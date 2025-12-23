Vice-prefeito de Rio Branco diz que Bocalom tem legitimidade para disputar governo em 2026

Alysson Bestene afirmou em podcast que, se prefeito decidir concorrer, ele estará “pronto para apoiar”; avaliação do político foi publicada nesta segunda (23)

O vice-prefeito de Rio Branco e secretário municipal de Educação, Alysson Bestene (PP), afirmou que o prefeito Tião Bocalom (PL), tem “trajetória política que o legitima” para disputar o governo do Acre em 2026. A declaração foi dada em entrevista ao podcast Em Cena, do jornal ContilNet, publicada nesta segunda-feira (23).

— Ele tem uma trajetória política que o legitima a buscar outros desafios, até porque já demonstrou, enquanto gestor, a sua marca de bom administrador, com resultados bem apresentados — disse Bestene.

O vice-prefeito ressaltou que a decisão depende do próprio Bocalom, mas, caso ele opte pela candidatura, estará pronto para apoiá-lo. No entanto, Bestene admitiu que não tem pensado muito no assunto recentemente, já que seu foco tem sido a gestão da educação municipal.

— Se realmente isso for o desejo do prefeito, a gente estaria pronto, preparado — completou.

A declaração de Bestene surge em meio às articulações pré-eleitorais no estado, onde Bocalom é um dos nomes cotados para concorrer ao Palácio Rio Branco, ao lado da vice-governadora Mailza Assis e do senador Alan Rick, ambos já declarados pré-candidatos. O prefeito ainda não oficializou sua intenção de disputar o governo.

