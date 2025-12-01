Vício em cigarro eletrônico faz adolescente perder pedaços do pulmão

Lee Ray King, da Nova Zelândia, usou cigarro eletrônico por três anos. Aos 17 anos, médicos retiraram vários pedaços mortos do pulmão dele

Quando tinha 14 anos, Lee Ray King, de Wellington, na Nova Zelândia, começou a usar cigarro eletrônico (vape). Rapidamente, o menino se tornou dependente até que seus pulmões colapsaram várias vezes e ele precisou de cirurgias para a retirada de tecidos mortos do órgão.

Em entrevista ao jornal The Sun, Lee Ray conta que não gostava muito de vape, mas seguiu o hábito e logo se viu fumando todos os dias e todas as horas, por três anos. Aos 17 anos, em agosto de 2024, ele sentiu uma dor muito forte do lado esquerdo do pulmão, além de uma dificuldade enorme para respirar.

O rapaz procurou ajuda da mãe, Kylee Jope, que levou o filho para o hospital o mais rápido que pôde. Exames mostraram se tratar de um quadro de pneumotórax: ou seja, pequenas bolhas de ar vazando para o espaço entre o pulmão e a parede torácica, que provocaram o primeiro colapso do órgão. Nas semanas seguintes, o pulmão esquerdo de Lee Ray colapsou mais quatro vezes.

Para evitar que os colapsos se repetissem, os médicos realizaram uma pleurodese – procedimento que une o pulmão à parede torácica – e, quando esse procedimento falhou, os médicos optaram por uma pleurectomia, para remover a membrana da parede do peito.

Somente na terceira cirurgia, os médicos conseguiram extrair os pedaços danificados do pulmão de Lee Ray – visivelmente “pretos e ressecados”, segundo os médicos contaram para a família do adolescente.

Problemas de saúde relacionados ao uso prolongado de vape

Doenças pulmonares crônicas: são comuns casos de bronquite crônica e enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e fibrose pulmonar.

são comuns casos de bronquite crônica e enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e fibrose pulmonar. Problemas cardiovasculares: o consumo frequente causa aumento da pressão arterial e frequência cardíaca, maior risco de infarto do miocárdio e AVC e danos nos vasos sanguíneos.

o consumo frequente causa aumento da pressão arterial e frequência cardíaca, maior risco de infarto do miocárdio e AVC e danos nos vasos sanguíneos. Efeitos neurológicos: usar vape por muito tempo causa dependência da nicotina, alterações no cérebro em desenvolvimento, aumento da ansiedade e irritabilidade.

usar vape por muito tempo causa dependência da nicotina, alterações no cérebro em desenvolvimento, aumento da ansiedade e irritabilidade. Risco de câncer: a exposição a substâncias presentes no vape pode levar ao desenvolvimento de cânceres.

a exposição a substâncias presentes no vape pode levar ao desenvolvimento de cânceres. Doença pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico (EVALI, em inglês): lesão pulmonar causada pelas substâncias contidas no vape e que pode deixar sequelas permanentes.

Casos como o de Lee Ray não são isolados: há evidências científicas de que o uso de cigarros eletrônicos – mesmo sem combustão de tabaco – pode causar danos graves aos pulmões. A condição conhecida como EVALI (lesão pulmonar associada ao uso de produtos para vaping) já foi documentada em diversos jovens.

A inalação dos líquidos usados em vapes – que contêm nicotina e diversas outras substâncias químicas – representa risco porque muitas dessas substâncias não têm toxicidade para inalação devidamente avaliada.

Tanto Lee Ray quanto sua família ficaram abalados e decidiram tornar pública a história com a intenção de alertar outros jovens para os perigos do vaping.

Um ano depois, ainda em recuperação, Lee afirma que nunca mais chegará perto de cigarros eletrônicos. Ele planeja enterrar os pedaços removidos do pulmão no quintal de casa, como símbolo da experiência traumática.

Como forma de agradecimento pela vida do filho, Kylee projeta campanhas com estudantes locais no próximo ano, para tentar impedir que outras famílias passem pelo mesmo.

O drama vivido por Lee Ray King serve de alerta: cigarros eletrônicos não são uma alternativa inofensiva e podem levar a consequências sérias, irreversíveis e potencialmente fatais.

