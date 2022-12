VEJA VÍDEO: Viatura da Polícia Militar cai em córrego após perseguição a dupla em motocicleta

Presentes, guloseimas e Papai Noel. Uma mistura perfeita para celebrar a chegada do Bom Velinho movimentou Assis Brasil na última quinta-feira.

Com apoio de empresa e instituições, a prefeitura realizou mais uma edição do natal solidário, uma festa organizada para todas as crianças.

A equipe do prefeito Jerry Correia se empenhou e ofertou um momento mágico, evitando que milhares de crianças passassem o natal no esquecimento. Todas ganharam presentes, abraços e muito carinho.

“Foi uma linda festa que realizamos com a parceria de todas as instituições de Assis Brasil. Mais uma edição do Natal Solidário levou alegria e arrancou sorrisos da nossa criançada”, disse o prefeito Jerry Marinho.

