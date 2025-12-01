Vice-governadora Mailza alinha últimos detalhes do Feirão do Emprego que deve ofertar mil vagas neste fim de ano

A vice-governadora e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, reuniu nesta segunda-feira, 1º, representantes de empresas, entidades e instituições parceiras para alinhar os últimos detalhes do primeiro Feirão do Emprego e da Empregabilidade, que ocorrerá nos dias 5 e 6 de dezembro, em Rio Branco. A iniciativa deve disponibilizar mil vagas de trabalho, além de serviços essenciais ao trabalhador e oportunidades de capacitação profissional.

A reunião contou com a presença do secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, que apresentou o funcionamento da ação, e de representantes da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Acre (Sinduscon), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Acre (Abrasel), Associação Acreana de Supermercados (Asas), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Secretara de Governo (Segov), Seasdh, além da secretária de Comunicação, Nayara Lessa, do secretário de Turismo, Marcelo Messias, e do superintendente Regional do Trabalho, Leonardo Lane.

A vice-governadora reforçou que o Feirão pretende unir quem oferece vagas, quem qualifica e quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.

“Vivemos um momento em que a geração de emprego é a maior necessidade da população. E vocês têm a oferta de trabalho, enquanto muitas vezes falta qualificação. Por isso, é fundamental organizarmos essa rede, quem contrata, quem capacita e quem demanda. A Secretaria de Assistência Social trabalha com pessoas que precisam superar a vulnerabilidade por meio do emprego, e essa troca de experiências fortalece essa missão. São mil vagas disponíveis e nem sempre temos, de imediato, pessoas capacitadas, mas temos os instrumentos para prepará-las, como o Ieptec, o Senai. É uma iniciativa que eu acredito muito, e juntos podemos fortalecer ainda mais cada setor”, afirmou.

Durante a reunião, o secretário Assurbanípal destacou que já foram mapeadas cerca de 800 vagas, além de 100 vagas ofertadas por um frigorífico do Mato Grosso para quem deseja mudar de estado.

“Fizemos um nivelamento com os parceiros desse grande evento, que tem o objetivo de ofertar vagas em um momento de crescimento da economia acreana. Vivemos aí o crescimento do PIB, boas taxas de desemprego e uma grande demanda das empresas. O Feirão une governo, iniciativa privada e sociedade para atender essa necessidade, que é o emprego. Vem para o Feirão do Emprego”, convidou.

Setores avaliam impacto positivo do Feirão

Lideranças de diferentes segmentos destacaram que o Feirão chega em um momento estratégico, especialmente pela alta demanda de contratações de fim de ano.

“O Feirão vem em boa hora. Dezembro é quando mais se contrata no comércio. Estamos incentivando empresários a cadastrarem suas vagas no Sine. Depois, é essencial que haja a capacitação dessas pessoas. A ideia é excelente”, declarou Patrícia Dossa, presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa).

Adem Araújo, presidente da ASAS e CEO da Rede de Supermercados Arasuper, disse que o momento é oportuno e que no final de ano as contratações aumentam até 10%.

“Todos os segmentos têm dificuldade em contratar, especialmente supermercados para funções masculinas. O Feirão chega no momento oportuno, quando reforçamos o quadro em pelo menos 10% para atender o aumento da demanda. Vai facilitar muito o trabalho das equipes de RH”, avaliou.

Patrícia Parente, presidente da Abrasel/AC, também considera que o Feirão vem em um bom momento para donos de bares e restaurantes.

“A gente realmente está esperando que haja uma grande conexão, o nosso setor de bares e restaurantes tem muita oportunidade e, nesse momento do ano, férias, Natal, com certeza tem um aumento significativo das vendas, e é quando a gente realmente contrata os trabalhadores temporários, que na maioria das vezes não se torna temporário, acaba ficando efetivo. Mas, as nossas expectativas são de vagas diversas, como garçom, cozinheiro, auxiliar de cozinha, atendente, então são muitas opções. Esperamos que o Feirão traga essa conexão entre vocação e oportunidade”, disse.

Leonardo Lane, superintendente Regional do Trabalho destacou que o órgão estará com diversos serviços à população. “O Sine oferece cerca de 200 vagas por dia, e o governo teve a iniciativa de ir atrás das empresas para ampliar as oportunidades. No Feirão, além das mil vagas, teremos plantão de dúvidas trabalhistas, orientação psicológica, catálogo de cursos e serviços como emissão da Carteira de Trabalho Digital, RAIS e Caged”, informou.

Sobre o Feirão do Emprego e da Empregabilidade

O Feirão será realizado no pátio do Museu dos Povos Acreanos, na Rua Epaminondas Jácome, das 8h às 17h. Serão oferecidos os seguintes serviços:

Cadastro e encaminhamento para vagas

Emissão de Carteira de Trabalho

Seguro-desemprego

Atendimentos da OCA Móvel

Serviços do Ônibus Lilás (Secretaria de Estado da Mulher – Semulher)

Orientações sobre entrevistas e currículos

Informação sobre empreendedorismo e MEI

Vagas em cursos do Senai, Senac, Ieptec e Polo Digital da Seict

Atendimentos de saúde (oftalmo, ortopedia, odontologia, testes rápidos, vacinação)

Corte de cabelo

A expectativa é de que centenas de trabalhadores sejam encaminhados diretamente para entrevistas e possíveis contratações durante a ação.

O evento ocorre em um momento de forte expansão econômica no Acre, que registrou o maior crescimento de PIB do país (14%) e redução das taxas de desemprego nos últimos três anos. Os setores que mais devem contratar são tecnologia da informação, supermercados, vendas, bares e restaurantes, construção civil, indústria e telemarketing.

