com a Polícia Civil de Rondônia (PC/RO), Polícia Militar de Rondônia (PM/RO) e Polícia Militar de Mato Grosso (PM/MT).
Além da aeronave utilizada para o transporte dos entorpecentes, as equipes apreenderam um veículo terrestre que servia como ponto de apoio para a operação criminosa. De acordo com a PF, a ação faz parte do trabalho integrado de combate ao tráfico interestadual de drogas, com foco especial em áreas de fronteira e no interior da Amazônia Legal.
Resumo da Operação Policial em Machadinho d’Oeste
O que aconteceu: Uma operação conjunta das forças de segurança apreendeu aproximadamente meia tonelada (500 kg) de drogas.
Local e Data: A ação ocorreu em uma pista clandestina na mata fechada de Machadinho d’Oeste, Rondônia, na segunda-feira, 20 de maio (data presumida, considerando “nesta segunda-feira”).
Como foi descoberto: As drogas estavam sendo transportadas por uma aeronave, que foi interceptada.
Forças Envolvidas: A operação foi conduzida pela Polícia Federal (PF) em parceria com:
Polícia Civil de Rondônia (PC/RO)
Polícia Militar de Rondônia (PM/RO)
Polícia Militar de Mato Grosso (PM/MT)
Itens Apreendidos:
Cerca de 500 kg de drogas
Uma aeronave
Um veículo utilizado como ponto de apoio para o transporte
Contexto Maior: A operação faz parte de uma estratégia integrada de combate ao tráfico interestadual de drogas, com foco em áreas de fronteira e no interior da Amazônia Legal.
Situação Atual: As investigações continuam para identificar e localizar os responsáveis pela aeronave e pela carga ilegal.
As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pela aeronave e pela carga apreendida. A operação demonstra a atuação coordenada das agências de segurança no combate ao narcotráfico que utiliza rotas aéreas clandestinas na região amazônica.
Anvisa aprova uso do Mounjaro para tratar apneia do sono em pacientes com obesidade
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso do Mounjaro para o tratamento da apneia do sono em adultos com obesidade, ampliando o alcance terapêutico do medicamento da Eli Lilly, já utilizado no controle do diabetes tipo 2 e da obesidade.
A decisão foi publicada nesta segunda-feira (20) no Diário Oficial da União, após assinatura da resolução na sexta-feira (17). O remédio, cujo princípio ativo é a tirzepatida, continuará a ser vendido apenas com prescrição médica.
Conforme a Eli Lilly, o uso da tirzepatida apresentou redução significativa nos episódios de apneia em pacientes com obesidade. Em média, os participantes dos estudos clínicos perderam 20% do peso corporal e tiveram uma redução de até 30 interrupções respiratórias por hora.
Os testes de fase 3 mostraram que o medicamento foi cinco vezes mais eficaz que o placebo na diminuição das pausas respiratórias em pacientes que não utilizavam o CPAP — aparelho de pressão positiva contínua usado para manter as vias aéreas abertas durante o sono.
Apneia do sono
A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio caracterizado por paradas repetidas da respiração durante o sono, decorrentes de bloqueio parcial ou total das vias respiratórias.
Essas interrupções podem durar alguns segundos e se repetir dezenas de vezes por hora, causando queda na oxigenação, cansaço diurno e aumento do risco cardiovascular.
Entre os principais fatores de risco estão a obesidade, o envelhecimento, o consumo de álcool e alterações anatômicas como amígdalas grandes ou queixo retraído.
Novo nicho
A aprovação marca mais um passo da Eli Lilly na expansão de indicações clínicas da tirzepatida, concorrente direta da semaglutida (presente em medicamentos como Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk).
O remédio é apontado como uma das apostas mais promissoras da farmacêutica, com potencial para movimentar bilhões de dólares no mercado global de terapias metabólicas.
