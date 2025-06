Vídeo: Acidente entre carro e motocicletas deixa dois feridos em Sena Madureira

Colisão provocada por motorista em alta velocidade resultou em fratura grave em uma das vítimas; caso será investigado pelo Policiamento de Trânsito

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (15) deixou duas pessoas feridas em Sena Madureira, município do interior do Acre. A colisão envolveu um carro e duas motocicletas na movimentada rua Padre Egídio. As vítimas foram identificadas como Francisco Sérgio, de 42 anos, e Adriane Agustinho Silva, de 31.

De acordo com testemunhas, o condutor do automóvel, ainda não identificado, trafegava em alta velocidade e fazia manobras perigosas em zigue-zague no momento do acidente. A imprudência resultou na colisão com as motocicletas, deixando as vítimas caídas na via.

Francisco Sérgio sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido consciente. Já Adriane Agustinho teve uma fratura grave na perna esquerda. O impacto destruiu a motocicleta da mulher e causou danos à parte dianteira do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por populares e prestou os primeiros socorros no local. As vítimas foram levadas ao Hospital João Câncio Fernandes. Francisco permanece em observação na unidade, enquanto Adriane foi transferida na manhã desta segunda-feira (16) para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebe atendimento especializado.

A identidade do motorista do carro ainda não foi divulgada, e a ocorrência será investigada pelo Policiamento de Trânsito do 8º Batalhão da Polícia Militar. As autoridades buscam esclarecer as circunstâncias do acidente, incluindo a possibilidade de embriaguez ao volante ou outras infrações.

