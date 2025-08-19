Vereadores pedem afastamento de superintendente da RBTrans após denúncias de assédio moral

Parlamentares alegam necessidade de preservar investigação e assegurar defesa do gestor acusado

Oito vereadores da base da Câmara Municipal de Rio Branco protocolaram, nesta terça-feira (19), um pedido de afastamento temporário do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, após denúncias de suposto assédio moral.

No documento, os parlamentares argumentam que o afastamento é necessário para garantir a ampla defesa do servidor acusado, além de preservar a lisura e imparcialidade do processo investigativo. A medida, segundo eles, também busca evitar qualquer tipo de interferência na apuração e assegurar que testemunhas e demais servidores possam se manifestar livremente.

“Diante da gravidade das acusações, o afastamento cautelar até a completa apuração dos fatos é medida indispensável para proteger tanto a instituição quanto o próprio servidor”, diz o texto.

O pedido foi assinado pelos vereadores Aiache, Moacir Júnior, Leoncio Castro, Bruno Moraes, Samir Bestene, Márcio Mustafá, João Paulo e Felipe Tchê.

Agora, cabe ao Executivo municipal analisar o requerimento e decidir se acata ou não o afastamento do superintendente.

