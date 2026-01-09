Vestibular de Medicina da Ufac tem mais de 5,4 mil inscritos e média de 68 candidatos por vaga; redação será no primeiro dia

Prova ocorre neste domingo (11) em Rio Branco e Cruzeiro do Sul; curso adota pela primeira vez processo seletivo próprio após deixar o Sisu

O vestibular para o curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), que será realizado neste domingo (11) em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, registrou 5.429 inscrições válidas para 80 vagas oferecidas em 2026. A relação candidato/vaga é de aproximadamente 67,8, segundo dados da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).

Do total de inscritos, 2.873 concorrem pelas vagas de ampla concorrência. As 80 vagas disponíveis são distribuídas igualmente entre o primeiro e o segundo semestre, com 40 em cada período. O processo também contempla modalidades de ações afirmativas previstas em edital.

Este é o primeiro ano em que o curso de Medicina da Ufac não utiliza o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e passa a adotar um vestibular próprio, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Distribuição

A modalidade para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas (PPIQ), oriundos de escolas públicas e sem critério de renda, registrou 988 candidatos — o maior número entre todas as cotas. Ainda no recorte por rede de ensino, 655 concorrem na modalidade para quem cursou integralmente o ensino médio em escola pública, independentemente de renda. Entre as vagas destinadas a estudantes de baixa renda da rede pública, há 792 inscritos, sendo 254 sem recorte étnico-racial e 538 na modalidade PPIQ. Pessoas com deficiência (PCD) somam 121 inscritos, considerando diferentes perfis: 15 na modalidade de baixa renda, 38 na de escola pública sem renda e 68 pela ação afirmativa interna da Ufac, que não exige comprovação de escolaridade ou renda.

Provas

O vestibular para Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), que acontece neste domingo (11) e no dia 18, será dividido em duas etapas. No primeiro dia, serão aplicadas as provas objetivas de Ciências Humanas e Linguagens, além da redação. No domingo seguinte, os candidatos fazem as provas de Ciências da Natureza e de Matemática.

Os conteúdos seguem as matrizes de referência do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e da Redação do Enem 2025. Para acessar a sala de prova, é obrigatória a apresentação de documento de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Em ambos os dias, o cronograma segue o horário local:

Abertura dos portões: 11h30

Fechamento dos portões: 12h30

Início das provas: 13h

Os conteúdos cobrados no vestibular

No dia 11 de janeiro, serão aplicadas as provas objetivas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além da prova discursiva de redação;

Já no dia 18 de janeiro, os candidatos farão as provas objetivas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.

Como reforço na preparação, o Programa Pré-Enem Legal oferece aulas gratuitas e online com conteúdos alinhados ao edital, incluindo disciplinas como matemática, linguagens e história e geografia do Acre. O material está disponível no canal da Secretaria Estadual de Educação no YouTube.

Cronograma

11/1/2026: Aplicação das provas objetivas de Ciências Humanas, Linguagens e redação

13 a 15/1/2026: Consulta individual ao gabarito preliminar (a partir das 19h)

13/1/2026: Divulgação do padrão preliminar da redação

14 e 15/1/2026: Prazo para recursos contra gabaritos e redação

16/1/2026: Divulgação do gabarito preliminar oficial

18/1/2026: Aplicação das provas de Ciências da Natureza e Matemática

20 a 22/1/2026: Consulta ao gabarito preliminar da segunda etapa

23/1/2026: Divulgação de gabaritos e relação provisória de documentação deferida

5/2/2026: Divulgação da relação final de documentação deferida

13/2/2026: Resultado final das provas objetivas e resultado provisório da redação

24/2/2026: Divulgação da relação final de renda

9/3/2026: Divulgação do resultado final do vestibular e informações sobre matrícula

24/3/2026: Consulta individual ao espelho de desempenho

O vestibular será aplicado neste domingo (11) em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com 80 vagas distribuídas entre os dois semestres de 2026.

Relacionado

Comentários