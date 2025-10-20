Acre
Viaturas da PRF se envolvem em grave acidente na BR-364 e deixam policiais feridos em Rondônia
Colisão ocorreu entre Itapuã do Oeste e Ariquemes; uma das viaturas capotou e ficou destruída
Um acidente envolvendo duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deixou pelo menos três policiais feridos na tarde desta segunda-feira (20), nas proximidades do KM 600 da BR-364, trecho entre os municípios de Itapuã do Oeste e Ariquemes, em Rondônia.
Segundo informações preliminares, as viaturas seguiam no sentido Ariquemes quando, por motivos ainda não esclarecidos, os condutores perderam o controle da direção em uma curva. Os veículos acabaram colidindo e saindo da pista; uma das viaturas capotou várias vezes e ficou completamente destruída.
Equipes de resgate e socorro médico foram acionadas e prestaram atendimento imediato aos policiais feridos, que foram encaminhados a um pronto-socorro da região. De acordo com a PRF, não há registro de mortes e as lesões são leves a moderadas.
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades para determinar o que provocou a perda de controle dos veículos.
Homem é condenado a 46 anos de prisão por feminicídio de adolescente em Rio Branco
Leandro Rodrigues matou a ex-companheira de 16 anos por não aceitar o fim do relacionamento
O Tribunal do Júri de Rio Branco condenou Leandro da Silva Rodrigues a 46 anos e 8 meses de reclusão pelo feminicídio de sua ex-companheira, Geovana Souza Silva, de apenas 16 anos. A sentença foi proferida durante sessão realizada na capital, com atuação do promotor de Justiça Carlos Pescador, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 12ª Promotoria de Justiça Criminal.
O crime aconteceu na madrugada de 7 de dezembro de 2024, no bairro Areal, em Rio Branco. De acordo com a denúncia apresentada pelo MPAC, o réu não aceitava o término do relacionamento, que havia durado cerca de cinco meses.
Na noite do crime, Leandro abordou a adolescente enquanto ela conversava com um conhecido e a chamou para conversar. Temendo uma reação violenta, Geovana levava uma pequena faca para se defender, mas o agressor tomou o objeto e o quebrou. Em seguida, utilizou outra faca para desferir pelo menos dois golpes contra a vítima, atingindo o peito e a clavícula.
O Conselho de Sentença reconheceu o crime como feminicídio qualificado, agravado por motivo torpe — a não aceitação do fim do relacionamento — e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.
Com base na decisão dos jurados, o juiz presidente do Tribunal do Júri fixou a pena em 46 anos e 8 meses de prisão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Polícia Civil prende quatro acusados de tortura e posse de drogas em ação integrada em Marechal Thaumaturgo
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo, realizou no último domingo, 19, uma ação conjunta com as demais forças de segurança do município que resultou na prisão de quatro indivíduos acusados de tortura e posse de entorpecentes.
A operação foi deflagrada após a Polícia receber informações de que membros de uma facção criminosa local haviam aplicado uma “disciplina”, termo usado por organizações criminosas para designar punições internas em um morador da comunidade Triunfo, acusado de praticar furtos na região.
De acordo com relatos de populares, após o ato criminoso, os suspeitos estariam se deslocando de barco em direção à sede do município. Diante das informações, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com o apoio do Exército Brasileiro, montaram uma ação de interceptação fluvial e conseguiram abordar as embarcações, prendendo os envolvidos.
O delegado responsável pelo caso, Marcílio Laurentino, explicou que, durante o depoimento, a vítima tentou alterar a versão dos fatos, mas as evidências físicas e testemunhais confirmaram a agressão.
“A vítima apresentava lesões evidentes nas costas, provocadas por instrumento contundente, e três dos conduzidos confessaram o crime. As provas foram suficientes para confirmar o ato de tortura”, destacou o delegado.
Um dos detidos, que foi flagrado com quatro invólucros de substância entorpecente do tipo skunk, negou envolvimento com os demais e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo liberado em seguida.
Os outros três presos permanecem à disposição da Justiça e deverão passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 21.
Bujari passa a contar com CEPs por logradouro e reforça agilidade nas entregas
Os Correios concluíram a implantação de Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) por logradouro no município de Bujari, no Acre. A iniciativa tem como objetivo facilitar a localização de endereços, aumentar a eficiência nas entregas e ampliar o acesso da população a serviços essenciais.
Desde o dia 15 de outubro, cada avenida, rua, praça e travessa de Bujari terá um CEP individual. Com isso, mais de 12 mil moradores passam a contar com códigos postais específicos para seus endereços, promovendo maior precisão na distribuição de correspondências e encomendas.
A medida integra o projeto de expansão da rede de distribuição dos Correios e reforça o compromisso da estatal com a universalização dos serviços postais, contribuindo para a cidadania e inclusão social.
A nova faixa de CEPs trará mais agilidade às entregas, reduzirá o número de objetos devolvidos e facilitará a realização de compras online pelos moradores da cidade.
Durante os primeiros seis meses, o CEP Geral continuará válido, permitindo que a população se adapte gradualmente à nova codificação.
Bujari é o primeiro município do Acre, além da capital Rio Branco, a adotar o modelo de cepeamento por logradouro. Os Correios já estão em diálogo com gestores dos demais municípios acreanos para ampliar a iniciativa, que visa facilitar o acesso a serviços essenciais e garantir entregas mais eficientes em todo o estado.
