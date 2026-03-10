Cotidiano
Vereadores de Brasiléia se reúnem com representante do Deracre para discutir melhorias de infraestrutura
Encontro reuniu parlamentares, Governo do Estado e Prefeitura para tratar de demandas do município
O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, participou de uma reunião com o gerente regional do Alto Acre do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Luiz Ernesto, para discutir demandas relacionadas à infraestrutura do município de Brasiléia.
O encontro contou também com a presença dos vereadores Almir Andrade, Beto Dantas, Djahilson Américo, Careca Gadelha, Jorge da Laura e da vereadora Lucélia Borges.
Também participou da reunião o secretário municipal de Obras, Josué Elias.
Durante o encontro, foram discutidas demandas consideradas prioritárias para o município, com foco em melhorias na infraestrutura e em ações que possam contribuir para o desenvolvimento da região. A reunião também reforçou a importância da parceria entre o Poder Legislativo municipal, o Governo do Estado e a Prefeitura para viabilizar avanços e benefícios à população.
Governo do Acre destina R$ 2 milhões para fortalecer futebol acreano em 2026
O recurso também contempla apoio ao campeonato de seleções municipais sub-17, à arbitragem do Campeonato Acreano, à crônica esportiva e ao campeonato amador adulto, incluindo despesas com logística e prestação de serviços
O governo do Acre autorizou a destinação de R$ 2 milhões para o fomento do futebol acreano em 2026, por meio da Lei nº 4.779, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE)nesta terça-feira, 10. A medida prevê investimentos em ações voltadas ao desporto de alto rendimento, com apoio à realização do Campeonato Acreano de Futebol Profissional e no fortalecimento das competições em diferentes categorias.
De acordo com a publicação, os recursos serão executados por meio de instrumento firmado entre o Poder Executivo e a Federação de Futebol do Acre, responsável pela organização das competições no estado. A lei estabelece que o investimento possui caráter específico e não habitual, com o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações relacionadas à realização do campeonato estadual profissional de 2026.
Os recursos serão destinados a ações como premiações para clubes participantes e campeões das competições estaduais, incluindo a primeira e segunda divisão do futebol profissional masculino, além de campeonatos femininos e categorias de base, como sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11. A normativa também determina que parte do valor seja utilizada para premiar os clubes da primeira divisão do Campeonato Acreano, com R$ 50 mil para cada um dos oito times da competição, além de premiações específicas para os três primeiros colocados.
O recurso também contempla apoio ao campeonato de seleções municipais sub-17, à arbitragem do Campeonato Acreano, à crônica esportiva e ao campeonato amador adulto, incluindo despesas com logística e prestação de serviços. As despesas previstas na lei serão custeadas por dotação orçamentária da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), com autorização para abertura de créditos adicionais, caso seja necessário para execução das ações.
IDIB divulga resultado definitivo da prova objetiva de concurso público; discursiva sai em 17 de março
Candidatos devem acessar portal da banca organizadora para conferir classificação individual e acompanhar próximas etapas
Os candidatos que participaram do concurso público organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) já podem conferir o resultado definitivo da prova objetiva. A lista com os habilitados e classificados para a próxima fase foi disponibilizada oficialmente no portal da organizadora.
De acordo com o cronograma do certame, a próxima etapa será a prova discursiva, cujo resultado está previsto para ser divulgado no dia 17 de março, também por meio do site da banca.
Para acessar o resultado individual e acompanhar todas as atualizações do concurso, os candidatos devem utilizar o endereço eletrônico oficial:
👉 https://concurso.idib.org.br
A organizadora recomenda que os participantes acompanhem regularmente o portal para não perder prazos e orientações sobre as próximas fases do processo seletivo.
FEAB divulga edital e eleição para presidente será no dia 14 de abril
O presidente da Federação Acreana de Basquete(FEAB), José Ivonaldo Benigno, confirmou a divulgação do edital de convocação para a eleição do novo presidente da entidade. O pleito será realizado no dia 14 de abril, a partir das 18 horas, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco(CERBR).
“Estamos fechando esse ciclo no comando do basquete acreano. Não tenho o desejo de seguir no comando da modalidade e vamos esperar as inscrições das chapas”, declarou José Ivonaldo Benigno.
7 abril
A data limite para inscrição de chapas será o dia 7 de abril. A definição da data começa a movimentar os bastidores da modalidade.
Atlético decide eleição
Pelos critérios do estatuto da FEAB somente o Atlético Acreano tem direito a voto na eleição do próximo dia 14.Uma modalidade com várias equipes e muitos atletas chega a ser um “absurdo” um único clube decidir o futuro da modalidade para os próximos 3 anos.
