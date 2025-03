Vice-governadora Mailza Assis recebe título de Cidadã Xapuriense em sessão solene emocionante

Homenagem aprovada por unanimidade reconhece trajetória e compromisso da gestora com Xapuri; cerimônia reuniu autoridades e comunidade local

Em uma noite marcada por emoção e reconhecimento, a vice-governadora Mailza Assis recebeu o título de Cidadã Xapuriense durante sessão solene realizada na noite desta quinta-feira (27) na Escola Estadual Anthero Soares Brandão, em Xapuri. A homenagem, proposta pelo vereador Celso Garcia (Paraná) e aprovada por unanimidade, celebrou a dedicação da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos ao município.

Acompanhada por secretários estaduais e autoridades, Mailza foi recebida pelo prefeito Maxuel Maia e pelo líder do governo na Aleac, deputado Manoel Morais. A agenda incluiu visita técnica às obras da ponte sobre o Rio Acre e reunião com lideranças religiosas antes da cerimônia, que lotou o auditório da escola.

Com voz embargada, Mailza compartilhou sua trajetória desde as origens humildes no Mato Grosso do Sul até os atuais desafios como vice-governadora. “Sou grata por honrar compromissos ao lado do governador Gladson Cameli”, declarou, homenageando familiares, incluindo o falecido pai Alcione, a mãe Cleusa e os filhos Henry, Helena e Theodora.

A gestora destacou investimentos realizados no município, tanto em seu mandato como senadora quanto na atual gestão estadual, reforçando o compromisso com o legado socioambiental da “Princesinha do Acre”. Citou heróis locais como Chico Mendes e Wilson Pinheiro, afirmando: “É nosso dever garantir dignidade aos seringueiros e preservar nossas florestas”.

A sessão homenageou mais 40 personalidades locais, entre servidores, empresários e líderes comunitários. O vereador Paraná ressaltou que a condecoração a Mailza reflete também os investimentos estaduais em Xapuri, opinião compartilhada pelo prefeito Maia: “Este título simboliza esperança para nosso futuro”.

O deputado Morais encerrou as homenagens comparando a trajetória de Mailza à dos pioneiros que construíram a história acreana, reforçando o papel da gestora no desenvolvimento regional. A cerimônia consolidou os laços entre o governo estadual e o município, celebrando parcerias que beneficiam diretamente a população local.

