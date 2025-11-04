Vice-prefeito Alysson Bestene representa Rio Branco no Fórum de Líderes Locais da COP30 e na Plenária da FNP no Rio de Janeiro

O vice-prefeito e secretário municipal de Educação de Rio Branco, Alysson Bestene, participa desde o dia 3 de novembro do C40 World Mayors Summit – Fórum de Líderes Locais da COP30, evento que reúne autoridades de todo o mundo no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. A programação, que se estende até esta quarta-feira (5), antecede e integra as atividades da Plenária de Prefeitas e Prefeitos da Federação Nacional de Prefeitos (FNP).

Durante os painéis internacionais, Bestene acompanhou discussões sobre ação climática global, transição energética, descarbonização das cidades, saúde urbana, inovação tecnológica e inteligência artificial aplicada à sustentabilidade.

Ele destacou a importância da participação de Rio Branco nesse debate, reforçando o compromisso da capital acreana com políticas ambientais e desenvolvimento urbano sustentável.

“Temos ouvido experiências inspiradoras de várias cidades do mundo e podemos levar muitas inovações e tecnologias para Rio Branco. A sustentabilidade precisa caminhar junto com o ser humano, e exemplos como o de Medellín, na Colômbia, mostram como a arborização dos bairros melhora a saúde e a segurança das pessoas. É uma ideia que podemos ampliar na nossa capital”, afirmou o vice-prefeito.

Alysson também destacou a relevância de eventos como o Fórum e a Plenária da FNP para o fortalecimento dos municípios brasileiros nas pautas internacionais.

“Esses espaços são oportunidades de aprendizado e articulação. Rio Branco tem buscado avançar em políticas públicas que unem educação, meio ambiente e inovação, e nossa presença aqui é uma demonstração desse compromisso”, completou.

O Fórum de Líderes Locais da COP30 e a Plenária da FNP reúnem prefeitos, vice-prefeitos e especialistas de todo o mundo, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre cidades e preparar propostas conjuntas para a COP30, que será realizada em Belém, entre os dias 10 a 21 de novembro de 2025.

A participação de Alysson Bestene reforça o protagonismo de Rio Branco no cenário nacional e internacional, levando a visão de uma gestão comprometida com a sustentabilidade, a inclusão e a modernização da capital acreana.

