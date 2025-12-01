Brasil
Vício em cigarro eletrônico faz adolescente perder pedaços do pulmão
Lee Ray King, da Nova Zelândia, usou cigarro eletrônico por três anos. Aos 17 anos, médicos retiraram vários pedaços mortos do pulmão dele
Quando tinha 14 anos, Lee Ray King, de Wellington, na Nova Zelândia, começou a usar cigarro eletrônico (vape). Rapidamente, o menino se tornou dependente até que seus pulmões colapsaram várias vezes e ele precisou de cirurgias para a retirada de tecidos mortos do órgão.
Em entrevista ao jornal The Sun, Lee Ray conta que não gostava muito de vape, mas seguiu o hábito e logo se viu fumando todos os dias e todas as horas, por três anos. Aos 17 anos, em agosto de 2024, ele sentiu uma dor muito forte do lado esquerdo do pulmão, além de uma dificuldade enorme para respirar.
O rapaz procurou ajuda da mãe, Kylee Jope, que levou o filho para o hospital o mais rápido que pôde. Exames mostraram se tratar de um quadro de pneumotórax: ou seja, pequenas bolhas de ar vazando para o espaço entre o pulmão e a parede torácica, que provocaram o primeiro colapso do órgão. Nas semanas seguintes, o pulmão esquerdo de Lee Ray colapsou mais quatro vezes.
Para evitar que os colapsos se repetissem, os médicos realizaram uma pleurodese – procedimento que une o pulmão à parede torácica – e, quando esse procedimento falhou, os médicos optaram por uma pleurectomia, para remover a membrana da parede do peito.
Somente na terceira cirurgia, os médicos conseguiram extrair os pedaços danificados do pulmão de Lee Ray – visivelmente “pretos e ressecados”, segundo os médicos contaram para a família do adolescente.
Problemas de saúde relacionados ao uso prolongado de vape
- Doenças pulmonares crônicas: são comuns casos de bronquite crônica e enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e fibrose pulmonar.
- Problemas cardiovasculares: o consumo frequente causa aumento da pressão arterial e frequência cardíaca, maior risco de infarto do miocárdio e AVC e danos nos vasos sanguíneos.
- Efeitos neurológicos: usar vape por muito tempo causa dependência da nicotina, alterações no cérebro em desenvolvimento, aumento da ansiedade e irritabilidade.
- Risco de câncer: a exposição a substâncias presentes no vape pode levar ao desenvolvimento de cânceres.
- Doença pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico (EVALI, em inglês): lesão pulmonar causada pelas substâncias contidas no vape e que pode deixar sequelas permanentes.
Casos como o de Lee Ray não são isolados: há evidências científicas de que o uso de cigarros eletrônicos – mesmo sem combustão de tabaco – pode causar danos graves aos pulmões. A condição conhecida como EVALI (lesão pulmonar associada ao uso de produtos para vaping) já foi documentada em diversos jovens.
A inalação dos líquidos usados em vapes – que contêm nicotina e diversas outras substâncias químicas – representa risco porque muitas dessas substâncias não têm toxicidade para inalação devidamente avaliada.
Tanto Lee Ray quanto sua família ficaram abalados e decidiram tornar pública a história com a intenção de alertar outros jovens para os perigos do vaping.
Um ano depois, ainda em recuperação, Lee afirma que nunca mais chegará perto de cigarros eletrônicos. Ele planeja enterrar os pedaços removidos do pulmão no quintal de casa, como símbolo da experiência traumática.
Como forma de agradecimento pela vida do filho, Kylee projeta campanhas com estudantes locais no próximo ano, para tentar impedir que outras famílias passem pelo mesmo.
O drama vivido por Lee Ray King serve de alerta: cigarros eletrônicos não são uma alternativa inofensiva e podem levar a consequências sérias, irreversíveis e potencialmente fatais.
Comentários
Bolsonaro pede atendimento de cardiologista e de fisioterapeuta na PF
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta segunda-feira (1º) a autorização judicial para que mais dois profissionais da saúde, um médico cardiologista e um fisioterapeuta, tenham acesso para prestar atendimento a Bolsonaro, preso na Superintendência da PF (Polícia Federal), em Brasília.
A solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal).
No pedido, a defesa solicita autorização do médico cardiologista Brasil Ramos Caiado e do fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas.
O documento justifica que a “inclusão dos profissionais se faz necessária para que possam dar continuidade ao acompanhamento especializado da condição clínica” do ex-presidente.
De forma a garantir, conforme a defesa, “a adequada assistência nas áreas de cardiologia e fisioterapia, motivo pelo qual se pugna pela célere apreciação do presente pleito”.
Mais cedo, Moraes autorizou as visitas, na próxima quinta-feira (4), da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e do filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro.
Bolsonaro está detido na PF desde 22 de novembro, quando tentou violar sua tornozeleira eletrônica. Agora, o ex-chefe do Executivo está em cumprimento de pena dos 27 anos e três meses de condenação pela tentativa de golpe de Estado.
CNH sem autoescola: quando passam a valer as novas regras?
Após o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovar, por unanimidade, nesta segunda-feira (1º/12), a resolução que desobriga a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mediante aulas em autoescolas, a expectativa é quando a medida realmente passará a valer para quem quer ser motorista no Brasil.
Ainda não há data específica, porém, nem informações sobre o que ocorre com processos de obtenção de CNH já em andamento. Tudo vai depender da publicação da resolução aprovada pelo Contran no Diário Oficial da União (DOU), o que deve acontecer nos próximos dias.
“A resolução aprovada nesta segunda-feira (01) passará a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União (DOU),” informou o Ministério dos Transportes.
O Metrópoles entrou em contato com a pasta para obter o calendário oficial, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.
A medida simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção, amplia as formas de preparação do candidato e pode reduzir em até 80% o custo total da carteira de habilitação. Segundo o governo federal, a estimativa vai beneficiar milhões de brasileiros que hoje não conseguem tirar documentação devido ao alto preço e burocracia.
Isenção ampliada do IR deve alcançar 90% da população ocupada do AC
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas (IBGE), mostram que 90% das pessoas ocupadas no Acre recebem até R$ 5 mil por mês.
O percentual coloca o estado entre aqueles com maior concentração de trabalhadores na faixa salarial que agora passa a ser isenta do Imposto de Renda (IR), após a sanção da nova lei federal assinada pelo presidente Lula na última quarta-feira, 26
O levantamento confirma que o Acre está entre os estados brasileiros com salários mais baixos do país, nove em cada dez trabalhadores acreanos vivem com salários inferiores a R$ 5 mil, ficando à frente apenas de Maranhão (94,8%), Piauí (93,2%), Ceará (93,1%) e Amazonas (90,7%) da isenção.
A PNAD Contínua referente ao terceiro trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro), mostra que, no Acre, o rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, é de 2. 795 R$, valor bem abaixo do teto permitido para isenção do IR, o que deve tornar o estado um dos mais beneficiados pela ampliação da isenção
No recorte regional, as regiões Nordeste e Norte serão as mais beneficiadas. O Norte, tem uma média de 85% da população ocupada dentro dessa faixa de renda, enquanto no Nordeste este número chega a 91,4%.
