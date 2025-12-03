Vestibular de medicina da Ufac tem 5,3 mil inscritos confirmados em novo modelo de seleção

Número representa 71% das mais de 7 mil inscrições iniciais; provas acontecem em janeiro de 2026 em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Pró-reitora diz que adesão surpreendeu

O novo vestibular de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) para ingresso em 2026 registrou 5,3 mil inscrições confirmadas, após o encerramento do prazo de pagamento da taxa de inscrição. O número representa cerca de 71% das 7.451 inscrições iniciadas no processo.

Dentre os inscritos, 3.383 candidatos pagaram a taxa de R$ 120, enquanto os demais obtiveram isenção. A pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, afirmou que a quantidade de interessados surpreendeu, já que esta é a primeira edição do vestibular específico para o curso, que antes selecionava alunos exclusivamente pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

— O número surpreendeu pela quantidade de inscritos no primeiro ano do novo modelo — destacou Damasceno.

O processo seletivo é conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O prazo inicial, que terminaria em 10 de novembro, foi prorrogado por dois dias para ampliar a participação.

As provas estão marcadas para os dias 11 e 18 de janeiro de 2026, sendo aplicadas simultaneamente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O vestibular representa uma mudança significativa na forma de ingresso no curso mais concorrido da universidade, que agora passa a contar com uma etapa específica além do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Cronograma do Vestibular

2 de dezembro de 2025

Data limite para pagamento da taxa de inscrição

9 de março 2026

Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva e redação. Resultado final no vestibular e informações sobre a convocação.

24 de março 2026

Disponibilização de link de consulta individual ao espelho de desempenho

