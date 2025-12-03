Cotidiano
Vestibular de medicina da Ufac tem 5,3 mil inscritos confirmados em novo modelo de seleção
Número representa 71% das mais de 7 mil inscrições iniciais; provas acontecem em janeiro de 2026 em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Pró-reitora diz que adesão surpreendeu
O novo vestibular de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) para ingresso em 2026 registrou 5,3 mil inscrições confirmadas, após o encerramento do prazo de pagamento da taxa de inscrição. O número representa cerca de 71% das 7.451 inscrições iniciadas no processo.
Dentre os inscritos, 3.383 candidatos pagaram a taxa de R$ 120, enquanto os demais obtiveram isenção. A pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, afirmou que a quantidade de interessados surpreendeu, já que esta é a primeira edição do vestibular específico para o curso, que antes selecionava alunos exclusivamente pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
— O número surpreendeu pela quantidade de inscritos no primeiro ano do novo modelo — destacou Damasceno.
O processo seletivo é conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O prazo inicial, que terminaria em 10 de novembro, foi prorrogado por dois dias para ampliar a participação.
As provas estão marcadas para os dias 11 e 18 de janeiro de 2026, sendo aplicadas simultaneamente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O vestibular representa uma mudança significativa na forma de ingresso no curso mais concorrido da universidade, que agora passa a contar com uma etapa específica além do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Cronograma do Vestibular
-
2 de dezembro de 2025
Data limite para pagamento da taxa de inscrição
-
9 de março 2026
Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva e redação. Resultado final no vestibular e informações sobre a convocação.
-
24 de março 2026
Disponibilização de link de consulta individual ao espelho de desempenho
Comentários
Cotidiano
Ex-prefeito Marcus Alexandre recusa vice em chapa de Mailza e mira vaga na Assembleia Legislativa
Embora a indicação ao cargo de vice-governador seja incerta, executiva estadual tende a optar pela pré-candidata do grupo de Gladson Cameli; Jéssica Sales e Marcus Alexandre recusaram o posto
O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Acre deve apoiar a pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado em 2026, segundo apurado com fontes da executiva estadual do partido. A definição sobre quem ocupará a vaga de vice na chapa, no entanto, segue em aberto e sem um nome consensual até o momento.
O presidente da executiva estadual do MDB, Vagner Sales, confirmou que sua filha, a ex-deputada federal Jéssica Sales, será candidata ao Senado em 2026, afastando-a da disputa pela vice-governadoria, para a qual era especulada internamente. Outro nome cogitado, o ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre, também descartou a possibilidade.
— Fico muito agradecido pela lembrança do meu nome. Mas nosso projeto é ser candidato em 2026 para deputado estadual — afirmou Marcus Alexandre a veículos locais.
A indefinição sobre o vice ocorre em meio a um cenário de realinhamento partidário na sucessão estadual. Embora o MDB ainda não tenha anunciado oficialmente o apoio a Mailza, fontes partidárias indicam que a tendência é o partido optar pela vice-governadora e não pelo seu possível adversário, Alan Rick.
A decisão formal deve ser tomada após negociações que envolvem também a composição de chapas ao Legislativo. O movimento reforça a estratégia de união em torno de Mailza como candidata do grupo do governador Gladson Cameli, ainda que a escolha do número dois na chapa permaneça como uma das principais pendências a serem resolvidas nos próximos meses.
Comentários
Cotidiano
Polícia Civil participa da construção do Plano Estratégico Decenal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (2025–2035)
Com a participação ativa da Polícia Civil do Acre, o Estado reforça seu compromisso com a criação de ambientes mais seguros para mulheres e com a implementação de políticas públicas eficazes para o enfrentamento à violência de gênero
A Polícia Civil do Acre (PCAC) marcou presença, nesta quarta-feira, 3, na apresentação do Plano Estratégico Decenal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, documento que irá nortear as políticas públicas para o período de 2025 a 2035. O encontro reuniu instituições que atuam na proteção e defesa dos direitos das mulheres, consolidando um esforço conjunto para fortalecer mecanismos de prevenção, assistência e responsabilização dos agressores.
Representando a PCAC, estiveram o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel, e a delegada Juliana De Angelis, que atua como Representante Institucional de Políticas Públicas de Proteção a Grupos Vulneráveis da instituição.
O plano foi construído com base em importantes marcos normativos, como a Lei Maria da Penha, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e o Orçamento Sensível ao Gênero, ferramenta que assegura financiamento permanente e estruturado às ações previstas para os próximos dez anos dentro das diretrizes de proteção e enfrentamento.
Durante sua fala, o delegado-geral Henrique Maciel destacou o compromisso da Polícia Civil com políticas de proteção e o fortalecimento das estruturas especializadas no atendimento às mulheres vítimas de violência.
“A PCAC possui um núcleo específico, coordenado pela delegada Juliana, totalmente voltado para tratar a temática da violência contra a mulher em suas diversas tipificações. Temos trabalhado para ampliar nossa atuação e garantir respostas cada vez mais qualificadas. Um dos nossos avanços é a implantação das Salas do Bem-Me-Quer, presentes nos municípios onde ainda não há Delegacia Especializada da Mulher (DEAM), com policiais treinados exclusivamente para lidar com esses casos sensíveis”, afirmou.
A delegada Juliana De Angelis, por sua vez, reforçou que o plano decenal representa uma ferramenta estratégica para consolidar políticas de Estado, garantindo continuidade e integração das ações entre os órgãos responsáveis.
Com a participação ativa da Polícia Civil do Acre, o Estado reforça seu compromisso com a criação de ambientes mais seguros para mulheres e com a implementação de políticas públicas eficazes para o enfrentamento à violência de gênero.
Comentários
Cotidiano
Delegado-geral da Polícia Civil do Acre recebe diretoria do Simpol para tratar demandas da categoria
Dr. José Henrique Maciel ouviu atentamente as reivindicações e reafirmou o compromisso da Direção-Geral em manter um diálogo aberto, transparente e permanente com a entidade sindical
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, recebeu na manhã desta quarta-feira, 3, a diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Simpol) para uma reunião institucional dedicada à apresentação das demandas e prioridades da categoria.
Durante o encontro, os representantes do sindicato apresentaram ao delegado-geral os anseios definidos em assembleia geral, destacando pontos considerados essenciais para o fortalecimento das condições de trabalho, valorização profissional e melhoria dos serviços prestados pela Polícia Civil à sociedade acreana.
Dr. José Henrique Maciel ouviu atentamente as reivindicações e reafirmou o compromisso da Direção-Geral em manter um diálogo aberto, transparente e permanente com a entidade sindical, ressaltando a importância da colaboração entre gestão e servidores para o avanço institucional.
Você precisa fazer login para comentar.