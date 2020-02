Por Fernando Oliveira

Na tarde desta quinta-feira, 06, parlamentares da Câmara Municipal de Brasileia, participaram da assinatura da ordem de serviço de ampliação do Centro de Convivência do Idoso Andrelino Avelino da Silva. Que não visa só a parte recreativa, mais também atendimento médico, fisioterapêutico e psicológico aos mais de trezentos idosos que participam das atividades na instituição.

A ação é resultado de um investimento de R$ 300.400,00 (trezentos mil e quatrocentos reais), de emenda do Senador Sergio Peteção, através do Ministério da Defesa. Além da ordem de serviço para reforma no centro do idoso, assinado pela Prefeita Fernanda Hassem a prefeita entregou ainda uma Van, no valor de mais de 200 mil reais, de emenda do ex-senador Jorge Viana.

Participaram do evento o Vereador Presidente Rogério Pontes e os Vereadores, Antônio Francisco(PT), Edu Queiroz(PT), Mário Jorge(MDB), Marquinho Tibúrcio(PSDB), José Gabriele(PSB), secretário municipais e a comunidade em geral.

Para o presidente da câmara, Rogério Pontes(MDB), a assinatura deste contrato é muito importante para a população do município. Porque teve a participação da comunidade através dos vereadores que aprovaram o projeto durante votação na Câmara Municipal no ano passado.

“É muito importante a Câmara está junto, aprovamos esse projeto que de grande importância para a população de Brasiléia, o Centro dos idosos precisa muito dessa ampliação. E o que mais me alegra nesse momento e também a entrega dessa Van, porque não é fácil conquistar um transporte desse tipo. Só temos que agradecer o povo de Brasiléia e a nossa prefeita Fernanda que tem trabalhado incansavelmente para trazer os benefícios para melhorar a vida da população”, enfatizou o vereador presidente.

A prefeita Fernanda Hassem enfatizou a importância da ampliação do Centro do idoso para o município.

” É um investimento de mais de 300 mil reais que já está na conta, a ideia é ampliar o Centro de Convivência dos Idosos, hoje temos mais de 300 idosos participando ativamente desse espaço. O recurso é de uma emenda do Senador Sérgio Proteção, além do Centro do Idoso, estamos entregando uma Van que vai servir pro atendimento médico, já é a segunda que estamos adquirindo em nosso município em nossa gestão, essa Van é de emenda parlamentar do ex Senador Jorge Viana, no total um investimento mais de 500 mil reais, destinado para a comunidade”, salientou a Chefe do Poder Executivo Municipal.

