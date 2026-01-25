Cotidiano
Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol
Na decisão do título, seleção foi superada pela Argentina por 26 a 25
O Brasil dependia apenas de um empate contra a Argentina para conquistar o tri consecutivo no Campeonato Sul-Centro Americano de handebol, em Assunção (Paraguai). Mas, por diferença de um gol, marcado por Giménez a 13 segundos do término do jogo, a taça ficou com o arquirrival sul-americano. Na noite de sábado (24), a Amarelinha foi superada por 26 a 25 pelos argentinos, na última rodada do torneio de pontos corridos.
A Amarelinha encerrou a campanha em segundo lugar geral, com oito pontos, dois a menos que a Argentina. Foi o segundo título dos hermanos, campeões pela primeira vez na edição inaugural, em 2023.
A competição distribuiu quatro vagas para o Mundial de 2027, na Alemanha. Além de argentinos e brasileiros, também se classificaram chilenos e uruguaios. Na rodada final, o Chile assegurou a medalha de bronze ao derrotar o Paraguai por 36 a 29. Já a última vaga no Mundial ficou com o Uruguai, que bateu o Peru por 36 a 17.
Polícia Militar liberta dois homens mantidos em cativeiro em Cruzeiro do Sul
Por Sandra Assunção – CZS
A Polícia Militar libertou, neste domingo (25), dois jovens de 20 e 23 anos que estavam sendo mantidos em cativeiro e torturados por integrantes de uma facção criminosa em uma residência no bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul. Quatro suspeitos foram presos durante a ação.
A PM recebeu denúncia de que dois homens estavam amarrados e sendo torturados no local. Ao chegar à residência, as guarnições questionaram os moradores sobre a denúncia, momento em que dois jovens correram para fora da casa pedindo socorro e afirmando que estavam sendo torturados desde a noite anterior. Eles apresentavam lesões pelo corpo compatíveis com agressões físicas. Diante da situação, foi dada voz de prisão a Geovane e Anderson.
Durante a entrada no imóvel, outros três homens fugiram pela porta da cozinha, pulando cercas de madeira e tentando escapar pelas vielas. Um deles conseguiu fugir, enquanto dois foram capturados e identificados como Edvaldo e Deusmario.
As vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Elas relataram ter sofrido agressões físicas e psicológicas desde a noite anterior, permanecendo sob vigilância constante e sem possibilidade de fuga. A motivação da chamada “disciplina” não foi informada.
Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 92 milhões na terça; veja os números
Apostas podem ser feitas até as 20h no dia do sorteio nas lotéricas, site e aplicativo da Caixa
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada neste sábado (24), em São Paulo (SP). O concurso 2.964 teve os seguintes números sorteados: 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60.
Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 92 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (27).
Os 5 acertos tiveram 121 apostas ganhadoras, com R$ 22.818,11 de prêmio para cada. Já os 4 acertos registraram 7.163 vencedores, que receberão R$ R$ 635,36 cada.
Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 20h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Ou fazer a aposta pelo site, ou aplicativo da Caixa. O resultado é anunciado às 21h.
Há, ainda, a possibilidade de deixar o sistema escolher os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.
Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.
Acre ultrapassa RO, MS, PB e AM na comercialização de bananas na Ceasa, aponta boletim
Por Wanglézio Braga
O Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), aponta que o mercado da banana apresentou alta de preços na maioria dos entrepostos atacadistas do país, com destaque para a Ceasa de Rio Branco (AC), onde a valorização chegou a 55,81%, uma das maiores registradas no levantamento nacional. Pela média ponderada, a alta foi de 4,02%, indicando cenário favorável ao produtor.
Na capital acreana, os dados de comercialização mostram forte movimentação ao longo do último ano. Em dezembro de 2024, a Ceasa de Rio Branco registrou 244.565 quilos de banana comercializados. Já em novembro de 2025, o volume saltou para 500.145 quilos, enquanto dezembro de 2025 fechou com 411.035 quilos, mantendo patamar elevado de oferta e demanda.
No recorte nacional apresentado pelo Prohort, o Acre aparece como um dos principais polos regionais de comercialização da banana, com 403.385 quilos, superando estados como Mato Grosso do Sul (241.920 kg), Rondônia (6.900 kg), Paraíba (3.952 kg) e Amazonas (750 kg). O desempenho reforça a importância da Ceasa de Rio Branco como canal estratégico de escoamento da produção regional.
