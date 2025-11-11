Geral
Veterinário é condenado por adulteração de carne seca no Acre
Um veterinário responsável técnico por uma indústria de alimentos foi condenado por adulteração de produtos alimentícios e fabricação em desacordo com normas sanitárias. A sentença, da 2ª Vara Criminal de Rio Branco, resulta de investigação conduzida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que apurou graves irregularidades na produção e comercialização de carne seca no município.
A condenação tem origem em uma operação realizada em junho de 2024, coordenada pelo MP em parceria com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Vigilância Sanitária Estadual e Municipal e as polícias Civil e Militar.
Na ocasião, foram apreendidos cerca de 3,8 mil quilos de carne bovina imprópria para consumo humano em uma fábrica localizada na Rodovia AC-40.
As investigações apontaram que o estabelecimento utilizava carne industrial e sal mineral destinado à alimentação animal na fabricação do charque, que era distribuído para supermercados e chegou a ser usado na merenda escolar em alguns municípios acreanos.
Um relatório técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MP constatou ainda o uso de rótulos falsificados e endereços inexistentes nas embalagens, além da falta de condições básicas de higiene no ambiente de produção. Todo o material apreendido foi encaminhado ao aterro sanitário de Rio Branco.
Ao analisar o caso, o juízo reconheceu que a produção e comercialização de alimentos em condições sanitárias inadequadas, com uso de insumos proibidos, representava risco à saúde pública e configurava adulteração dolosa.
O veterinário foi condenado a quatro anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de multa.
Um segundo acusado, gerente de um dos estabelecimentos que vendiam o produto, foi absolvido por falta de provas de envolvimento direto na fabricação.
Com informações do MPAC
Governo confirma feriados dos dias 17 e 20 de novembro no AC
O Governo do Estado do Acre informou nesta terça-feira, 11, que manterá os feriados dos dias 17 e 20 de novembro, conforme o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2025. Segundo o governo, as datas fazem parte do cronograma que regula o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública estadual.
Na segunda-feira, 17, será feriado estadual em referência ao Tratado de Petrópolis, instituído pela Lei nº 57/1965. Já na quinta-feira, 20, será celebrado o Dia da Consciência Negra, feriado nacional que homenageia a luta e a memória de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil.
As datas constam em decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 19 de dezembro de 2024 e valem para todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual.
Durante os feriados, as secretarias de Estado e as unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) não funcionarão, retomando o atendimento normal nos dias 18 e 21 de novembro.
Os serviços essenciais, como os da saúde e da Segurança Pública, funcionarão normalmente. As unidades de pronto atendimento (UPAs), o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e as delegacias em todo o estado seguirão com o atendimento à população sem interrupções.
Operação apreende 7 suspeitos e armas após ataque em Sena Madureirac
Uma ação integrada entre a Polícia Militar do Acre (PMAC) e a Polícia Civil resultou, na manhã desta terça-feira, 11, na prisão de seis homens e na apreensão de um adolescente suspeitos de envolvimento em um ataque a residências no bairro Segundo Distrito, em Sena Madureira. Durante a operação, também foram apreendidas sete armas de fogo e diversas munições.
Os policiais foram acionados após moradores relatarem que indivíduos ligados a uma organização criminosa haviam levado pânico à região, efetuando disparos que atingiram pelo menos três casas habitadas. O local foi isolado para os trabalhos da perícia.
Com base nas informações iniciais, as forças de segurança iniciaram diligências conjuntas e receberam novas denúncias de que cerca de dez homens armados, vindos do Segundo Distrito, teriam atravessado o rio em direção ao bairro Vitória, tentando fugir da área. Imediatamente, as equipes montaram um cerco para fechar as principais rotas de fuga.
Durante a ação, quatro suspeitos foram flagrados tentando escapar pelos fundos de uma residência. Ao perceber o gesto suspeito de um deles, os policiais agiram rapidamente e conseguiram deter três dos indivíduos. Uma equipe da Polícia Civil, que estava nas proximidades, prestou apoio imediato e capturou o quarto suspeito.
Em ações simultâneas, outros dois homens foram encontrados escondidos em diferentes pontos do bairro, ambos com roupas molhadas e enlameadas, o que indicava recente travessia pelo rio. Outro suspeito também foi localizado dentro de uma residência, com o consentimento da proprietária.
Com base em novas informações repassadas por populares, as equipes realizaram buscas em uma casa abandonada na região e localizaram sete armas de fogo, entre pistolas, revólveres, espingarda e rifle, além de 52 munições de diversos calibres, dois celu
Dupla é presa pela PM logo após cometer roubo a comércio em Cruzeiro do Sul
Em uma ação rápida, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 6º Batalhão, prendeu em flagrante, dois homens que tinham acabado de cometer um roubo a um comércio localizado no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. Uma escopeta e uma réplica de pistola foram apreendidas durante a ação.
Durante o patrulhamento, a equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) foi informada por populares de que um roubo estava em andamento em um determinado comércio nas proximidades. Ao chegar à área, a guarnição avistou três indivíduos em fuga.
No momento da abordagem, um deles chegou sacar uma arma e apontar na direção da equipe, fugindo em seguinda. Os outros dois envolvidos foram alcançados e detidos. Com eles, foram encontrados uma escopeta calibre .36 com o cano serrado, uma réplica de pistola (airsoft) e R$979,00 em espécie, além de uma mochila utilizada para ocultar o dinheiro.
Na coleta de informações no estabelecimento, foi confirmado que o trio havia levado o dinheiro dos caixas e um aparelho celular, este levado pelo terceiro suspeito, já identificado. Os indivíduos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia local.
