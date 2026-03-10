Vereadores de Brasiléia se reúnem com representante do Deracre para discutir melhorias de infraestrutura

Encontro reuniu parlamentares, Governo do Estado e Prefeitura para tratar de demandas do município

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, participou de uma reunião com o gerente regional do Alto Acre do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Luiz Ernesto, para discutir demandas relacionadas à infraestrutura do município de Brasiléia.

O encontro contou também com a presença dos vereadores Almir Andrade, Beto Dantas, Djahilson Américo, Careca Gadelha, Jorge da Laura e da vereadora Lucélia Borges.

Também participou da reunião o secretário municipal de Obras, Josué Elias.

Durante o encontro, foram discutidas demandas consideradas prioritárias para o município, com foco em melhorias na infraestrutura e em ações que possam contribuir para o desenvolvimento da região. A reunião também reforçou a importância da parceria entre o Poder Legislativo municipal, o Governo do Estado e a Prefeitura para viabilizar avanços e benefícios à população.

