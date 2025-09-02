Vereadores de Epitaciolândia participam de ato cívico na comunidade Nari e abrem Semana da Independência cmepitac

Na manhã desta segunda-feira (1), o município de Epitaciolândia deu início às celebrações da Semana da Independência com um ato cívico realizado na comunidade Nari, localizada no km 9 da BR-317. O evento marcou o começo das atividades que antecedem o 7 de Setembro, data em que o Brasil comemora 203 anos de independência.

O ato contou com a presença de vereadores, autoridades municipais, lideranças comunitárias, professores, estudantes e famílias da região, reforçando o espírito patriótico e a valorização das comunidades rurais. A escolha da comunidade Nari para abrir as comemorações foi vista como um gesto de reconhecimento à sua importância histórica e social para o município.

Durante a solenidade, foram relembrados os fatos históricos que marcaram a independência do Brasil, em 1822, quando Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou a liberdade da nação em relação a Portugal. Autoridades destacaram que o 7 de Setembro é mais do que um feriado nacional: é um momento de reflexão sobre o caminho percorrido pelo país, seus desafios atuais e a necessidade de união em prol do desenvolvimento.

Os vereadores presentes ressaltaram que participar de momentos como este é fundamental para fortalecer a cidadania e aproximar o poder público das comunidades.

“O desfile cívico não é apenas uma tradição, mas também uma forma de reafirmar nossos valores e de lembrar às novas gerações a importância da história e da cultura brasileira”, destacou um dos parlamentares.

A programação da Semana da Independência em Epitaciolândia seguirá com outros atos cívicos e atividades educativas, envolvendo escolas e diferentes setores da sociedade, sempre com o objetivo de manter viva a memória histórica e promover o sentimento de pertencimento e orgulho nacional.