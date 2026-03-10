Conecte-se conosco

Vereadores de Brasiléia se reúnem com representante do Deracre para discutir melhorias de infraestrutura

Publicado

1 hora atrás

em

Encontro reuniu parlamentares, Governo do Estado e Prefeitura para tratar de demandas do município

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, participou de uma reunião com o gerente regional do Alto Acre do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Luiz Ernesto, para discutir demandas relacionadas à infraestrutura do município de Brasiléia.

O encontro contou também com a presença dos vereadores Almir Andrade, Beto Dantas, Djahilson Américo, Careca Gadelha, Jorge da Laura e da vereadora Lucélia Borges.

Também participou da reunião o secretário municipal de Obras, Josué Elias.

Durante o encontro, foram discutidas demandas consideradas prioritárias para o município, com foco em melhorias na infraestrutura e em ações que possam contribuir para o desenvolvimento da região. A reunião também reforçou a importância da parceria entre o Poder Legislativo municipal, o Governo do Estado e a Prefeitura para viabilizar avanços e benefícios à população.

Cotidiano

Governo do Acre destina R$ 2 milhões para fortalecer futebol acreano em 2026

Publicado

33 minutos atrás

em

10 de março de 2026

Por

O recurso também contempla apoio ao campeonato de seleções municipais sub-17, à arbitragem do Campeonato Acreano, à crônica esportiva e ao campeonato amador adulto, incluindo despesas com logística e prestação de serviços

As premiações para os clubes participantes e campeões das competições estaduais, incluem a primeira e segunda divisão, além de campeonatos femininos e categorias de base. Foto: Secom

O governo do Acre autorizou a destinação de R$ 2 milhões para o fomento do futebol acreano em 2026, por meio da Lei nº 4.779, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE)nesta terça-feira, 10. A medida prevê investimentos em ações voltadas ao desporto de alto rendimento, com apoio à realização do Campeonato Acreano de Futebol Profissional e no fortalecimento das competições em diferentes categorias.

De acordo com a publicação, os recursos serão executados por meio de instrumento firmado entre o Poder Executivo e a Federação de Futebol do Acre, responsável pela organização das competições no estado. A lei estabelece que o investimento possui caráter específico e não habitual, com o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações relacionadas à realização do campeonato estadual profissional de 2026.

Os recursos serão destinados a ações como premiações para clubes participantes e campeões das competições estaduais, incluindo a primeira e segunda divisão do futebol profissional masculino, além de campeonatos femininos e categorias de base, como sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11. A normativa também determina que parte do valor seja utilizada para premiar os clubes da primeira divisão do Campeonato Acreano, com R$ 50 mil para cada um dos oito times da competição, além de premiações específicas para os três primeiros colocados.

Medida prevê o investimento em ações voltadas ao desporto de alto rendimento e no fortalecimento das competições em diferentes categorias. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

O recurso também contempla apoio ao campeonato de seleções municipais sub-17, à arbitragem do Campeonato Acreano, à crônica esportiva e ao campeonato amador adulto, incluindo despesas com logística e prestação de serviços. As despesas previstas na lei serão custeadas por dotação orçamentária da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), com autorização para abertura de créditos adicionais, caso seja necessário para execução das ações.

Cotidiano

IDIB divulga resultado definitivo da prova objetiva de concurso público; discursiva sai em 17 de março

Publicado

2 horas atrás

em

10 de março de 2026

Por

Candidatos devem acessar portal da banca organizadora para conferir classificação individual e acompanhar próximas etapas

A divulgação do resultado marca mais uma fase importante do processo seletivo, aguardado por muitos participantes. Foto: captada 

Os candidatos que participaram do concurso público organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) já podem conferir o resultado definitivo da prova objetiva. A lista com os habilitados e classificados para a próxima fase foi disponibilizada oficialmente no portal da organizadora.

De acordo com o cronograma do certame, a próxima etapa será a prova discursiva, cujo resultado está previsto para ser divulgado no dia 17 de março, também por meio do site da banca.

Para acessar o resultado individual e acompanhar todas as atualizações do concurso, os candidatos devem utilizar o endereço eletrônico oficial:

👉 https://concurso.idib.org.br

A organizadora recomenda que os participantes acompanhem regularmente o portal para não perder prazos e orientações sobre as próximas fases do processo seletivo.

Cotidiano

FEAB divulga edital e eleição para presidente será no dia 14 de abril

Publicado

4 horas atrás

em

10 de março de 2026

Por

Foto FEAB: Calendário de competições em 2026 será divulgado pelo futuro presidente

O presidente da Federação Acreana de Basquete(FEAB), José Ivonaldo Benigno, confirmou a divulgação do edital de convocação para a eleição do novo presidente da entidade. O pleito será realizado no dia 14 de abril, a partir das 18 horas, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco(CERBR).

“Estamos fechando esse ciclo no comando do basquete acreano. Não tenho o desejo de seguir no comando da modalidade e vamos esperar as inscrições das chapas”, declarou José Ivonaldo Benigno.

7 abril

A data limite para inscrição de chapas será o dia 7 de abril. A definição da data começa a movimentar os bastidores da modalidade.

Atlético decide eleição

Pelos critérios do estatuto da FEAB somente o Atlético Acreano tem direito a voto na eleição do próximo dia 14.Uma modalidade com várias equipes e muitos atletas chega a ser um “absurdo” um único clube decidir o futuro da modalidade para os próximos 3 anos.

