Vice-governadora Mailza lidera mega ação do Juntos Pelo Acre com serviços de saúde e cidadania no Santa Luzia

A comunidade Santa Luzia, na zona rural de Cruzeiro do Sul, viveu um domingo, 6, diferente com a chegada da mega ação do programa Juntos Pelo Acre, coordenado pela vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis. A Escola Estadual Olavo Bilac foi o ponto de encontro de milhares de pessoas que tiveram acesso, de forma gratuita, a serviços essenciais de saúde, cidadania, assistência social e lazer, além de atividades tecnológicas e culturais.

Ao lado de vereadores, deputados e representantes de diversas secretarias estaduais e municipais, Mailza Assis destacou que o objetivo do Juntos pelo Acre é cuidar de quem mais precisa. “Esse projeto nasceu não para grandes palcos ou para enaltecer representantes políticos, mas para garantir direitos, levar dignidade e serviços públicos às pessoas que muitas vezes não conseguem acesso. Estamos aqui para servir. É por vocês e para vocês que esse programa existe”, afirmou.

A ação levou atendimentos médicos e odontológicos, consultas com especialistas, exames de vista, emissão de segunda via do registro civil, e também o Vestuário Social, projeto idealizado ainda quando Mailza era senadora, feito em parceria com a Receita Federal, que distribui kits de roupas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Além dos atendimentos de saúde e cidadania, a criançada e os jovens da região puderam aproveitar torneios esportivos, atividades culturais e até experimentações de realidade virtual e jogos eletrônicos, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), que levou inovação e tecnologia para quem nunca havia tido contato com essas ferramentas.

“Eu trouxe minhas filhas porque aqui é muito difícil conseguir ginecologista. A gente procura e não acha. Hoje, graças a Deus, tive essa oportunidade e aproveitei”, contou a agricultora Maria Zairomar, que percorreu vários quilômetros com as três filhas e o bebê de 11 meses para garantir atendimento médico.

Moradora do Ramal do Tico, Idelcleide Alves, de 40 anos, também aproveitou a oportunidade para cuidar da saúde e receber um kit de roupa. “É uma bênção pra gente, porque essas coisas não chegam fácil até aqui. A gente precisa muito desses serviços e também do vestuário, porque ajuda no nosso dia a dia”, relatou.

Dona Osmarina Soares, de 76 anos, aposentada, foi uma das primeiras a chegar para garantir o vestuário social. “A gente não vê muito esse tipo de ação por aqui. Quando vem, tem que aproveitar mesmo”, disse.

Outro que aproveitou a ação para tirar a segunda via do registro civil para renovar seus documentos pessoais foi seu Francisco Alves, morador do Ramal 4. “Eu quero renovar meus documentos, mas disseram que eu tinha que tirar um novo registro de nascimento, e lá na cidade a taxa é muito alta. Aproveitei que hoje é domingo e vim resolver isso aqui, de graça. É uma ajuda muito grande pra gente da zona rural”, disse Francisco, que trabalha na roça para sustentar a família.

Já Raimundo Nonato Brandão, de 74 anos, conta que por 35 anos cortou seringa no município de Marechal Thaumaturgo até o fim do ciclo da borracha, quando precisou se mudar para Cruzeiro do Sul e trabalhar na agricultura. “Eu vim buscar atendimento médico porque já não tenho muita saúde. Esse tipo de ação ajuda muito quem mora longe e não tem como ir atrás de médico ou exame”, disse.

Compromisso com quem mais precisa

O Juntos Pelo Acre tem se consolidado como o maior programa social itinerante do governo, percorrendo comunidades urbanas e rurais em todo o estado. Em Cruzeiro do Sul, a programação começou na sexta-feira, 4, com ações nos bairros Cobal e Centro, e foi encerrada neste domingo com chave de ouro na Vila Santa Luzia. Só nesta edição, mais de seis mil kits de vestuário foram entregues, além da realização de centenas de atendimentos médicos e sociais.

“Esse é um projeto que tem compromisso com as pessoas, que promove dignidade, inclusão e cidadania. E cada sorriso que recebemos, cada olhar de gratidão, reforça que estamos no caminho certo”, afirmou Nágila Rocha, coordenadora do Vestuário Social.

A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e contou ainda com a presença da secretária da Mulher, Maádhia El-Shawwa, da secretária-adjunta da SEASDH, Amanda Vasconcelos, do deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, da presidente do Procon, Alana Albuquerque, representantes da Secretaria de Esporte e Lazer, além de líderes comunitários.

Para muitos, o domingo não foi apenas mais um dia comum. Foi a chance de resolver pendências, cuidar da saúde, renovar documentos e, acima de tudo, sentir que o poder público chegou até onde antes parecia distante.

O que disseram

“Parabéns vice-governadora, por esse seu olhar acessível, de se voltar para as pessoas mais carentes do nosso estado. Ela veio aqui para trazer o melhor que o estado pode oferecer. E aqui nós temos que reconhecer o esforço do governador Gladson”.

Deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, representante da Aleac

“Dizer para esse povo, deputado, o grande trabalho que o nosso governador, junto com a Mailza, está fazendo. Em nome de todos os vereadores gostaria de dizer à comunidade que conte com a gente”.

Vereador João Keleu, representante a Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul

“O projeto Juntos Pelo Acre é um projeto idealizado pela nossa vice-governadora e também secretária de assistência social. É um projeto criado para cuidar da população do nosso estado, cuidar das pessoas do Acre. Não posso deixar de falar sobre as mulheres, pedir que respeitem as mulheres, não pratiquem crimes contra as mulheres, respeitem também as crianças, as mulheres, as meninas aqui do Juruá”.

