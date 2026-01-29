Vice-governadora Mailza participa da eleição do novo presidente do Consórcio da Amazônia Legal

Os trabalhos do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento da Amazônia Legal (CAL) foram retomados na manhã desta quinta-feira, 29, por meio de uma reunião online, com a participação de representantes dos nove estados que compõem a autarquia. A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participou do processo de eleição, por unanimidade, do novo presidente da entidade, o governador do Maranhão, Carlos Brandão.

Também Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins integram o consórcio, que tem como objetivo fortalecer a cooperação regional e promover o desenvolvimento sustentável e integrado da região.

Após três anos à frente do CAL, o governador do Pará, Helder Barbalho, repassou a presidência para Carlos Brandão, que ficará à frente da entidade pelo período de um ano. Durante a gestão, o novo presidente terá a missão de fortalecer a cooperação entre os nove estados, ampliar o diálogo federativo e conduzir, com responsabilidade e visão estratégica, agendas fundamentais para o desenvolvimento sustentável da região.

Mailza Assis parabenizou o novo gestor da entidade e destacou a importância da união dos estados para o fortalecimento da Região Norte. “Para este ano que se inicia, esperamos uma boa atuação de todos nós, governantes, nesse trabalho que defende a nossa região, com propostas e projetos que incluem todos os estados. Seguimos firmes, com o Acre sempre presente”, ressaltou.

O Consórcio da Amazônia Legal mantém uma atuação técnica, integrada e orientada a resultados, alinhada aos desafios e às oportunidades da Amazônia no cenário nacional e internacional. O ano é considerado estratégico para a consolidação de agendas estruturantes e do legado da COP30, reforçando o consórcio como espaço de articulação para decisões conjuntas, cooperação institucional e soluções que conciliem desenvolvimento econômico, conservação ambiental e inclusão social.

