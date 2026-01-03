Vice-presidente da Venezuela exige dos EUA prova de vida de Maduro

O Cenário da Tragédia: Acidente na BR-116 em Pelotas

Na manhã da sexta-feira, 2 de janeiro, a BR-116 foi palco de uma das mais graves tragédias rodoviárias recentes no Rio Grande do Sul. No quilômetro 491 da rodovia federal, no perímetro de Pelotas, na região sul do estado, uma violenta colisão frontal entre uma carreta e um ônibus da empresa Santa Silvana resultou em um cenário de destruição e luto. O impacto devastador deixou os veículos seriamente danificados, espalhando destroços pela pista e evidenciando a intensidade da força do choque, que ocorreu por volta das primeiras horas do dia.

O local do acidente, imediatamente após a colisão, tornou-se um ponto de intensa mobilização de equipes de resgate e autoridades. A gravidade da ocorrência levou ao bloqueio total da BR-116 em ambos os sentidos, medida essencial para a segurança das operações de salvamento e para a investigação pericial. Com a pista intransitável, longas filas de veículos se formaram em ambos os lados, enquanto bombeiros, socorristas e policiais rodoviários federais trabalhavam arduamente na remoção das vítimas e na coleta das primeiras informações sobre a dinâmica do ocorrido.

O cenário caótico, marcado pela presença de ambulâncias, viaturas de emergência e o ruído intermitente das sirenes, contrastava drasticamente com a paisagem normalmente tranquila da rodovia. Os primeiros levantamentos no local confirmaram a magnitude da tragédia: o ônibus, que havia partido de Pelotas com destino a São Lourenço do Sul, transportava dezenas de passageiros, dos quais 11 tiveram suas vidas ceifadas no impacto. Feridos foram prontamente socorridos e encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro Regional de Pelotas, enquanto apenas cinco ocupantes do coletivo conseguiram sair ilesos, testemunhando o horror do acidente que paralisou a região e chocou o país. O motorista da carreta, por sua vez, sofreu apenas ferimentos leves e foi submetido a teste de etilômetro com resultado negativo.

Quem Eram as Vítimas: Identificação e Histórias Interrompidas

As onze vidas tragicamente perdidas no acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-116, em Pelotas, foram oficialmente identificadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Todos os falecidos eram passageiros do ônibus da empresa Santa Silvana, que havia partido de Pelotas com destino a São Lourenço do Sul. A tragédia, ocorrida na manhã de sexta-feira (2/1) no Km 491 da rodovia, chocou a região e revelou uma dolorosa perda de indivíduos com idades variando de 34 a 85 anos, cujas trajetórias foram abruptamente interrompidas.

Entre as vítimas fatais, destaca-se o motorista do coletivo, Luiz Anselmo da Silva, de 57 anos. Natural de São Lourenço do Sul, Luiz Anselmo teve seu velório realizado neste sábado (3/1) na capela da cidade, em um ambiente de profunda comoção. Sua morte sublinha o risco inerente às profissões de transporte e a vulnerabilidade de todos os que utilizam as estradas, deixando um vazio para seus familiares e para a comunidade que o conhecia.

A lista completa dos passageiros que perderam a vida inclui Carlos Roberto Blank, 34 anos; Luís Fernando Pinto Ramson, 47 anos; e Paulo Lages da Silva, 61 anos, todos de São Lourenço do Sul. De Pelotas, foram confirmadas as mortes de Dalvino Frank, 73 anos; Aida Weber, 72 anos; e Daizi Moraes Jalil Isa, 85 anos. Completam a dolorosa relação Neisa Jovelina Fernandes Ribeiro, 77 anos, de Bagé; Galileu da Silva Ribeiro, 70 anos, de Candiota; Jaqueline dos Santos Duarte, 47 anos, cuja naturalidade é Oriximiná, no Pará; e Vera Regina Foster de Souza, 52 anos, também natural de São Lourenço do Sul. Cada nome representa uma história, um projeto de vida e uma família enlutada, evidenciando a dimensão humana da catástrofe que abalou o sul do estado.

Resgate e Atendimento: Feridos e Ilesos Pós-Colisão

Após a violenta colisão envolvendo uma carreta e um ônibus da empresa Santa Silvana na BR-116, em Pelotas, equipes de resgate atuaram rapidamente no local do acidente, no Km 491, para prestar socorro às vítimas. A cena, que se configurava como uma das mais graves tragédias rodoviárias recentes na região, mobilizou efetivos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros. A prioridade inicial foi a retirada dos feridos das ferragens e o encaminhamento para atendimento médico urgente, com a pista totalmente bloqueada em ambos os sentidos para facilitar as operações.

Um total de doze pessoas foram socorridas com vida e imediatamente transportadas ao Hospital de Pronto Socorro Regional de Pelotas. Entre os feridos, o motorista da carreta foi atendido no local e, apesar de ter sofrido apenas ferimentos leves, foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou negativo, afastando a suspeita de embriaguez. A maioria dos passageiros do ônibus que sobreviveram apresentava diferentes graus de lesões, demandando cuidados intensivos. A complexidade do resgate foi agravada pela extensão dos danos aos veículos e pela dificuldade de acesso às vítimas.

Em meio ao cenário de devastação, apenas cinco dos ocupantes do ônibus conseguiram sair ilesos do veículo, um número reduzido diante da quantidade total de passageiros e da violência do impacto. A operação de resgate e atendimento foi coordenada para otimizar o transporte dos feridos, garantindo que chegassem às unidades de saúde com a maior brevidade possível. O trabalho conjunto das forças de segurança e saúde foi crucial para minimizar o impacto da tragédia sobre os sobreviventes, embora o balanço de vítimas fatais tenha se elevado consideravelmente, confirmando a gravidade do sinistro.

Investigação em Andamento: Causas e Responsabilidades

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagrou uma minuciosa investigação para apurar as causas e determinar as responsabilidades pelo trágico acidente na BR-116, em Pelotas, que resultou na morte de 11 pessoas e deixou 12 feridos. As equipes de perícia técnica estiveram no quilômetro 491 da rodovia desde a madrugada de sexta-feira, coletando vestígios, realizando levantamentos topográficos e análises forenses para reconstruir a dinâmica da colisão frontal entre a carreta e o ônibus da empresa Santa Silvana.

Os peritos examinam detalhadamente as condições dos veículos envolvidos, buscando indícios de falha mecânica, mau funcionamento de sistemas de freios ou problemas na estrutura. O tacógrafo do ônibus, um equipamento vital para registrar velocidade e tempo de condução, será crucial para a análise. Da mesma forma, a carreta terá seus sistemas verificados. Um ponto relevante já esclarecido é que o motorista da carreta, que sofreu ferimentos leves, passou pelo teste do etilômetro com resultado negativo, afastando a hipótese de embriaguez. No entanto, outras variáveis como excesso de velocidade, imprudência, fadiga, distração ou condições da pista permanecem sob rigorosa averiguação para ambos os condutores, incluindo o motorista do ônibus, Luiz Anselmo da Silva, que está entre as vítimas fatais.

Além da análise técnica, a investigação se debruça sobre os depoimentos de testemunhas oculares e dos sobreviventes feridos que puderam fornecer informações. A Polícia Civil já iniciou a fase de oitiva de envolvidos e familiares das vítimas. O objetivo final é estabelecer a sequência exata dos eventos que levaram à tragédia e imputar as devidas responsabilidades criminais e civis. A complexidade do cenário e o número elevado de vítimas exigem tempo e detalhamento, com as autoridades indicando que o inquérito deverá prosseguir por semanas até a apresentação de um relatório conclusivo, essencial para a justiça e para a prevenção de futuros acidentes.

Impacto na Comunidade e Medidas de Apoio

A tragédia na BR-116 gerou profunda consternação e luto nas comunidades de Pelotas e São Lourenço do Sul, cidades diretamente afetadas pela perda de 11 vidas. A notícia do acidente, que envolveu um ônibus que fazia a rota entre os dois municípios, espalhou-se rapidamente, chocando familiares, amigos e moradores. Muitas das vítimas eram residentes locais, o que amplifica o sentimento de perda coletiva e cria uma atmosfera de pesar palpável. A identificação dos corpos, incluindo a do motorista do ônibus, Luiz Anselmo da Silva, cujas homenagens já se iniciaram, trouxe uma dolorosa confirmação da extensão do desastre, mergulhando as famílias em um sofrimento imensurável e as cidades em um período de luto oficial e solidariedade.

Em resposta a essa catástrofe, diversas iniciativas de apoio estão sendo mobilizadas para mitigar o sofrimento das vítimas e seus entes queridos. As prefeituras de Pelotas e São Lourenço do Sul, em conjunto com órgãos assistenciais e de saúde, estão coordenando a oferta de suporte psicológico e social. Equipes especializadas estão à disposição para acompanhar os familiares das vítimas fatais e os 12 feridos hospitalizados, oferecendo escuta qualificada e amparo em um momento de extrema vulnerabilidade. A solidariedade da população também se manifesta em campanhas de doação, como as de sangue para os hospitais que atendem os feridos, e em arrecadação de fundos para auxiliar nas despesas funerárias e de recuperação.

Além do apoio direto às vítimas, a comunidade reflete sobre a segurança nas estradas e as possíveis causas da tragédia. As autoridades competentes, incluindo a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, intensificam as investigações para esclarecer os detalhes do ocorrido, buscando respostas que possam prevenir futuros acidentes. O impacto na BR-116, com o bloqueio da via e os transtornos no tráfego, também ressaltou a fragilidade das conexões regionais. A mobilização se estende à empresa Santa Silvana, que opera a linha afetada, e a outras entidades de transporte, que reavaliarão protocolos de segurança em um esforço conjunto para restabelecer a confiança e garantir a segurança dos passageiros.

