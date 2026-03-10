Geral
Vice-prefeito Reginaldo Martins participa de reunião de alinhamento para a Feira do Peixe em Assis Brasil
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou uma reunião de alinhamento para organizar a tradicional Feira do Peixe, que acontecerá nos dias 1, 2 e 3.
O encontro contou com a participação do vice-prefeito Reginaldo Martins, do secretário de Agricultura, do secretário de planejamento e da equipe responsável pela organização do evento, além de produtores de peixe do município e do presidente da Colônia dos Pescadores, que também esteve presente contribuindo com o planejamento da feira.
Durante a reunião foram discutidos pontos importantes para garantir o sucesso do evento, como a organização dos espaços de venda, a participação dos produtores locais e a oferta de pescado de qualidade para a população.
A Feira do Peixe tem como objetivo fortalecer a produção local, valorizar os pescadores do município e garantir que a população tenha acesso a peixe fresco durante o período da feira.
A gestão municipal segue trabalhando em parceria com produtores e pescadores para promover iniciativas que incentivem a economia local e apoiem quem vive da produção no município.
Comentários
Geral
Pintor fica gravemente ferido após ser atropelado sobre ponte no bairro da Paz, em Rio Branco
Vítima sofreu traumatismo craniano e fratura no fêmur após ser atingida por carro enquanto tentava atravessar a via
Um homem identificado como Francisco Ramalho, de 37 anos, ficou ferido após ser atropelado na manhã desta terça-feira (10) na Rua Valdomiro Lopes, sobre a ponte do bairro da Paz, em Rio Branco.
De acordo com informações apuradas no local, um jovem conduzia um veículo modelo Volkswagen Up de cor vermelha no sentido bairro-centro quando, ao passar pela ponte, Francisco tentou atravessar a via e acabou sendo atingido pelo automóvel.
Com a força do impacto, a vítima foi arremessada contra o para-brisa do carro, que ficou destruído, e caiu em seguida no asfalto, batendo a cabeça.
Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Devido à gravidade da ocorrência, foi enviada ao local a ambulância de suporte avançado.
Segundo o médico do Samu, Fernando Guerra, Francisco sofreu traumatismo cranioencefálico moderado, fratura no fêmur da perna esquerda, suspeita de pneumotórax, além de um ferimento no rosto e luxação no ombro. Após os primeiros atendimentos e estabilização, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro da capital com estado de saúde considerado estável.
Testemunhas relataram que a vítima trabalha como pintor e possivelmente estaria sob efeito de bebida alcoólica. Segundo os relatos, ele caminhava em zigue-zague na pista momentos antes de tentar atravessar a rua.
O motorista permaneceu no local, realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool, e prestou esclarecimentos às autoridades de trânsito antes de ser liberado.
Comentários
Geral
Filho é preso e confessa ter matado próprio pai e jogado corpo em poço
Um filho foi preso por matar o próprio pai e jogar o corpo no poço de casa, na zona rural do município Bertolina, no Piauí. Jaelson Vieira dos Santos, de 25 anos, teria usado uma faca para cortar o pescoço de Raimundo Barbosa dos Santos, de 51 anos, nessa segunda-feira (9/3).
De acordo com a Polícia Civil do Piauí (PCPI), Jaelson e o pai tiveram uma briga na noite de domingo (8/3). Depois disso, Raimundo começou a consumir bebida alcoólica em casa e ficou embriagado.
Jaelson, sabendo que o pai estava bêbado, aproveitou-se da situação para assassiná-lo. O filho esfaqueou Raimundo e cortou o pescoço dele. Após o crime, jogou o corpo da vítima dentro de um poço, para tentar ocultar o cadáver.
Na manhã da segunda, moradores da residência acionaram a Polícia Militar após encontrarem o corpo no poço. Vizinhos contiveram Jaelson e uma irmã dele, que teria “assistido” o pai ser morto.
Os dois foram conduzidos à delegacia e Jaelson confessou o crime. O delegado Marcos Halan, da Delegacia de Baixa Grande do Ribeiro, informou que a irmã foi liberada após a participação dela no crime ser descartada.
“Inicialmente ela foi presa e estava detida na delegacia. Só que novos elementos e provas, inclusive um vídeo, descartaram a participação dela no envolvimento, apesar dela também não se dar bem com o pai”, enfatizou Marcos.
Resgate do corpo
Ao analisarem a área em que o corpo estava escondido, os policiais encontraram uma grande quantidade de sangue nas proximidades de um pé de goiabada e de bananeiras, assim como rastros do corpo de Raimundo até o poço.
A arma do crime, uma faca, não foi encontrada no local. Socorristas do Corpo de Bombeiros conseguiram retirar o corpo e preservaram a área para a perícia criminal.
A PCPI investiga o caso para desdobramentos sobre o crime.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Comentários
Geral
Governo orienta e acompanha Tarauacá em processo de aceite do protocolo Brasil Sem Fome
Com o objetivo de fortalecer a implementação de políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizou nesta terça-feira, 10, um encontro com gestores da Prefeitura de Tarauacá para discutir o processo de adesão ao Protocolo Brasil Sem Fome.
O encontro teve como base a Portaria nº 1.148, do governo federal, por meio da qual quatro municípios sinalizaram interesse em aderir à iniciativa, sendo eles: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá.
Na oportunidade, a SEASDH apresentou o funcionamento do protocolo à vice-prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino. A chefe do departamento, Nilciany Vilaço, explica que, a partir dessa articulação, será construída uma estratégia de atuação voltada ao fortalecimento das ações de segurança alimentar nos quatro municípios do estado que manifestaram adesão ao programa.
“Neste primeiro momento, a reunião é de apresentação da articuladora do governo federal junto à Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado (Caisan), além de mostrar aos municípios como funcionará o trabalho dentro do Protocolo Brasil Sem Fome”, explicou.
Nilciany destacou ainda que, entre os municípios envolvidos, Tarauacá chama atenção por apresentar um indicador baixo segurança alimentar e nutricional.
“Por isso, também estamos apresentando ao município quais são as ações previstas no programa e como o estado pode contribuir, por meio da política de segurança alimentar e nutricional, para fortalecer as articulações e reduzir esse cenário”, acrescentou.
Entre as estratégias apresentadas está a utilização do Tria (Triagem para Risco de Insegurança Alimentar), um protocolo inserido no Sistema Único de Saúde (SUS) que funciona como uma triagem rápida, realizada a partir de três perguntas. O sistema atua de forma integrada com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (Suas).
Um dos requisitos para a formalização da adesão do município de Tarauacá ao termo de aceite do Brasil Sem Fome é a entrada no Sisan, o que permitirá a atuação plena dentro do protocolo. A adesão ao sistema é considerada o primeiro passo para que a política de segurança alimentar seja implementada de forma territorial no município.
Em 2025, o estado realizou uma visita técnica ao município para orientar a gestão sobre o processo de adesão ao sistema nacional. Marilete Vitorino ressalta que o contato com a secretaria estadual contribui para ampliar o entendimento sobre as políticas de segurança alimentar.
“O município de Tarauacá já sinalizou que quer fazer esse termo de aceite e eu obtive as informações assim que cheguei à cidade. Agora vou conversar com o prefeito na quinta-feira para que ele possa assinar o documento, já que o prazo para assinatura vai até o dia 13. A ideia é que a gente assine e comece a desenvolver esse trabalho que, com certeza, vai trazer grandes resultados com a adesão ao programa. A partir daí, vamos iniciar a implementação”, afirmou.
Com essa integração entre estado, municípios e governo federal a proposta é fortalecer as políticas públicas e avançar na redução da fome no estado do Acre.
The post Governo orienta e acompanha Tarauacá em processo de aceite do protocolo Brasil Sem Fome appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Você precisa fazer login para comentar.