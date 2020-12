Por Eldson Júnior

Equipes decidirão na terça, 22, quem fica com o título e o prêmio no valor de 2 mil reais

No último sábado, 19, foi disputado a semifinal da Taça de Futebol de Areia Bets Gold, que é uma competição realizada pela Prefeitura de Brasiléia através da Gerência de Esportes e conta com o apoio da banca de apostas ‘Bets Gold’.

Os jogos foram disputados e emocionantes até o apito final. No primeiro jogo decisivo foi entre Verona que se classificou após derrotar o Getaffe por 5 a 4. Em seguida o Clube dos 30, garantiu a vaga para final depois de vencer o Praia Clube por 3 a 2.

Agora a próxima partida além de valer o título de campeão, também vale o prêmio em dinheiro no valor de 2 mil reais.

A prefeita Fernanda Hassem esteve acompanhando o evento junto a comunidade local e o do Gerente de Esportes Clebson Venâncio e equipe.

A grande final está marcada para as 18h da terça-feira, 22, e promete muita emoção e equilíbrio entre as equipes, como destaca o Gerente de Esportes, Clebson Venâncio, “agora já foi decidido quem joga a grande final, após dois grandes jogos. Agora é jogar a final terça, para sabermos quem será o campeão. Agradecer a Prefeita Fernanda Hassem, que esteve aqui acompanhando de perto e viu o sucesso que é”, destaca Venâncio.

Ao todo participaram 210 atletas divididos em 14 equipes de vários bairros da cidade e até da cidade vizinha, Epitaciolândia.

