Vereadores pedem afastamento de superintendente da RBTrans após denúncias de assédio moral

15 minutos atrás

Superintendente de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Clendes Vilas Boas – Foto/Divulgação

Parlamentares alegam necessidade de preservar investigação e assegurar defesa do gestor acusado

Oito vereadores da base da Câmara Municipal de Rio Branco protocolaram, nesta terça-feira (19), um pedido de afastamento temporário do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, após denúncias de suposto assédio moral.

No documento, os parlamentares argumentam que o afastamento é necessário para garantir a ampla defesa do servidor acusado, além de preservar a lisura e imparcialidade do processo investigativo. A medida, segundo eles, também busca evitar qualquer tipo de interferência na apuração e assegurar que testemunhas e demais servidores possam se manifestar livremente.

“Diante da gravidade das acusações, o afastamento cautelar até a completa apuração dos fatos é medida indispensável para proteger tanto a instituição quanto o próprio servidor”, diz o texto.

O pedido foi assinado pelos vereadores Aiache, Moacir Júnior, Leoncio Castro, Bruno Moraes, Samir Bestene, Márcio Mustafá, João Paulo e Felipe Tchê.

Agora, cabe ao Executivo municipal analisar o requerimento e decidir se acata ou não o afastamento do superintendente.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO 

2 horas atrás

19 de agosto de 2025

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico SRP nº 24/2025 

  1. OBJETO 

Registro de preços para confecção de materiais promocionais e produção de troféus personali-zados EMPRETEC 5D conforme condições especificadas neste edital e seus anexos. 

  1. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

Local da realização: www.redeempresas.com.br; 

Término do prazo para envio de propostas: 27 de agosto de 2025 às 10:50h; 

Início da sessão de disputa de preço: 27 de agosto de 2025 às 11:00h. 

Será sempre considerado o horário de Brasília. 

  1. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS. 

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. 

Rio Branco-AC, 19 de agosto de 2025. 

 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

 AVISO DE PRORROGAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 15/2025 

  1. OBJETO 

Contratação de empresa para realizar manutenção das instalações elétricas na sede do SE-BRAE/AC, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 

  1. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

Local da realização: www.redeempresas.com.br; 

Término do prazo para envio de propostas: 28 de agosto de 2025 às 10h45min; 

Início da sessão de disputa de preço: 28 de agosto de 2025 às 11:00h. 

Será sempre considerado o horário de Brasília. 

  1. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS. 

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. 

Rio Branco-AC, 19 de agosto de 2025. 

Superintendente do DNIT garante conclusão da ponte do Anel Viário de Brasiléia após reunião com prefeito Carlinhos do Pelado

3 horas atrás

19 de agosto de 2025

Órgão federal assegura atendimento às demandas apresentadas pela gestão municipal

Nesta segunda-feira (17), o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, em Rio Branco, onde foi recebido pelo superintendente Ricardo Araújo.

A pauta do encontro incluiu a solicitação de instalação de quebra-molas nas proximidades do Hospital Regional do Alto Acre, a retomada dos serviços de recuperação da BR-317 no trecho que liga Brasiléia a Assis Brasil, além da conclusão da ponte do anel viário de Brasiléia.

O superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, destacou que a parceria com o município tem gerado avanços e garantiu que as demandas apresentadas pelo prefeito serão atendidas.

“Estamos aqui com o nosso prefeito, uma visita muito honrada, onde nós estamos avaliando o que podemos fazer por Brasiléia, junto ao DNIT. Já estamos realizando investimentos importantes e agora vamos focar também na questão da segurança viária, com a instalação de quebra-molas e pinturas de sinalização dentro da cidade. O mais importante é que vamos dar início ao anel viário. Tivemos um impasse documental com a empresa responsável, mas assim que for solucionado, começaremos as cabeceiras da ponte. Essa obra é fundamental, pois traz mais segurança, qualidade de vida e retira o tráfego pesado que hoje passa dentro de Brasiléia. É uma parceria que visa sempre o bem da população”, afirmou Araújo.

O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou a importância do apoio do DNIT e do Governo Federal para o desenvolvimento do município e da região.

“Desde quando o senhor assumiu a Superintendência e nós assumimos a Prefeitura de Brasiléia, tem sido notória essa parceria entre o DNIT e o município para que as coisas aconteçam. Quero aproveitar também para agradecer ao Governo Federal, através do presidente Lula, que tem dado apoio fundamental às BRs do nosso arco, tanto à BR-364 quanto à BR-317. Esse reconhecimento é muito importante para o nosso povo e para o crescimento da nossa cidade”, destacou o prefeito.

A reunião reforçou o compromisso de união entre os governos municipal e federal para garantir mais infraestrutura, mobilidade e segurança à população do Alto Acre.

Instituto de Meio Ambiente do Acre- IMAC / Licença de Limpeza e Reforma de Pastagem

1 dia atrás

18 de agosto de 2025

GOVERNDO DO ESTADO DO ACRE

Instituto de Meio Ambiente do Acre- IMAC

Licença de Limpeza e Reforma de Pastagem

Antonio Marcos Martins da Silva

CPF: 812.756.176-20

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre- IMAC, a Licença de Limpeza e Reforma de Pastagem, para a propriedade Fazenda Carmem, Localizada na BR 317 km 04, ramal do polo KM 08, s/n, Zona Rural, na cidade de Brasileia, Acre.

 

