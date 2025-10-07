Flash
Vice-governadora Mailza reforça parceria com a Assembleia durante visita ao presidente da instituição
A vice-governadora Mailza Assis participou nesta terça-feira, 7, de um café da manhã com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, na sede do Poder Legislativo. O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o governo e o Parlamento estadual.
Durante a reunião, Mailza destacou a importância da parceria institucional e política entre o Executivo e o Legislativo para o desenvolvimento do Acre. “A Assembleia tem uma grande força, a representatividade de todo o nosso estado. Por intermédio do presidente Nicolau, tivemos esse café da manhã, conversamos sobre o fortalecimento da nossa aliança junto com o governo do Estado e com os municípios. É importante manter essa união e reafirmar nossos compromissos, porque seguimos juntos em um projeto de desenvolvimento e fortalecimento da boa política”, afirmou.
Mailza ressaltou, ainda, o papel da Aleac na consolidação de políticas públicas e na execução de projetos que chegam às comunidades.
“A Assembleia tem sido uma parceira muito importante da gestão. Os deputados participam ativamente das ações do governo nos municípios, e essa relação próxima reflete o compromisso de todos em continuar cuidando do nosso estado”, acrescentou.
O presidente Nicolau Júnior elogiou a relação harmônica entre os poderes.
“Desde 2019, a Assembleia tem trabalhado de forma responsável e parceira do governo. Essa boa relação trouxe resultados concretos para a população, com emendas impositivas que beneficiam todos os municípios”, disse.
Ao final do encontro, as lideranças reafirmaram o compromisso de seguir trabalhando de forma integrada para fortalecer políticas públicas e garantir mais qualidade de vida aos acreanos.
Ufac define Cebraspe como banca do vestibular de Medicina previsto para 2026
A novidade é a inclusão de conteúdos regionais: História e Geografia do Acre
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do Sul
A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em Medicina do Brasil, abriu as inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina, com ingresso previsto para o 1º semestre de 2026. Pela primeira vez, os candidatos terão a possibilidade de concorrer a vagas em até três unidades da instituição, em diferentes regiões do país, utilizando a mesma prova e pagando uma única taxa de inscrição.
O novo formato traz mais comodidade e conveniência, especialmente para os estudantes da Região Norte. No Acre, as vagas estão disponíveis na unidade de Cruzeiro do Sul. A prova será aplicada no dia 26 de outubro de 2025, em formato online, e as inscrições seguem até 20 de outubro, exclusivamente pelo site da Afya.
No total, são mais de 1.500 vagas distribuídas em 32 unidades da Afya, presentes em 14 estados brasileiros. O sistema de classificação respeita a ordem de preferência indicada pelo candidato: primeiro é avaliada a unidade escolhida como prioridade, e, caso não seja aprovado, a mesma nota é aproveitada para a segunda e terceira opções.
Todos os cursos de Medicina da Afya têm nota 5 ou 4 nas avaliações do MEC (Ministério da Educação), em uma escala de 1 a 5, reforçando a qualidade da formação oferecida.
“O vestibular de Medicina é um dos mais concorridos e, muitas vezes, os estudantes precisam viajar em busca de uma vaga. O modelo unificado amplia as oportunidades ao permitir que o candidato utilize a mesma prova para concorrer em diferentes unidades, sem precisar enfrentar novos deslocamentos ou processos seletivos”, destacou a diretora geral da Afya Cruzeiro do Sul, Simone Rigo.
O curso de Medicina da Afya Cruzeiro do Sul recebeu nota máxima (5) no processo de renovação do reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação (MEC). A avaliação considerou critérios como projeto pedagógico, qualificação do corpo docente e infraestrutura acadêmica, confirmando a excelência da instituição na formação médica. Com metodologias inovadoras e estrutura avançada, os estudantes vivenciam a prática médica desde os primeiros semestres, em ambientes que simulam a realidade da profissão.
Ensino com impacto social
Além da conveniência do vestibular, a Afya é reconhecida pelo modelo pedagógico que integra teoria e prática desde o início do curso. Os alunos participam de atividades supervisionadas em ambulatórios e projetos de extensão, além de treinamentos em centros de simulação com inteligência artificial. A instituição é a única no país a contar com três centros de simulação acreditados internacionalmente pela The Society for Simulation in Healthcare (SSH).
Esse modelo de ensino gera impacto social direto: somente desde 2019, os estudantes de Medicina da Afya realizaram mais de 3 milhões de atendimentos gratuitos em comunidades por meio de parcerias com hospitais, prefeituras e ambulatórios. O compromisso foi ampliado em 2024, quando a instituição firmou aliança com o Pacto Global da ONU, estabelecendo a meta de realizar mais 5 milhões de atendimentos até 2030.
Sobre a Afya
A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em http://www.afya.com.br e ir.afya.com.br.
Mais de três anos após o crime, Justiça torna réu presidiário acusado de matar jovem em comércio de Rio Branco
A Justiça do Acre aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado (MPAC) e tornou réu o presidiário Francisco Carmo da Silva, acusado de assassinar o jovem Fabrício Santos em 2022. A decisão foi proferida pelo juiz Alesson Braz, titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco.
Francisco Carmo responderá a ação penal por homicídio qualificado, com as agravantes de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
De acordo com a denúncia, o crime ocorreu na tarde de 15 de junho de 2022, dentro do comércio pertencente ao pai da vítima, localizado na Rua do Passeio, no bairro Taquari, região do 2º Distrito da capital. O acusado teria invadido o estabelecimento e atacado Fabrício com golpes de terçado, enquanto o jovem trabalhava no caixa.
Após o crime, Francisco Carmo tentou fugir, mas acabou sendo ferido por populares revoltados com a brutalidade do ataque.
Inicialmente, o caso foi investigado como latrocínio (roubo seguido de morte), porém o promotor responsável pela apuração na Vara de Delitos de Roubo e Extorsão concluiu que não houve tentativa de roubo, caracterizando o crime como homicídio qualificado. Com isso, o processo foi transferido para o Tribunal do Júri.
O próximo passo será a audiência de instrução e julgamento, quando testemunhas e envolvidos serão ouvidos pela Justiça.
