Viaturas da PRF se envolvem em grave acidente na BR-364 e deixam policiais feridos em Rondônia

Colisão ocorreu entre Itapuã do Oeste e Ariquemes; uma das viaturas capotou e ficou destruída

Um acidente envolvendo duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deixou pelo menos três policiais feridos na tarde desta segunda-feira (20), nas proximidades do KM 600 da BR-364, trecho entre os municípios de Itapuã do Oeste e Ariquemes, em Rondônia.

Segundo informações preliminares, as viaturas seguiam no sentido Ariquemes quando, por motivos ainda não esclarecidos, os condutores perderam o controle da direção em uma curva. Os veículos acabaram colidindo e saindo da pista; uma das viaturas capotou várias vezes e ficou completamente destruída.

Equipes de resgate e socorro médico foram acionadas e prestaram atendimento imediato aos policiais feridos, que foram encaminhados a um pronto-socorro da região. De acordo com a PRF, não há registro de mortes e as lesões são leves a moderadas.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades para determinar o que provocou a perda de controle dos veículos.

Veja o vídeo abaixo:

