Vice-governadora Mailza reafirma compromisso social do Estado com a oferta de serviços de Assistência Social à população

Reafirmando o compromisso do governo do Estado com a população acreana mais vulnerável, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), promove duas ações no município de Rio branco, neste sábado, 17, com serviços de cidadania, levados diretamente para a população.

Em visita à Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), a vice-governadora Mailza Assis, prestigiou a Ação Integrada de saúde, cidadania e inclusão para pessoas com deficiência, que, além de ofertar serviços de saúde, contou com a distribuição de roupas do projeto Vestuário Social, no âmbito do Programa Juntos Pelo Acre, para familiares de pessoas internadas, pessoas com deficiência e em tratamento de saúde.

A titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, enfatizou a importância de levar o Vestuário Social e os serviços de assistência social à três municípios do estado neste sábado.

“O Juntos pelo Acre é um combo de serviços que inclui todas as secretarias do nosso Estado, inclusive a saúde. A saúde tem um amplo atendimento, muito mais serviços ofertados, mas a Secretaria de Assistência Social, especificamente nesse atendimento, nós estamos com o vestuário social, que é uma parceria com a Receita Federal, com doações de roupas novas, ainda com etiqueta para as pessoas que mais precisam. Aí existe um critério, que é a pessoa estar no Cadúnico. Temos também o registro CNH Social, temos também o atendimento ao Bolsa Família, PPC. Qualquer benefício eventual que as famílias em situação de vulnerabilidade social estejam precisando”.

Os itens, que já beneficiaram mais de 50 mil pessoas no estado, também contemplaram Irissandra Lorenzo de Souza, moradora do bairro Calafate, que soube da ação, não esperou muito e já garantiu suas peças.

“Achei essa ação muito boa, sabe? É uma ajuda importante para quem precisa. Por isso, fiz questão de vir até aqui para ver se conseguia algo para mim, e consegui!”, disse.

Além das roupas, também foram ofertados serviços de orientação sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa Familia, atendimento na Tenda de Direitos, emissão da segunda via de certidões no serviço de Registro Civil e oficina Culinária realizada na Escola João Paulo II com a produção de 250 lanches para as crianças.

Cesarina Pereira de França, artesã, se sentiu acolhida com o serviço prestado pela ação social ao buscar a segunda via da certidão de nascimento do irmão hospitalizado, etapa necessária para emitir uma nova identidade, já que a atual encontra-se rasurada.

“O que me motivou aqui foi a facilidade de eu chegar a pegar os documentos do meu irmão, dar entrada no documento do meu irmão, porque meu irmão tem problema com o alcoolismo e ele perdeu toda a documentação dele, aí fica muito difícil, ele tem 57 anos, e até para pegar os remédios dele pela rede pública eu tenho dificuldade, e eu encontrei uma facilidade aqui, o atendimento ampara muita gente, eu fui bem informada, não sabia onde era, as pessoas me trouxeram direitinho, então eu me senti muito acolhida”, disse Cesarina, feliz com a ação.

Para a presidente da Fundação Hospitalar, Soron Steiner, o Vestuário Social foi um dos serviços que mais atraiu a população, incluindo pessoas com deficiência. “Sabemos que não é só uma entrega de roupa simples. Isso traz dignidade ao ser humano, inclusão, condições de aparência para buscar uma inserção ou uma oportunidade de emprego. Muitas pessoas que nos procuraram disseram que, até hoje, nunca tiveram a possibilidade de adquirir uma roupa nova ou de receber uma roupa adequada à sua necessidade. Então, ficamos muito felizes de ver esse movimento, esse projeto Juntos Pelo Acre, fortalecendo ainda mais a cidadania e a Fundação sediando esse momento tão especial”, descreveu Soron.

Além da Fundação Hospitalar, os serviços da pasta também foram ofertados no bairro Calafate, em parceria com o Itinerante Veloso; em Capixaba; e em Acrelândia, com o projeto MP na Comunidade.

Ações em todo o Acre

No bairro Calafate, o Itinerante Velloso, idealizado pelo deputado federal e médico oftalmologista Eduardo Velloso em parceria com outras instituições, atendeu centenas de pessoas neste sábado.

O itinerante ofereceu diversos serviços importantes como atendimento oftalmológico, psicológico, testes rápidos, eletrocardiograma, avaliação neuropsicológica, além de atividades recreativas para as crianças e a presença de profissionais da área do esporte.

O vestuário Social ofertou mil kits de roupas contendo 6 peças para a população local, promovendo a cidadania e atendendo pessoas em vulnerabilidade social dessa localidade.

“Eu estou me sentindo muito feliz, porque é uma coisa que eu preciso. Kit de roupa eu adquiri, a minha neta adquiriu também. Então, é uma coisa muito importante do Vestuário Social”, disse, contente, a aposentada Sandra Maria de Oliveira.

Eduardo Velloso agradeceu à vice-governadora pela parceria e por disponibilizar os mil kits para a ação: “Isso vai muito além de uma simples ação, é um gesto de dignidade. Esperamos que iniciativas como esta se repitam frequentemente. É para isso que estamos no Parlamento: para reduzir as desigualdades sociais. Trabalhamos por um Acre e um Brasil melhores”, disse o parlamentar.

A diretora da Escola Ilson Ribeiro, Alainne Barbosa, também destacou a importância dessa atenção à comunidade: “Estamos muito felizes com esta oportunidade de servir nossa comunidade e nossos alunos. Nossa comunidade realmente precisa dessa atenção, e nossa escola sempre estará de braços abertos para qualquer iniciativa que possa agregar valor e ajudar a nossa comunidade como um todo”, finalizou.

