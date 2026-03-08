Acre
Vice-governadora Mailza participa de ação de cidadania voltada às mulheres no Palácio Rio Branco
Com colaboração de Carolina Torres
Mulheres acreanas foram protagonistas de uma grande mobilização de cidadania promovida pelo governo do Estado, em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana. A vice-governadora Mailza Assis participou da ação Março Delas: Acre pelas Mulheres, iniciativa que reuniu diversos órgãos públicos para oferecer serviços, atendimentos e orientações voltadas especialmente ao público feminino.
A ação foi realizada pelas secretarias de Estado da Mulher (Semulher) e de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com diversos outros órgãos e pastas de governo.
Durante a agenda, Mailza destacou que a ação representa um esforço conjunto do Estado para fortalecer a rede de proteção e ampliar oportunidades para as mulheres.
“Esse é um momento de cuidado, acolhimento e respeito. Como secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, reforço que nosso compromisso é garantir que cada mulher acreana tenha acesso aos seus direitos, aos serviços públicos e às oportunidades necessárias para viver com dignidade e segurança”, afirmou.
A ação integrou a programação do Março Delas, campanha do governo estadual voltada à valorização das mulheres e à ampliação do acesso a serviços essenciais. Ao longo da programação, diversas instituições garantiram atendimentos nas áreas de cidadania, assistência social, saúde, segurança e orientação jurídica.
Entre os momentos institucionais da agenda, foi realizada a assinatura de um termo aditivo ao acordo de cooperação técnica entre a SEASDH e o Instituto Federal do Acre (Ifac), reforçando a parceria para o desenvolvimento de ações voltadas à qualificação profissional, inclusão social e fortalecimento de políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade, com atenção especial às mulheres.
A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, também ressaltou a importância da integração entre as instituições para fortalecer as políticas públicas voltadas ao público feminino.
“Quando o Estado se une para oferecer serviços e informação, estamos ampliando caminhos para que as mulheres tenham mais autonomia, proteção e voz na sociedade. Esse trabalho integrado fortalece a rede de apoio e reafirma que as mulheres não estão sozinhas”, destacou.
Na área de cidadania e assistência social, coordenada pela SEASDH, foram ofertados serviços como emissão de documentos, atendimento do Bolsa Família, orientações do Centro de Direitos Humanos e distribuição de peças por meio do Guarda-Roupa Social.
Joana D’arc do Nascimento, moradora do município de Bujari e empreendedora há seis anos, participou do evento ao lado da filha como integrante do Movimento de Mulheres Camponesas – Construindo o Bem Viver. As duas atuam na comercialização de produtos alimentícios regionais, como salgados e sucos naturais, e aproveitaram a programação para apresentar e vender seus produtos pela primeira vez em um evento desse porte.
“Nosso trabalho começou com a produção de sucos naturais, 100% feitos da fruta. A gente aproveita muito o período de safra, compra as frutas da época e prepara os sucos. Com o tempo, fomos ampliando e começamos também a produzir salgados. Esse trabalho tem sustentado nossa família e também tem incentivado muitas mulheres e outras pessoas a empreender e buscar uma renda por meio daquilo que sabem fazer”, contou.
Mailza também enfatizou que iniciativas como essa contribuem para fortalecer o protagonismo feminino e ampliar o reconhecimento do papel das mulheres na construção da sociedade.
“As mulheres são protagonistas em todos os espaços na família, no trabalho, na politica e nas comunidades. Nosso dever é garantir respeito, atenção e oportunidades para que cada mulher possa desenvolver seu potencial e ocupar os espaços que desejar. Quando valorizamos as mulheres, estamos fortalecendo toda a sociedade”, afirmou a vice-governadora
Já na área da saúde, ações conduzidas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) garantiram atendimentos clínicos e ginecológicos, além de suporte de ambulância e serviços especializados. Durante a programação também foram entregues perucas destinadas a mulheres em tratamento oncológico, além do anúncio da ordem de serviço para implantação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), fortalecendo a rede de atendimento especializado no estado.
A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) também participou da programação com a entrega de chaves de unidades habitacionais do programa Pró-Moradia e de títulos definitivos de regularização fundiária. As entregas priorizaram mulheres, especialmente mães solo e chefes de família, reforçando o papel da política habitacional como instrumento de segurança, autonomia e dignidade.
Dona Alcinete Flores esperava por uma casa há 13 anos e agora está com a chave da casa própria na mão. “Não tenho palavras, é a realização de um sonho, agradeço muito à vice-governadora,e ao governador por esse momento”, falou.
A Semulher foi a responsável pela certificação de participantes da oficina de customização de camisetas, iniciativa voltada ao incentivo ao empreendedorismo e à geração de renda entre mulheres.
Além disso, ações de proteção às mulheres também foram realizadas com a participação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Patrulha Maria da Penha e Defensoria Pública, ampliando o acesso a orientações e medidas de proteção.
Maria de Jesus Santos de Souza, moradora do bairro Canaã e funcionária pública, também participou da ação e aproveitou os serviços oferecidos pelo Guarda-Roupa Social.
“Eu achei muito boa a iniciativa da nossa governadora. Na verdade, vim porque trabalho na Fundação Hospitalar da Polícia Militar e fomos convidados para participar. Aproveitamos a oportunidade para entrar aqui e escolher uma peça do guarda-roupa social. As roupas são muito boas, gostei muito”, relatou.
Para ela, iniciativas voltadas exclusivamente ao público feminino são importantes para fortalecer e valorizar as mulheres. “Com certeza as mulheres precisam ter esse momento só para elas. É muito importante e muito bonito o que o governo está fazendo pelas mulheres”, destacou.
A secretária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, estava no evento e falou do protagonismo da mulher indígena nos dias de hoje. “Conseguimos nosso espaço e hoje somos mulheres mais fortes, estamos à frente de importantes pastas e no cenário geral, tanto político como em diversos outros setores, então, não é apenas esse dia, esse mês, são todos os dias”, afirmou.
Iluminação do Palácio Rio Branco
A programação foi encerrada com um momento simbólico de valorização das mulheres: o acendimento das luzes do Palácio Rio Branco. A iluminação especial marcou uma homenagem às mulheres acreanas e reforçou a importância da luta por igualdade, respeito e garantia de direitos.
Realizado nas escadarias do palácio, o ato representou o reconhecimento da força feminina e da contribuição das mulheres para o desenvolvimento do Acre, além de reforçar o compromisso do governo do Estado em fortalecer políticas públicas voltadas à proteção, autonomia e valorização das mulheres em todo o território acreano.
Na oportunidade, houve apresentação musical com a cantora Iana Sarquis, apresentação de dança de carimbó e o grupo de funcional de mulheres da Polícia Militar também fez uma atividade.
The post Vice-governadora Mailza participa de ação de cidadania voltada às mulheres no Palácio Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco inicia mutirão de ultrassonografia e pretende zerar fila no setor de regulação da saúde
<p>The post Prefeitura de Rio Branco inicia mutirão de ultrassonografia e pretende zerar fila no setor de regulação da saúde first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco entrega quadra esportiva reformada no Conjunto Universitário
A Prefeitura de Rio Branco entregou, na tarde desta sexta-feira (6), a quadra esportiva do Conjunto Universitário totalmente reformada. O espaço recebeu melhorias estruturais, instalação de grama sintética e nova iluminação em LED, proporcionando mais segurança e qualidade para a prática esportiva e atividades de lazer da comunidade.
A solenidade contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, secretários municipais, autoridades e moradores da região.
Incentivo ao esporte e à juventude
Durante o evento, o prefeito destacou a importância de investir em espaços que incentivem crianças e adolescentes a praticarem esportes.
“Eu estou muito feliz que a gente está fazendo um lindo trabalho, tanto na educação como na cultura, como no nosso querido esporte. Essa é a forma que temos de encaminhar bem as nossas crianças e os nossos jovens para o bom caminho”, afirmou o prefeito.
Mais investimentos na infraestrutura esportiva
Na ocasião, o prefeito também assinou a ordem de serviço para a reforma do ginásio coberto localizado ao lado da quadra, ampliando os investimentos em infraestrutura esportiva na região.
“O nosso ginásio coberto também será reformado. Eu autorizei hoje aqui. O nosso povo, as nossas crianças e a juventude do Universitário merecem”, disse Bocalom.
A revitalização do espaço foi comemorada pela comunidade.
O presidente da Associação de Moradores do Conjunto Universitário, Eliel Santos, destacou a importância da quadra para os projetos sociais desenvolvidos na região.
“Eu acredito que muitos vão ver a animação das crianças. Isso já diz tudo. É a alegria delas ter um espaço recuperado. Nós temos um projeto social há quatro anos e buscamos envolver as crianças no esporte e também em atividades comunitárias”, relatou.
Gestão amplia ações em esporte, lazer e educação
O vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alysson Bestene, ressaltou que a obra representa mais um investimento da gestão municipal em políticas públicas voltadas à juventude.
“Essa é uma demonstração de que a gestão do prefeito Bocalom tem feito muitos investimentos na educação, no esporte e no lazer. Essa quadra é uma obra importante para uma região significativa da cidade”, destacou.
Ele também lembrou que a região deverá receber novos avanços na área educacional.
“Em breve estaremos aqui credenciando mais uma escola, que é a nossa creche Gumercindo Bessa. Isso demonstra que a gestão se preocupa com o futuro das nossas crianças”, afirmou.
Compromisso com o esporte
O secretário municipal de Esportes, Jhon Douglas Costa Silva, enfatizou que a revitalização de espaços esportivos é um compromisso da atual gestão.
“É um compromisso do prefeito Tião Bocalom fazer com que os espaços funcionem de verdade. A comunidade já nos solicitou também a manutenção de um campo aqui próximo e vamos trabalhar para atender essa demanda”, disse.
Investimentos no esporte
O deputado federal Eduardo Veloso também participou da inauguração e anunciou a destinação de aproximadamente R$ 4,5 milhões em recursos para investimentos no esporte em Rio Branco, por meio de emenda parlamentar.
“São quase quatro milhões e meio investidos no esporte. Investir em esporte e lazer é investir no futuro das pessoas e ajudar a construir uma sociedade melhor”, afirmou o parlamentar.
Com a entrega da quadra reformada, a Prefeitura de Rio Branco reforça o compromisso de ampliar os espaços de esporte e lazer na capital, incentivando a prática esportiva e promovendo mais qualidade de vida para a população.
<p>The post Prefeitura de Rio Branco entrega quadra esportiva reformada no Conjunto Universitário first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão com 100 exames de ultrassonografia de mama e avança para zerar fila da regulação
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou, neste sábado (7) um mutirão de ultrassonografia na Policlínica Barral y Barral. A ação integrou as atividades da campanha Março Mulher, voltada ao cuidado, prevenção e fortalecimento da saúde feminina no município.
Durante a iniciativa, foram realizados 100 exames de ultrassonografia mamária bilateral em mulheres que aguardavam na fila de espera do sistema municipal de saúde. O objetivo da ação foi ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e fortalecer as políticas públicas de atenção à saúde da mulher.
A realização do mutirão contou com recursos provenientes de emenda parlamentar dos ex-vereadores Ismael Machado e Arnaldo Barros, contribuindo para o fortalecimento dos serviços de saúde ofertados à população. Os atendimentos foram realizados por três médicos especialistas em ultrassonografia, por meio de parceria com o Instituto Cuidar Mais.
Além dos exames realizados a programação prevê ainda a realização de 400 procedimentos de ultrassonografia de mama bilateral e mais de 2 mil exames de ultrassonografia de abdome total, que serão agendados para pacientes que já estão na fila da regulação. A meta da gestão municipal é reduzir significativamente e até zerar a demanda reprimida por esses exames.
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou a importância da iniciativa para reduzir a fila de espera e ampliar o acesso aos exames.
“É importante. A demanda no setor de regulação é grande e a prefeitura agora oportuniza esse serviço para tentar até zerar essas filas. Nós estamos felizes que a Secretaria de Saúde continua trabalhando o tempo todo para reduzir essas demandas. São filas de exames, como mamografia e ultrassonografia. Hoje, aproximadamente 100 mulheres foram atendidas aqui. Fico muito feliz também com essa parceria com os vereadores, que destinam corretamente os recursos das emendas. Aproveitando o mês das mulheres, estamos realizando esse trabalho porque elas merecem esse cuidado. A saúde é fundamental e a mulher precisa de uma atenção especial”, explicou o gestor.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, explicou que o mutirão faz parte de uma força-tarefa para ampliar e qualificar os serviços ofertados pela rede municipal.
“Nós estamos aqui nessa grande força-tarefa que temos feito na saúde do nosso município, a pedido do prefeito Tião Bocalom, para ampliar e qualificar os serviços ofertados à população. Hoje realizamos um mutirão de exames de ultrassonografia da mama. Essa ação só foi possível graças à parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, instituições do terceiro setor, como o Instituto Cuidar Mais, e os parlamentares que destinaram recursos por meio de emendas. Com planejamento e o envolvimento de toda a equipe, conseguimos atender 100 mulheres nesta manhã aqui no Barral e avançar no diagnóstico, permitindo que, caso seja necessário, elas iniciem o tratamento com segurança”, disse o secretário.
A diretora de Regulação e Políticas Públicas da Semsa, Jocelene Soares, explicou que a ação marcou o início de uma parceria que permitirá ampliar a oferta de exames nas próximas semanas.
“Essa parceria começou hoje, neste sábado. Iniciamos com cerca de 100 mulheres realizando ultrassonografia de mama. Junto com a empresa responsável, vamos organizar as próximas datas para atender os demais pacientes que aguardam na fila, tanto para ultrassonografia de mama quanto para ultrassonografia abdominal. Vamos divulgar os próximos atendimentos e convocar os pacientes que já estão cadastrados na regulação”, salientou Soares.
Ela também orientou sobre o procedimento para quem precisa realizar o exame pelo sistema público.
“Quando o médico faz o encaminhamento, a paciente deve procurar a sala de agendamento da regulação, que funciona nas Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs). Lá ela faz o cadastro e aguarda o contato da regulação, que informará a data e o local do exame”, finalizou a diretora.
Usuária do sistema municipal de saúde, Zilma Barros de Araújo, destacou a importância de iniciativas que agilizam o atendimento.
“É muito importante fazer o diagnóstico o quanto antes. No meu caso, descobri que tenho um pequeno nódulo e precisei fazer exames. Essas ações ajudam muito, porque às vezes a gente fica meses esperando na fila. É muito bom quando tem esse cuidado com as mulheres”, disse.
Outra paciente atendida na ação, Josangela Machado de Lima, ressaltou a importância da prevenção.
“Eu achei muito importante porque já fazia um tempo que eu tinha marcado e fui chamada logo. Quero dizer para as mulheres procurarem a unidade de saúde para fazer seus exames, porque quando a gente descobre no início tem como tratar”, destacou a usuária
<p>The post Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão com 100 exames de ultrassonografia de mama e avança para zerar fila da regulação first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Você precisa fazer login para comentar.