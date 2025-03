Vereadores destacam avanços na educação, obras e homenageiam mulheres em sessão da Câmara de Epitaciolândia

Em sessão solene, parlamentares destacam o papel fundamental das mulheres na sociedade e prestam tributos a mães, esposas e colegas do legislativo

Na terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de 2025, o plenário foi tomado por um clima de celebração e reconhecimento em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Vereadores de diferentes partidos utilizaram a tribuna para expressar carinho e gratidão às mulheres que fazem parte de suas vidas, incluindo mães, esposas e colegas do legislativo.

O presidente da Casa, Antonio Rosiclei, do Solidariedade, emocionou os presentes ao comparar as mulheres à rainha Ester, figura bíblica conhecida por sua coragem e sabedoria. Em seu discurso, Rosiclei destacou o papel essencial das mulheres na construção da sociedade e reforçou a necessidade de valorizar e respeitar suas contribuições em todos os âmbitos.

Veja vídeo com presidente da Casa, Antonio Rosiclei (Solidariedade)



A sessão, marcada por falas inspiradoras e momentos de reflexão, serviu como um lembrete da importância de promover a igualdade de gênero e reconhecer a força e a resiliência das mulheres. A celebração veio com aplausos e um sentimento de união entre os parlamentares, que reiteraram seu compromisso com políticas públicas voltadas ao empoderamento feminino.

Marizete Matias (PP), questiona sobre asfaltamento no bairro Satélite, enquanto Eliade elogia atendimento de secretarias às demandas da população

Na sessão ordinária da Câmara Municipal, as vereadoras Marizete e Eliade trouxeram à tona questões relevantes para a comunidade, demonstrando o papel ativo do legislativo na fiscalização e no diálogo com o executivo. A vereadora Marizete questionou sobre o número de ruas do bairro Satélite que serão beneficiadas com o asfaltamento, buscando esclarecimentos sobre o cronograma e a abrangência das obras. Sua indagação reflete a preocupação com a infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos moradores da região.

Veja vídeo com vereadora:



Já a vereadora Eliade, do PL, utilizou a tribuna para expressar gratidão aos secretários municipais de Saúde, Meio Ambiente e Planejamento pelo atendimento às suas solicitações e às demandas da população. Ela destacou a importância da colaboração contínua entre os poderes e elogiou o empenho das pastas em resolver questões urgentes apresentadas pela comunidade.

Os parlamentares reforçam a necessidade de transparência e diálogo entre os setores públicos, além de evidenciar o papel fundamental dos vereadores como mediadores entre a população e a administração municipal. A sessão foi marcada por um clima de cooperação e compromisso com o desenvolvimento local.

Veja vídeo com vereadora Eliade (PP)



Rosimar, do Republicanos, solicita providências, enquanto Cleomar Portela, do PP, alerta para impactos na educação devido à falta de infraestrutura

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, os vereadores Rosimar, do Republicanos, líder do prefeito na casa e Cleomar Portela, do PP, trouxeram à pauta a urgente necessidade de melhorias nos ramais do município. Rosimar solicitou providências para a recuperação e manutenção dessas vias, destacando que a precariedade dos ramais afeta diretamente a qualidade de vida da população e o desenvolvimento local.

Veja vídeo com vereador Rosimar (REPUBLICANOS)



Já o vereador Cleomar Portela (PP), chamou atenção para os reflexos da falta de infraestrutura na educação. Ele relatou as dificuldades enfrentadas por alunos que dependem dos ramais para chegar às escolas, muitas vezes enfrentando trechos intransitáveis, especialmente em períodos chuvosos. Segundo o parlamentar, a situação prejudica o acesso à educação e aumenta a evasão escolar, especialmente nas áreas rurais.

Ambos os vereadores reforçaram a importância de investimentos em infraestrutura para garantir a mobilidade e o bem-estar da população. As falas destacaram a necessidade de ações coordenadas entre o poder público e as demandas da comunidade, visando soluções efetivas para os desafios enfrentados pelos moradores de Epitaciolândia.

Veja vídeo com vereador Cleomar Portela (PP)



Altamiro Bispo elogia atuação do Detran no Carnaval, enquanto Girlene anuncia programa “Saúde na Comunidade” voltado para mulheres

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, os vereadores Altamiro Bispo, do PDT, e Girlene, do PP, abordaram temas relevantes para a comunidade, com destaque para melhorias no trânsito e ações de saúde pública. Altamiro Bispo compartilhou sua experiência após visitar o Ciretran em Brasileia, ressaltando a importância das mudanças implementadas no trânsito de Epitaciolândia. O parlamentar elogiou a equipe do Detran pelo trabalho exemplar realizado durante o período do Carnaval, garantindo segurança e fluidez nas vias.

Veja vídeo com vereador Altamiro Bispo (PDT)



Já a vereadora Girlene (PP), utilizou a tribuna para celebrar as mulheres e anunciar o programa “Saúde na Comunidade”, que terá um foco especial no público feminino. A iniciativa visa levar atendimento médico e preventivo diretamente às comunidades, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida das mulheres. Girlene destacou a importância de políticas públicas que atendam às necessidades específicas desse grupo, reforçando o compromisso do legislativo com a saúde e a igualdade.

Veja vídeo com vereadora Girlene (PP)



Os vereadores demonstraram o papel ativo da Câmara em fiscalizar e apoiar ações que beneficiam diretamente a população, além de reforçar a importância de parcerias entre os poderes para o desenvolvimento local. A sessão foi marcada por um clima de colaboração e otimismo em relação às iniciativas apresentadas.

Vereador Ari Mendes (SOLIDARIEDADE), elogia gestão municipal e obras em andamento, enquanto José Henrique (União), homenageia mãe e destaca contribuição para a saúde pública



Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia, os vereadores Ari Mendes, do Solidariedade, e José Henrique, da União Brasil, trouxeram à tona temas relevantes para o desenvolvimento do município, além de prestarem homenagens às mulheres. Ari Mendes destacou a importância da educação no plenário e a busca constante por melhorias para a cidade. O parlamentar elogiou a gestão municipal pelas obras em andamento, reconhecendo os avanços na infraestrutura e os benefícios que essas ações trazem para a população.

Veja vídeo com vereador José Henrique (União)



Já o vereador José Henrique (União),dedicou parte de sua fala para homenagear as mulheres, com uma menção especial à sua mãe, Dra. Elena, que tem contribuído significativamente para a saúde pública de Epitaciolândia. Ele ressaltou o papel fundamental das mulheres na sociedade e agradeceu pelo trabalho dedicado de sua mãe, que inspira não apenas sua família, mas toda a comunidade.

As intervenções dos vereadores reforçaram o clima de colaboração e reconhecimento às iniciativas que promovem o progresso do município de Epitaciolândia. A sessão foi marcada por um tom de otimismo e gratidão, evidenciando o compromisso dos parlamentares com o bem-estar da população e o desenvolvimento local.

