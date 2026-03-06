Vereadores de Senador Guiomard receberam R$ 4 mil em diárias para agendas em Rio Branco

A agenda teve como objetivo fortalecer o diálogo institucional e ampliar conhecimentos sobre os mecanismos de fiscalização e controle dos recursos públicos

A Câmara Municipal de Senador Guiomard publicou no Diário Oficial do Estado do Acre desta sexta-feira (6) uma série de portarias que autorizam o pagamento de diárias a vereadores e servidores do Legislativo municipal para participação em agendas institucionais na capital, Rio Branco.

Entre as autorizações está a concessão de meia diária no valor de R$ 350 ao presidente da Câmara, Elvys Lenon Nascimento de Araújo, para visita institucional ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, realizada em 29 de janeiro de 2026. A agenda teve como objetivo fortalecer o diálogo institucional e ampliar conhecimentos sobre os mecanismos de fiscalização e controle dos recursos públicos.

Também foi autorizada meia diária de R$ 350 ao mesmo vereador para deslocamento à sede da Controladoria-Geral da União no Acre, em 30 de janeiro de 2026, em atividade voltada ao debate sobre controle interno, transparência e combate à corrupção.

Participação em encontro estadual

Outra série de portarias concede diárias a vereadores e servidores para participação no II Encontro de Vereadores do Acre, realizado no espaço AFA Jardim, em Rio Branco, no dia 5 de março de 2026.

Receberam meia diária entre R$ 250 e R$ 300 para participação no evento os vereadores:

Éder Paulino Silva Bandeira

Ivanete Figueiredo de Souza

João Rafael Tavares Cruz Maia

Sandro Cunha e Souza

Leyryana Conceição de Oliveira

Paulo Cesar Miranda Gomes

Rozildo de Souza Lima

Williene Magda Novais Jardim

Além dos parlamentares, também foram concedidas meias diárias de R$ 225 aos servidores Giovane de Souza Oliveira e Marcos André da Silva Costa, igualmente para participação no encontro.

Deslocamentos administrativos

Em outra portaria, o servidor Marcos André da Silva Costa também recebeu meia diária de R$ 225 para deslocamento à capital no dia 24 de fevereiro de 2026, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos de interesse do Legislativo municipal na CEALC.

As portarias foram assinadas pelo presidente da Câmara, Elvys Lenon Nascimento de Araújo, e pelo primeiro-secretário da Mesa Diretora, Paulo Cesar Miranda Gomes, conforme publicação oficial.

