Conecte-se conosco

Cotidiano

Vestibular de medicina da Ufac tem 5,3 mil inscritos confirmados em novo modelo de seleção

Publicado

40 minutos atrás

em

Número representa 71% das mais de 7 mil inscrições iniciais; provas acontecem em janeiro de 2026 em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Pró-reitora diz que adesão surpreendeu

O certame é gerido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e o prazo de inscrição. Foto: captada 

O novo vestibular de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) para ingresso em 2026 registrou 5,3 mil inscrições confirmadas, após o encerramento do prazo de pagamento da taxa de inscrição. O número representa cerca de 71% das 7.451 inscrições iniciadas no processo.

Dentre os inscritos, 3.383 candidatos pagaram a taxa de R$ 120, enquanto os demais obtiveram isenção. A pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, afirmou que a quantidade de interessados surpreendeu, já que esta é a primeira edição do vestibular específico para o curso, que antes selecionava alunos exclusivamente pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

— O número surpreendeu pela quantidade de inscritos no primeiro ano do novo modelo — destacou Damasceno.

O processo seletivo é conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O prazo inicial, que terminaria em 10 de novembro, foi prorrogado por dois dias para ampliar a participação.

As provas estão marcadas para os dias 11 e 18 de janeiro de 2026, sendo aplicadas simultaneamente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O vestibular representa uma mudança significativa na forma de ingresso no curso mais concorrido da universidade, que agora passa a contar com uma etapa específica além do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Cronograma do Vestibular
  • 2 de dezembro de 2025

Data limite para pagamento da taxa de inscrição

  • 9 de março 2026

Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva e redação. Resultado final no vestibular e informações sobre a convocação.

  • 24 de março 2026

Disponibilização de link de consulta individual ao espelho de desempenho

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Cotidiano

Ex-prefeito Marcus Alexandre recusa vice em chapa de Mailza e mira vaga na Assembleia Legislativa

Publicado

28 minutos atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Embora a indicação ao cargo de vice-governador seja incerta, executiva estadual tende a optar pela pré-candidata do grupo de Gladson Cameli; Jéssica Sales e Marcus Alexandre recusaram o posto

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) tem grandes chances de oferecer apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao Governo em 2026. Foto: captada 

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Acre deve apoiar a pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado em 2026, segundo apurado com fontes da executiva estadual do partido. A definição sobre quem ocupará a vaga de vice na chapa, no entanto, segue em aberto e sem um nome consensual até o momento.

O presidente da executiva estadual do MDB, Vagner Sales, confirmou que sua filha, a ex-deputada federal Jéssica Sales, será candidata ao Senado em 2026, afastando-a da disputa pela vice-governadoria, para a qual era especulada internamente. Outro nome cogitado, o ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre, também descartou a possibilidade.

— Fico muito agradecido pela lembrança do meu nome. Mas nosso projeto é ser candidato em 2026 para deputado estadual — afirmou Marcus Alexandre a veículos locais.

A indefinição sobre o vice ocorre em meio a um cenário de realinhamento partidário na sucessão estadual. Embora o MDB ainda não tenha anunciado oficialmente o apoio a Mailza, fontes partidárias indicam que a tendência é o partido optar pela vice-governadora e não pelo seu possível adversário, Alan Rick.

A decisão formal deve ser tomada após negociações que envolvem também a composição de chapas ao Legislativo. O movimento reforça a estratégia de união em torno de Mailza como candidata do grupo do governador Gladson Cameli, ainda que a escolha do número dois na chapa permaneça como uma das principais pendências a serem resolvidas nos próximos meses.

Em declaração a veículos locais, emedebista agradeceu a lembrança, mas afirmou que seu projeto é concorrer como deputado estadual em 2026, deixando vaga de vice-governador indefinida. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Polícia Civil participa da construção do Plano Estratégico Decenal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (2025–2035)

Publicado

2 horas atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Com a participação ativa da Polícia Civil do Acre, o Estado reforça seu compromisso com a criação de ambientes mais seguros para mulheres e com a implementação de políticas públicas eficazes para o enfrentamento à violência de gênero

Delegado-geral Henrique Maciel representa a PCAC no lançamento do Plano Estratégico 2025–2035. Foto: Emerson Lima/ PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC) marcou presença, nesta quarta-feira, 3, na apresentação do Plano Estratégico Decenal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, documento que irá nortear as políticas públicas para o período de 2025 a 2035. O encontro reuniu instituições que atuam na proteção e defesa dos direitos das mulheres, consolidando um esforço conjunto para fortalecer mecanismos de prevenção, assistência e responsabilização dos agressores.

Representando a PCAC, estiveram o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel, e a delegada Juliana De Angelis, que atua como Representante Institucional de Políticas Públicas de Proteção a Grupos Vulneráveis da instituição.

O plano foi construído com base em importantes marcos normativos, como a Lei Maria da Penha, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e o Orçamento Sensível ao Gênero, ferramenta que assegura financiamento permanente e estruturado às ações previstas para os próximos dez anos dentro das diretrizes de proteção e enfrentamento.

Plano Decenal reforça ações integradas para combater a violência contra a mulher no Acre. Foto: Emerson Lima/ PCAC

Durante sua fala, o delegado-geral Henrique Maciel destacou o compromisso da Polícia Civil com políticas de proteção e o fortalecimento das estruturas especializadas no atendimento às mulheres vítimas de violência.

“A PCAC possui um núcleo específico, coordenado pela delegada Juliana, totalmente voltado para tratar a temática da violência contra a mulher em suas diversas tipificações. Temos trabalhado para ampliar nossa atuação e garantir respostas cada vez mais qualificadas. Um dos nossos avanços é a implantação das Salas do Bem-Me-Quer, presentes nos municípios onde ainda não há Delegacia Especializada da Mulher (DEAM), com policiais treinados exclusivamente para lidar com esses casos sensíveis”, afirmou.

A delegada Juliana De Angelis, por sua vez, reforçou que o plano decenal representa uma ferramenta estratégica para consolidar políticas de Estado, garantindo continuidade e integração das ações entre os órgãos responsáveis.

Com a participação ativa da Polícia Civil do Acre, o Estado reforça seu compromisso com a criação de ambientes mais seguros para mulheres e com a implementação de políticas públicas eficazes para o enfrentamento à violência de gênero.

O secretário adjunto de Segurança Pública, coronel Evandro Bezerra, concede entrevista sobre a importância do plano para a estruturação das políticas de proteção às mulheres. Foto: Mariana Moreira/Sejusp

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Delegado-geral da Polícia Civil do Acre recebe diretoria do Simpol para tratar demandas da categoria

Publicado

2 horas atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Dr. José Henrique Maciel ouviu atentamente as reivindicações e reafirmou o compromisso da Direção-Geral em manter um diálogo aberto, transparente e permanente com a entidade sindical

Reunião reforça diálogo institucional entre a gestão e o sindicato da categoria. Foto: Emerson Lima/ PCAC

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, recebeu na manhã desta quarta-feira, 3, a diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Simpol) para uma reunião institucional dedicada à apresentação das demandas e prioridades da categoria.

Durante o encontro, os representantes do sindicato apresentaram ao delegado-geral os anseios definidos em assembleia geral, destacando pontos considerados essenciais para o fortalecimento das condições de trabalho, valorização profissional e melhoria dos serviços prestados pela Polícia Civil à sociedade acreana.

Dr. José Henrique Maciel ouviu atentamente as reivindicações e reafirmou o compromisso da Direção-Geral em manter um diálogo aberto, transparente e permanente com a entidade sindical, ressaltando a importância da colaboração entre gestão e servidores para o avanço institucional.

Comentários

Continue lendo