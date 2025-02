Vereadores discutem pautas de interesse público e projetos durante Sessão em Brasiléia

Vereadores discutiram demandas da população e reforçam compromisso com o desenvolvimento da cidade

Nesta semana, na terça-feira (25), a Câmara Municipal realizou a 4ª Sessão Ordinária do 1º Ano Legislativo da 16ª Legislatura. O encontro reuniu vereadores, autoridades locais e membros da comunidade para discutir pautas de interesse público e projetos que impactam diretamente a cidade.

Durante a sessão, foram apresentados requerimentos, indicações e projetos de lei voltados para áreas como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública. Os parlamentares debateram demandas da população, destacando a importância da participação cidadã na construção de políticas públicas mais eficientes.

Os vereadores também abriram espaço para o uso da tribuna, permitindo que representantes da comunidade expressassem suas reivindicações e sugestões.

O presidente da Câmara, Vereador Marquinho Tibúrcio, ressaltou a importância do trabalho legislativo e reforçou o compromisso do parlamento municipal com o desenvolvimento da cidade. “Nosso objetivo é garantir que as demandas da população sejam ouvidas e atendidas da melhor forma possível”, afirmou.

A próxima sessão ordinária está prevista para próximo dia útil após o feriado de Carnaval, dia 06 de Março de 2025, quando novos debates e votações serão realizados. A população pode acompanhar os trabalhos legislativos por meio das transmissões oficiais da Câmara ou presencialmente no plenário.

Transparência e Participação Popular

A Câmara Municipal reforça a importância da participação dos cidadãos nas sessões legislativas, garantindo maior transparência e proximidade entre o poder público e a comunidade. Interessados podem acompanhar as sessões ao vivo pelos canais oficiais e acessar documentos e pautas no site da instituição.

GRANDE EXPEDIENTE:

VEREADORA IZABELE ARAÚJO (REPUBLICANOS), “Bom dia senhores vereadores vereadoras público presente cumprimento Tiago Amaral as pessoas que nos acompanha pelas redes sociais servidores desta casa”.

Apresentou as seguintes indicações:

1º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras realize manutenção nos pontos críticos no ramal do KM 19;

2º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras realize manutenção nos pontos críticos no ramal do KM 13;

3º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras realize melhorias na Rua Antônio de Almeida Campos;

4º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras realize melhorias na iluminação publica na Rua Praia Linda, Bairro Raimundo Chaa;

5º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras realize melhorias na Rua Marechal Rondon;

6º Que a Prefeitura Municipal de Brasiléia via Secretaria de Obras realize o serviço de roçagem nos acostamentos do ramal do KM 13;

7º Solicitou que esta casa envie um Oficio à Policia Militar, solicitando a intensificação do policiamento ostensivo no centro de Brasiléia;

8º Solicitou que esta casa envie um Oficio ao CRM, solicitando os dados estatísticos da situação da Atenção Básica de Saúde em Brasiléia;

9º Solicitou que esta casa envie um Oficio à SESACRE, solicitando a reforma dos leitos de Saúde Mental, no Hospital do Alto Acre.

Vereador Almir Andrade (PP), “Bom dia público presente, sejam todos bem-vindos a essa casa, em nome do meu amigo Fernando Oliveira jornalista”.

Apresentou as seguintes indicações:

1º Que Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, atenda necessidade urgente de ampliar o atendimento por especialistas na rede pública de saúde, garantindo assistência adequada à população. “Recentemente, um caso demonstrou a gravidade da situação: um paciente em estado crítico teve dificuldades para ser transferido para Rio Branco e, infelizmente, veio a óbito”. Essa situação reforça a urgência de melhorar o atendimento e garantir transferências ágeis para evitar novas perdas;

2º Que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de endemias, que sejam realizadas ações de combate à proliferação de escorpiões na comunidade Ipanema. Moradores relataram a presença frequente desses animais, registrando imagens e informando que já eliminaram vários deles. O risco à saúde pública é evidente, especialmente para crianças e idosos, tornando urgente a aplicação de veneno e medidas preventivas;

3º Que a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Obras, realize a revitalização das casas comerciais e históricas do centro, valorizando o espaço e contribuindo para o desenvolvimento econômico local. “Além disso, sugiro que na área onde está sendo realizada a demolição de um muro, seja construído um mirante, tornando o local mais atrativo e promovendo um novo ponto turístico para a cidade”.

Informou ainda que esta trabalhando na criação de dois projetos:

1° A criação de um projeto que busca acelerar os diagnósticos para crianças neurodivergentes e garantir acesso a terapias, este projeto, proposto pelo Vereador Almir Andrade, visa acelerar o processo de diagnóstico dessas crianças, garantindo que elas tenham acesso mais rápido às terapias necessárias.

2º A criação de um projeto que garante aos professores o direito de ser remanejado para trabalho administrativo após o cumprimento de 25 anos em sala de aula.

VEREADOR ZEMAR (PL), Iniciou o seu discurso, saudando a todos os presentes, agradeceu, expos a situação em que se encontra o Hospital Regional de Brasiléia que já melhorou muito, desde o inicio do nosso mandato, o Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Saúde já esta se mobilizando para atender as reinvindicações apresentadas nesta Tribuna.

Apresentou as seguinte indicação:

1º Que a Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde, disponibilize mais veículos para atender as pessoas que vão a Rio Branco fazer consultas na fundação.

