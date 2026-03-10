Vice-prefeito Reginaldo Martins participa de reunião de alinhamento para a Feira do Peixe em Assis Brasil

Com o objetivo de fortalecer a implementação de políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizou nesta terça-feira, 10, um encontro com gestores da Prefeitura de Tarauacá para discutir o processo de adesão ao Protocolo Brasil Sem Fome.

O encontro teve como base a Portaria nº 1.148, do governo federal, por meio da qual quatro municípios sinalizaram interesse em aderir à iniciativa, sendo eles: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá.

Na oportunidade, a SEASDH apresentou o funcionamento do protocolo à vice-prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino. A chefe do departamento, Nilciany Vilaço, explica que, a partir dessa articulação, será construída uma estratégia de atuação voltada ao fortalecimento das ações de segurança alimentar nos quatro municípios do estado que manifestaram adesão ao programa.

“Neste primeiro momento, a reunião é de apresentação da articuladora do governo federal junto à Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado (Caisan), além de mostrar aos municípios como funcionará o trabalho dentro do Protocolo Brasil Sem Fome”, explicou.

Nilciany destacou ainda que, entre os municípios envolvidos, Tarauacá chama atenção por apresentar um indicador baixo segurança alimentar e nutricional.

“Por isso, também estamos apresentando ao município quais são as ações previstas no programa e como o estado pode contribuir, por meio da política de segurança alimentar e nutricional, para fortalecer as articulações e reduzir esse cenário”, acrescentou.

Entre as estratégias apresentadas está a utilização do Tria (Triagem para Risco de Insegurança Alimentar), um protocolo inserido no Sistema Único de Saúde (SUS) que funciona como uma triagem rápida, realizada a partir de três perguntas. O sistema atua de forma integrada com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Um dos requisitos para a formalização da adesão do município de Tarauacá ao termo de aceite do Brasil Sem Fome é a entrada no Sisan, o que permitirá a atuação plena dentro do protocolo. A adesão ao sistema é considerada o primeiro passo para que a política de segurança alimentar seja implementada de forma territorial no município.

Em 2025, o estado realizou uma visita técnica ao município para orientar a gestão sobre o processo de adesão ao sistema nacional. Marilete Vitorino ressalta que o contato com a secretaria estadual contribui para ampliar o entendimento sobre as políticas de segurança alimentar.

“O município de Tarauacá já sinalizou que quer fazer esse termo de aceite e eu obtive as informações assim que cheguei à cidade. Agora vou conversar com o prefeito na quinta-feira para que ele possa assinar o documento, já que o prazo para assinatura vai até o dia 13. A ideia é que a gente assine e comece a desenvolver esse trabalho que, com certeza, vai trazer grandes resultados com a adesão ao programa. A partir daí, vamos iniciar a implementação”, afirmou.

Com essa integração entre estado, municípios e governo federal a proposta é fortalecer as políticas públicas e avançar na redução da fome no estado do Acre.

