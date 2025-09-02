fbpx
Vereadores de Epitaciolândia participam de ato cívico na comunidade Nari e abrem Semana da Independência cmepitac

58 minutos atrás

Epitaciolândia abre Semana da Independência com ato cívico na comunidade Nari

Na manhã desta segunda-feira (1), o município de Epitaciolândia deu início às celebrações da Semana da Independência com um ato cívico realizado na comunidade Nari, localizada no km 9 da BR-317. O evento marcou o começo das atividades que antecedem o 7 de Setembro, data em que o Brasil comemora 203 anos de independência.

O ato contou com a presença de vereadores, autoridades municipais, lideranças comunitárias, professores, estudantes e famílias da região, reforçando o espírito patriótico e a valorização das comunidades rurais. A escolha da comunidade Nari para abrir as comemorações foi vista como um gesto de reconhecimento à sua importância histórica e social para o município.

Durante a solenidade, foram relembrados os fatos históricos que marcaram a independência do Brasil, em 1822, quando Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou a liberdade da nação em relação a Portugal. Autoridades destacaram que o 7 de Setembro é mais do que um feriado nacional: é um momento de reflexão sobre o caminho percorrido pelo país, seus desafios atuais e a necessidade de união em prol do desenvolvimento.

Os vereadores presentes ressaltaram que participar de momentos como este é fundamental para fortalecer a cidadania e aproximar o poder público das comunidades.
O desfile cívico não é apenas uma tradição, mas também uma forma de reafirmar nossos valores e de lembrar às novas gerações a importância da história e da cultura brasileira”, destacou um dos parlamentares.

A programação da Semana da Independência em Epitaciolândia seguirá com outros atos cívicos e atividades educativas, envolvendo escolas e diferentes setores da sociedade, sempre com o objetivo de manter viva a memória histórica e promover o sentimento de pertencimento e orgulho nacional.

Capital do Rock: Brasiléia realiza Segunda Edição Moto Rock com show nacional

23 horas atrás

1 de setembro de 2025

A segunda edição do Brasiléia Moto Rock começou em alta velocidade neste sábado. O evento deu a largada às 17h com uma motociata que reuniu centenas de motociclistas e amantes do rock, vindos de diversas partes do Acre, da Bolívia e do Peru.

A motociata percorreu as ruas de Brasiléia, Cobija (BOL) e Epitaciolândia, criando um verdadeiro espetáculo sobre rodas. O destino final foi a Praça Hugo Poli, onde o público foi recebido por uma sequência de shows com bandas locais e regionais, que aqueceram a plateia para a atração principal.

O ápice da noite ficou por conta da banda de renome nacional The Beast Experience, que levou o público ao delírio com uma performance que homenageou os maiores sucessos do Iron Maiden.

Uma multidão cantou em coro os clássicos da metal inglesa, transformando a praça em um grande palco de rock.

O prefeito Carlinhos do Pelado participou ativamente do evento e destacou a importância do festival não só para a cultura, mas também para a economia local. Durante o fim de semana, restaurantes ficaram cheios, os hotéis superlotaram na fronteira e o comércio registrou um movimento intenso, comprovando o impacto positivo do festival na geração de renda.

“Brasiléia já é consagrada como a terra do melhor Carnaval fora de época do Acre. Agora, estamos também na estrada para nos tornar a Capital do Rock do nosso estado”, declarou.

O evento consolida de vez o município como um polo cultural na fronteira, atraindo turistas e movimentando o comércio com um ritmo acelerado e muito heavy metal.

A realização do evento foi feita pela S.U.G Produções (Hibis Syahu, Carpeggeane Uchoa e Cintya Chagas) e Prefeitura de Brasiléia.

Endividamento atinge 66,9% da população de Rio Branco, aponta pesquisa Fecomércio-AC

23 horas atrás

1 de setembro de 2025

Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto DataControl em 28 de agosto, com 402 pessoas economicamente ativas, revela que 66,9% dos rio-branquenses possuem dívidas a vencer nos próximos seis meses, confirmando um cenário preocupante para o equilíbrio das finanças domésticas.

Da população pesquisada:

Da população entrevistada, 52,8% são do gênero feminino e 47,2% do masculino. Dessa população 72,2% informam ganhos mensais de até R$1.518,00 e 27,8%, acima de R$1.519,00, havendo maior concentração entre R$1.519,00 a R$3.036,00.

O levantamento mostra ainda que 60,7% da população pesquisada são da faixa etária de 16 a 44 anos, sendo 44,5% entre 25 a 44 anos e 16,2% entre 16 a 24 anos. A parcela de 45 a 59 anos representa 23,6% da amostra e 15,7%, 60 anos ou mais.

Quanto à escolaridade, 61,5% da população informam níveis de escolaridades concluídas, no ensino fundamental (10,2%), ensino médio (38,4%), ensino superior (10,6%) e 2,3%, pós graduação. Por outro lado, 38,5%, informam escolaridade incompleta, no ensino fundamental (16,7%), no ensino médio (12,5%) e no ensino superior (9,3%).

Emprego e renda

A pesquisa aponta que apenas 25,9% da população tem vínculo empregatício e 27,8% prestam serviços como autônomos. A pesquisa aponta ainda que 13,4% são aposentados, 5,1%, empresários e 27,8% estão desempregados.

 

Da população com vínculo empregatício, apenas 31,0% termina o mês com algum dinheiro, enquanto a maior parcela (63,9%) diz não conseguir e 5,1%, omite a resposta.

Comprometimento da renda

Uma população financeiramente endividada carrega um alto montante de dívidas pendentes motivadas por excesso de parcelas a pagar mensalmente referentes a compras diversas, faturas de cartão de crédito, financiamentos, empréstimos, etc. Aspecto que pode chegar a classificar essa população como inadimplente, a partir do momento em que a sua capacidade de pagamento é extrapolada frente às obrigações da dívida.

 

Como observado, a presente pesquisa aponta que 66,9% da população de Rio Branco/AC é endividada, isto é, possui dívida com vencimento aprazado para os próximos 06 meses.

O alto endividamento pode levar as pessoas a atrasos ou mesmo ao não pagamento regular das obrigações com dívidas. No caso da população de Rio Branco, em que 55,6% é endividada, 30,0% comprometida mais ou menos 40,2% da renda mensal com o pagamento de obrigações de dívidas domésticas. Outra parcela de 31,5% o equivalente a 50,0% da renda mensal, sem considerar os comprometimentos em menores proporções. A pesquisa aponta, entretanto, que 44,4% da população não informa sobre dívida na forma conceituada para a avaliação de endividamento doméstico.

Grau de dificuldade da população para o pagamento das dívidas.

56,9% da população de Rio Branco admitem dificuldades para a manutenção normal dos pagamentos de suas dívidas. Entretanto, outra parcela de 41,2% não demonstra preocupação com esse fato e 1,9% não se manifesta a respeito.

Para 44,4% da população endividada, no mês anterior, os pagamentos alcançaram valores iguais aos do mês atual, enquanto para 31,1% essa exigência foi maior. Para outros 18,5%, os desembolsos foram menores e 6,0% não responderam.

Para grande parcela da população endividada, o dinheiro disponível é insuficiente para o pagamento regular das dívidas contraídas, motivo que leva 74,5% a atraso médio de até 30 dias, enquanto outra parcela de 18,5% admite precisar de 31 a 45 dias para regularizar pendências e 5,1%, de 46 a 60 dias. Por fim, 1,9% precisa de tempo superior a 90 dias.

Para regularizar atrasos no pagamento de dívidas, 41,7% dos endividados decidem pelo pagamento apenas das contas admitidas como “essenciais”. Outra parcela de 16,7%    buscam a realização de serviços extras, enquanto outros 14,4% reduzem compras de alguns itens de consumo. Outros 14,8% recorrem a bancos para empréstimos e 12,5% buscam resolver de maneiras diversas.

População com planejamento dos gastos.

A pesquisa aponta que 48,1% da população de Rio Branco planeja o uso de recursos financeiros, enquanto 44,4% não planejam.  Outros 7,4% informam planejar em momentos oportunos.

Por último, a pesquisa destaca que 42,6% da população endividada de Rio Branco têm registro em serviços de proteção a créditos.

Em síntese: A pesquisa DataControl mostra que o endividamento continua sendo um desafio central para a população de Rio Branco. Com grande parte dos rendimentos comprometidos com dívidas, alta taxa de inadimplência e baixo nível de planejamento financeiro.

Prefeito Jerry Correia visita família no ramal São Francisco e celebra chegada da energia elétrica

24 horas atrás

1 de setembro de 2025

Neste domingo, 31, o prefeito Jerry Correia esteve na comunidade São Francisco para celebrar junto com a comunidade a chegada da energia elétrica à propriedade do senhor Francisco e da dona Edivanda. Após anos de espera, a família finalmente foi contemplada pelo Programa Luz Para Todos, realizando o sonho de ter energia em casa.

A conquista só foi possível porque a Prefeitura de Assis Brasil abriu o ramal até a propriedade, garantindo o acesso e possibilitando que a rede elétrica chegasse ao local.

Emocionado, o senhor Francisco contou que sempre manteve a fé de que um dia a energia chegaria, mesmo quando algumas pessoas diziam o contrário. Ele também lembrou das dificuldades enfrentadas: “Para conseguir água, era preciso carregar no braço, porque sem energia não havia como usar bomba”, relatou.

Além do prefeito, esteve presente o vereador Jurandir Araújo, que tem sido um parceiro constante na luta para que as comunidades de Assis Brasil sejam atendidas pela Energisa e contempladas com o benefício da energia elétrica.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância da obra: “Era impossível chegar até aqui, pois não existia ramal. Nossa gestão garantiu o acesso e, junto com outras instituições, lutamos para que a localidade fosse contemplada com esse benefício tão essencial”, afirmou.

Durante a visita, a família recebeu as autoridades e a comunidade com um almoço especial em forma de agradecimento, reforçando o laço de carinho e confiança com a gestão municipal.

A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando com Trabalho, Compromisso e União, levando dignidade e melhorias para todas as comunidades, garantindo que cada família tenha acesso a serviços e direitos fundamentais.

