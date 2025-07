Vice-governadora Mailza abre programação da Assistência Social e Direitos Humanos na Expoacre Juruá com apresentação de crianças e adolescentes

Mailza também aproveitou para visitar os estandes de órgãos parceiros presentes na Expoacre Juruá, para fortalecer laços institucionais e incentivar o trabalho conjunto entre secretarias e entidades

A primeira noite da Expoacre Juruá, nesta terça-feira, 1º, foi marcada por emoção, arte e cidadania no estande da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que tem à frente a vice-governadora do Acre, Mailza Assis. Com o tema Criança e Adolescente, a abertura da programação em Cruzeiro do Sul destacou programas sociais do governo: o Criança Feliz e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), além de uma apresentação musical protagonizada por crianças e adolescentes do Centro Social Missão Família.

Mailza destacou a atuação da sua pasta durante todos os dias da Expoacre Juruá, com serviços de orientação e acolhimento à população do Vale do Juruá.

“A SEASDH está presente em todos os dias da feira, com nossos serviços sendo apresentados e desenvolvidos junto à população. Nosso trabalho tem um propósito, garantir proteção e justiça social. Por isso, pedimos também o apoio e a compreensão da população. Que cada um possa olhar ao seu redor e perceber se há alguém em situação de vulnerabilidade, se há uma criança, uma mulher, um idoso ou qualquer pessoa precisando de apoio psicológico, enfrentando violência ou necessitando de ajuda. A Secretaria está aqui para orientar, acolher e estender a mão a quem mais precisa”, orientou.

Centro Social Missão Família

Criado em 1997, o Centro atua há 28 anos em Cruzeiro do Sul e atualmente atende 408 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, no contraturno escolar, com oficinas de música, informática, atividades lúdicas e acompanhamento psicossocial. A instituição é mantida graças a um trabalho contínuo de inclusão e acolhimento, de parcerias com a Prefeitura Municipal, governo do Estado e emendas parlamentares.

Segundo a coordenadora de projetos da instituição, Marliane Gaspar, a missão do Centro vai muito além da oferta de oficinas. “Nosso trabalho é sobre transformar realidades. Nós acolhemos com amor, acompanhamos de perto as famílias, atuamos com a rede de proteção, para garantir que esses meninos e meninas tenham seus direitos assegurados. A apresentação de hoje é um reflexo disso”, destacou.

O técnico de enfermagem Ben Affleck da Rocha, de 20 anos, é ex-aluno da instituição e hoje é facilitador de violão do projeto. Ben começou aos 13 em uma oficina de informática, mas foi na música que encontrou sua paixão e profissão. “É gratificante voltar como professor e poder retribuir. A gente vê que essas crianças precisam de afeto, de conhecimento, de alguém que acredite nelas”, disse.

Outro exemplo do impacto positivo do Centro é Antônio José Cunha de Oliveira, de 16 anos, que frequenta a instituição desde os 6. “É bom estar aqui. Já aprendi muita coisa, fiz informática, teclado, mas me encontrei mesmo no violão. É melhor do que ficar em casa sem fazer nada”, afirmou.

A programação do estande da SEASDH segue até o dia 6 de julho, com diferentes temas a cada noite, sempre voltados à promoção dos direitos sociais. Nesta quarta-feira, 2, o foco será Inclusão Social e Garantia de Direitos, com destaque para o CadÚnico e o Programa Bolsa Família.

Visita a estandes fortalece laços institucionais

Mailza também aproveitou para visitar os estandes de órgãos parceiros presentes na Expoacre Juruá, para fortalecer laços institucionais e incentivar o trabalho conjunto entre secretarias e entidades que atuam diretamente na promoção de direitos.

Durante a visita, a vice-governadora conversou com a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa; com a presidente do Procon, Alana Albuquerque; e o presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), Alírio Wanderley; além de representantes da Defensoria Pública do Estado (DPE) e outras instituições que também estão oferecendo serviços e orientações ao público durante a feira.

A presença da vice-governadora reforça o compromisso do governo do Estado em promover ações integradas de cidadania, acolhimento e proteção social. Para a gestora, a união entre os órgãos é essencial para garantir políticas públicas mais efetivas.

“A Expoacre Juruá é uma grande vitrine para mostrar o trabalho que o governo realiza em favor da população. Esses espaços são importantes para levar informação, serviços e principalmente apoio àqueles que mais precisam. Nossa missão é cuidar das pessoas, e isso se faz com parceria e compromisso”, destacou.

