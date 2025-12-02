Brasil
Vice-presidente do PT apoia megaoperação no Rio: “Tinha que matar mil”
Megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão foi a mais letal da história do Rio de Janeiro, deixando 122 mortos, sendo 4 policiais
Um dos vice-presidentes do Partido dos Trabalhadores (PT), o prefeito de Maricá (RJ) Washington Quaquá (PT) deu uma declaração que gerou polêmica entre correligionários, nesta terça-feira (2/12), durante seminário da sigla sobre segurança pública, organizado no Rio de Janeiro. Ele saiu em defesa da megaoperação deflagrada em outubro nos complexos da Penha e do Alemão, zona norte do Rio, ao dizer que a polícia “só matou otário” e “tinha que matar mil”.
“O Bope só matou ali otário, vagabundo, bandido. Eu perguntei: ‘Tem trabalhador aí?’. Não. Tudo bandido”, disse o prefeito. “Eu acho que a operação foi malsucedida não é pelo número de mortos. O Complexo da Penha tem mais de 1 mil soldados do tráfico. Então, se fosse para matar, tinha que matar 1 mil soldados. A questão é que a operação foi uma operação de entrar e não de ocupar”, continuou Quaquá.
A megaoperação policial foi considerada a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro, deixando 122 mortos, entre eles quatro policiais.
Essa não é a primeira vez que Quaquá expressa opinião sobre a megaoperação. Um dia após a ação policial, o prefeito de Maricá afirmou que a ação foi “necessária” para desocupar territórios dominados pelas facções criminosas.
“Não concordo com a maneira como o governador botou o pé na operação, tentando jogar a culpa no Governo Federal, mas a ação foi necessária, embora devesse ser melhor planejada”, disse.
Comentários
Brasil
Bairros ficam sem abastecimento de água após adutora romper na Avenida Brasil, próximo ao Terminal Urbano
Serviço de Água e Esgoto (Saerb) trabalha para reparar rede antiga de ferro na Avenida Brasil; previsão é que abastecimento seja restabelecido após às 16h desta terça-feira
Vários bairros da Parte Alta de Rio Branco estão sem abastecimento de água desde segunda-feira (1º) devido ao rom pimento de uma adutora na Avenida Brasil, próximo ao Terminal Urbano, no Centro da capital. O problema afeta os bairros Cadeia Velha, Habitasa, parte do São Francisco e regiões adjacentes.
Impactos e ajustes:
-
Suspensão do abastecimento desde segunda-feira (1º)
-
Alteração no trânsito de ônibus no Terminal Urbano
-
Ônibus da Plataforma C (Parte Alta, Cadeia Velha, São Francisco, Baixada da Sobral) estão utilizando a Plataforma B
De acordo com Tarcíso Henrique, responsável pela obra do Saerb, o rom pimento ocorreu em um trecho antigo da rede de ferro. “Aconteceu um rom pimento de rede aqui, provavelmente deve ser a rede de ferro, que é antiga. Já estamos aqui realizando a manutenção”, afirmou.
Cronologia:
-
Noite de domingo (30): Queda no fornecimento de água detectada
-
Segunda-feira (1º): Identificação do rom pimento e início dos reparos
-
Terça-feira (2): Continuidade dos trabalhos com previsão de conclusão após às 16h
O Saerb informou que a expectativa é concluir o serviço ainda nesta terça-feira, com o abastecimento sendo restabelecido progressivamente após às 16h. A situação evidencia a vulnerabilidade da infraestrutura hídrica da capital, que utiliza redes antigas sujeitas a rom pimentos frequentes.
Comentários
Brasil
Deputados pressionam por emendas de R$ 5 milhões, secretário Luiz Calixto alega falta de espaço orçamentário
Secretário Luiz Calixto afirma que valor atual de R$ 4,1 milhões já está definido por percentual fixo sobre a receita tributária e que estado enfrenta dificuldades para honrar esse compromisso
A pressão dos deputados por um aumento das emendas parlamentares para R$ 5 milhõesencontrou resistência do governo do Acre. O secretário de Governo, Luiz Calixto, afirmou que “não existe espaço orçamentário” para atender à demanda e revelou que a administração estadual já enfrenta dificuldades para honrar o compromisso atual.
Situação atual:
-
Valor das emendas: R$ 4.158.036,31
-
Base de cálculo: 6,8% da Receita Tributária Líquida (após descontos constitucionais)
-
Previsão legal: Valor estabelecido na Lei Orçamentária Anual (LOA)
Posição do governo:
Calixto destacou que o assunto não foi tratado formalmente com a equipe de governo e que o valor das emendas é determinado por percentual fixo sobre a receita, não por negociação política.
“As emendas são definidas por um percentual incidente sobre a receita tributária líquida”, explicou o secretário.
Sobre possível diálogo, o secretário afirmou que “sempre existe espaço para conversar”, mas reiterou a restrição orçamentária: “não existe espaço orçamentário”. A declaração revela as dificuldades fiscais enfrentadas pelo estado para cumprir mesmo o atual montante de emendas.
Calixto ressaltou ainda que o valor é definido por percentual constitucional, não por negociação política, e que o governo já enfrenta dificuldades para honrar o compromisso atual. O secretário foi enfático ao afirmar que o assunto sequer foi tratado formalmente com a equipe de governo, indicando que a proposta não encontra respaldo técnico na Secretaria de Economia.
Contexto da crise:
A resistência do governo ocorre em meio a:
-
Restrições fiscais estaduais
-
Pressões por investimentos em áreas prioritárias como saúde e educação
-
Ano eleitoral municipal em 2026, que aumenta demanda por recursos locais
O embate ilustra o dilema crônico entre demandas políticas por emendas e a realidade orçamentária limitada do estado. Enquanto deputados argumentam que recursos adicionais são necessários para atender demandas regionais, o governo mantém a posição de que qualquer aumento comprometeria o já frágil equilíbrio das contas públicas acreanas.
Comentários
Brasil
Polícia descobre plano de fuga no presídio de Sena Madureira; faccionados já haviam emendado três celas
Ação rápida da segurança penitenciária impede avanço de plano que envolvia buracos estruturais entre celas do bloco 8, ocupado por membros do Bonde dos 13
Um plano de fuga articulado por detentos faccionados do Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, foi descoberto pela ação rápida dos policiais penais na manhã desta segunda-feira (1º). A tentativa envolvia pelo menos 12 presos que, de maneira organizada, já haviam arrombado 03 celas do bloco onde estavam custodiados.
Segundo apurado, os internos abriram buracos nas paredes internas, interligando uma cela à outra, mas não haviam acessado o corredor ou o pátio externo. Dessa forma, já transitavam livremente entre os três cômodos, o que levantou suspeitas de que o objetivo final seria reunir forças suficientes para tentar render a guarda ou até mesmo realizar uma fuga em massa durante a madrugada, pulando a muralha da unidade.
A descoberta ocorreu graças à rotina de inspeções prediais feitas pelos policiais penais, especialmente no horário do banho de sol. O bloco onde os danos foram identificados havia sido vistoriado há poucos dias, revelando a rapidez com que os internos conseguiram perfurar as paredes. Os buracos foram feitos estrategicamente na parte inferior das celas, sob a chamada “pedra”, onde ficam os colchões utilizados como cama, na tentativa de ocultar o dano estrutural.
Embora as celas tenham sido arrombadas por dentro, os detentos ainda não tinham acesso ao pátio do presídio. Mesmo assim, a circulação interna entre os cômodos já representava risco considerável à segurança, permitindo que eles se organizassem para ações mais ousadas.
Os detentos envolvidos devem responder a sindicância interna e também por dano ao patrimônio público. A reportagem apurou que a ocorrência se deu no bloco 08, onde estão presos integrantes da organização criminosa Bonde dos 13.
Você precisa fazer login para comentar.