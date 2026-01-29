Vice-governadora Mailza entrega ginásio poliesportivo em Sena Madureira e reforça investimentos no esporte com inclusão social

Com a presença da vice-governadora Mailza Assis, o governo do Acre entregou o ginásio poliesportivo de Sena Madureira nesta quinta-feira, 29, fortalecendo os investimentos em esporte, lazer e inclusão social no município. A solenidade reuniu autoridades estaduais e municipais, além da comunidade local, e marcou mais uma ação voltada à melhoria da qualidade de vida da população.

Durante a agenda, a vice-governadora destacou que o equipamento esportivo representa mais do que uma obra física, sendo um espaço de oportunidades, convivência e fortalecimento social, especialmente para crianças, jovens e atletas do município. Segundo Mailza, investir no esporte é também investir em prevenção, saúde e cidadania.

“Esse ginásio é um espaço pensado para as pessoas. Aqui vamos incentivar o esporte, descobrir talentos, promover saúde e oferecer mais dignidade para a população de Sena Madureira. É assim que o governo do Estado trabalha: chegando perto das pessoas, ouvindo e investindo onde realmente faz diferença na vida de quem mais precisa”, afirmou.

Sandrielle Moraes é mãe da Richally Vitória, se 10 anos. Ela conta que a filha joga vôlei no local e que ficou muito feliz. “Essa entrega é de suma importância para a comunidade, porque é a forma de incentivar o esporte para eles, para quem pratica e ama o esporte. A gente só tem a agradecer o governo e a cada um que se empenhou para fazer esse sonho virar realidade”, disse.

O secretário de Esportes e Lazer, Ney Amorim, falou da alegria e satisfação em entregar o ginásio.

“Essa obra foi feita com muito carinho e contou com o envolvimento de diversos setores. Quero agradecer a toda a nossa equipe, que tem percorrido os 22 municípios do Acre, levando trabalho e resultados. Agradeço, de forma especial, à vice-governadora Mailza Assis e ao governador Gladson Camelí, que sempre apoiam e acreditam no esporte como ferramenta de transformação social. Também agradeço ao prefeito Gerlen Diniz e parabenizo pelo trabalho que vem sendo realizado no município.”

Mailza Assis também ressaltou a importância da parceria entre Estado e município para a concretização da obra e reforçou o compromisso do governo com o fortalecimento das políticas públicas locais.

“Quando Estado e município caminham juntos, os resultados aparecem. Nosso papel como gestores é unir forças, fortalecer a gestão municipal e garantir que investimentos como esse continuem chegando, promovendo bem-estar, inclusão social e mais oportunidades para todos”, completou a vice-governadora.

A representante comercial Veridiana Negreiros é mãe da pequena Ana Beatriz, de seis anos. Ela afirmou que a entrega do ginásio é uma forma de apoiar a prática de esportes.

“Eu acho muito bom esse momento para o nosso município, porque o esporte é muito importante para os adolescentes, para as crianças, principalmente no mundo em que a gente está vivendo hoje. O ginásio ficou perfeito”, agradeceu.

A entrega do ginásio integra um conjunto de ações do governo do Acre em Sena Madureira, que incluem investimentos em assistência social, infraestrutura, segurança pública e esporte, reafirmando o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento dos municípios e com a promoção de políticas públicas voltadas à população.











































Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

