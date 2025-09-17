fbpx
Vice-secretário de Estado dos EUA acusa Moraes de “farsa política”

13 minutos atrás

Número dois do Departamento de Estado dos EUA renova ameaças ao Brasil e diz que ministro do STF está destruindo relação de dois séculos entre os países

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. • Rosinei Coutinho/STF

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, renovou as críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e cobrou do governo brasileiro medidas para conter o juiz em mensagens publicadas nas redes sociais nesta quinta-feira (17).

O número dois do Departamento de Estado americano afirmou que a atuação de Moraes está colocando em risco mais de dois séculos de relações bilaterais entre Washington e Brasília.

“Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de dois séculos”, afirmou Landau no X.

O vice-secretário disse que o Brasil está permitindo que Moraes abuse do processo judicial e persiga uma agenda abertamente política. “Os Estados Unidos não permitirão que o juiz Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território”, concluiu o vice-secretário.

Em outro tuíte, o número dois do Departamento de Estado americano chamou o processo em curso no Brasil de uma “farsa política” e disse que não é admissível aumentar a punição de um réu em função da reação de terceiros. Ele se referia a uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo que afirmava que, segundo ministros do STF, o ex-presidente Donald Trump levaria Bolsonaro à Papuda se adotasse novas sanções contra o Brasil.

“Se esta reportagem for precisa, apenas confirma que todo o processo ‘judicial’ em andamento no Brasil é uma farsa política. Aqueles que afirmam seguir o Estado de Direito não podem aumentar a punição de um réu em função da resposta de terceiros à sua decisão. Como @POTUS @realDonaldTrump e @SecRubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais.”

Esta não é a primeira vez que Cristopher Landau faz críticas a Alexandre de Moraes ou ameaças relacionadas ao Brasil.

Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF, o vice-secretário afirmou que Moraes “desmantelou o Estado de direito” e levou as relações entre Brasília e Washington ao “ponto mais sombrio em dois séculos”.

Durante visita de empresários brasileiros a Washignton, Landau deixou claro aos executivos que o Brasil é o único país do mundo que não terá uma solução técnica ou econômica para as tarifas impostas por Trump.

No último sábado (13), o representante do Departamento de Estado americano solicitou a retirada o visto de um médico brasileiro que comemorou o assassinato do ativista pró-Trump, Charlie Kirk.

CNN entrou em contato com o Itamaraty para solicitar um posicionamento, mas ainda não obteve resposta.

Brasil

Vereador de Rondônia é preso pela PF suspeito de integrar esquema de migração ilegal para os EUA

39 minutos atrás

17 de setembro de 2025

Segundo investigações, grupo cobrava até R$ 80 mil por pessoa; parlamentar teria ajudado no transporte dos migrantes

O vereador Sivaldo de Almeida, conhecido como Sinval (PP), foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) em Campo Novo de Rondônia (RO), suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em levar migrantes ilegalmente para os Estados Unidos.

De acordo com as investigações, cada integrante do grupo desempenhava uma função, e o parlamentar seria responsável por conduzir pessoas em etapas da viagem. A PF também identificou movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada por ele.

A prisão foi autorizada pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, no âmbito da Operação Human Commodity, que segue em sua segunda fase.

Brasil

Empresário é sequestrado em Manaus e perde R$ 700 mil em transferências via Pix

40 minutos atrás

17 de setembro de 2025

Filho adotivo da vítima participou do plano e repassou informações ao grupo criminoso, aponta Polícia Civil

Um empresário de 74 anos, do ramo odontológico, foi sequestrado na última quarta-feira (10) no bairro Aleixo, em Manaus, e teve R$ 700 mil roubados por meio de transferências via Pix. O crime, segundo a Polícia Civil, foi planejado pelo filho adotivo da vítima, de 29 anos, que forneceu informações sobre a rotina do pai ao grupo criminoso.

Com os dados repassados, os suspeitos alugaram um carro, adulteraram a placa e abordaram o empresário quando ele estava em seu veículo. A vítima foi levada para um cativeiro no bairro Compensa, onde teve o celular roubado. Após horas de cárcere, foi liberada e percebeu que os criminosos haviam realizado diversas transferências bancárias.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, o grupo faz parte de uma organização criminosa especializada em sequestro e extorsão. Os quatro envolvidos, com idades entre 23 e 34 anos, foram presos e vão responder pelos crimes.

Brasil

PF deflagra operação contra fraudes em licitações e desvio de recursos em Roraima

45 minutos atrás

17 de setembro de 2025

Empresa de fachada ligada a ex-servidor movimentou mais de R$ 6,7 milhões, segundo investigações

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17), a Operação Cyclic Impetum, voltada ao combate a fraudes em licitações e ao desvio de recursos públicos em Roraima. A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Alto Alegre, Boa Vista e Iracema.

As investigações tiveram início a partir de um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), que apontou a contratação irregular de uma empresa de fachada vinculada a um ex-servidor municipal. O documento revelou movimentações financeiras superiores a R$ 6,7 milhões, sendo R$ 4,8 milhões oriundos do Fundo Municipal de Saúde.

Segundo a PF, a empresa investigada teria sido utilizada para manipular processos licitatórios, eliminar a concorrência e lavar dinheiro.

