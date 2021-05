Vereadores de Brasiléia cobram melhorias para o Município ao Executivo

Câmara de Brasileia realizou 10ª Sessão Ordinária de 2021

A Câmara Municipal de Brasileia realizou, na manhã do dia 04 de Maio, a 10ª Sessão Ordinária de 2021. Estiveram presentes os vereadores Elenilson Cruz (PT), Reinaldo Gadelha (MDB), Marinete Mesquita (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Neiva Badotti (PSB), Rogerio Pontes (PROS), Lessandro Jorge (PT), Leonir Castro (PP) e o Vice-presidente da Câmara Marquinho Tibúrcio (MDB).

Em uso a Tribuna os vereadores solicitaram:

Vereador Elenilson Cruz (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou agradecendo a prefeitura de Brasiléia por meio da secretaria de obras, pelos serviços de recuperação dos pontos críticos, além da recuperação de uma ponte localizada no Km 75, ramal da aurora e a recuperação da ponte do Belo no Km 29.

O vereador solicitou mais uma vez, para que a secretaria de obras realize os trabalhos de melhorias na rua dos catraieiros, rua esta que dá acesso ao bairro Leonardo Barbosa, a mesma encontra-se em situação de difícil acesso, finalizou colocando seu mandato a disposição da população.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou agradecendo a equipe da assessoria de comunicação do legislativo, pelas inovações e pelo alcance maior em divulgação dos trabalhos, o vereador solicitou para a prefeitura de Brasiléia através da secretaria de obras, os serviços paliativos no ramal do Km 10, sugeriu para o poder executivo o acompanhamento de funcionários da secretaria de obras nos mais diversos ramais da área rural do município, identificando assim as problemáticas e dificuldades em acesso.

Citou a falta de políticas públicas por parte do governo do estado para a região do Alto Acre, politicas essas integradas para a melhoria de vida da população, parabenizou os trabalhos do poder legislativos, equipe essa que está trabalhando com independência.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): o parlamentar no uso de suas atribuições agradeceu a prefeitura de Brasiléia através da secretaria de obras, pelos serviços que possibilitam o acesso de trafegabilidade e de veículos e pedestres, na rua Enestino do Amaral, solicitou para a administração pública a reforma, limpeza, manutenção de praças e calçadas do município a exemplo da quadra poliesportiva localizada no bairro José Moreira, parte alta da cidade, local esse para atender com a pratica de esportes de crianças e adolescentes, encontra-se com o total descaso, servindo para o abrigo de usuários de entorpecentes, e totalmente vandalizado.

Solicitou para a prefeitura de Brasiléia através do setor competente, mais atenção e assistência para os moradores da vila Quixadá área rural do município há 26 Km, para que a referida comunidade seja contemplada com os serviços, de melhorias sendo elas na área de capina, limpeza, recolhimento de lixo, além da melhoria das ruas, e assistência no transporte para profissionais e pacientes que se deslocam até a unidade de saúde na comunidade.

Vereador Leonir Castro (PP): O parlamentar no uso de suas atribuições, agradeceu a prefeitura de Brasiléia através do setor competente, pelos serviços de reposição de bueiros no Km 26 e reposição de lâmpadas para a iluminação pública na rua Arialdo Bispo barroso.

O vereador solicitou para o poder legislativo que encaminhe um documento para prefeitura de Brasiléia através da secretaria de obras, solicitando os serviços paliativos na rua 12 de outubro próximo a escola IOP, os serviços paliativos no Km 19, ramal do mete bala, sentido a colocação do senhor Amarildo e paliativo no tabatinga acima do riozinho do rola além da abertura do referido ramal.

Solicitou para que o governo do estado do Acre e senadores, olhem com mais atenção e sensibilidade para a região do Alto Acre, e finalizou ressaltando que seu mandato é da população, e assim irá continuar até o fim defendendo os direitos de cada um.

Vereador Lessandro Jorge (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou parabenizando a equipe da assessoria de comunicação pelos trabalhos realizados em prol da divulgação das ações e das fiscalizações e trabalhos do poder legislativo para a população.

O parlamentar solicita para a prefeitura de Brasiléia através do setor competente, urgentemente os serviços de melhorias nas ruas do residencial Jatobá que estão em estado de péssima trafegabilidade impossibilitando a passagem de veículos, ciclistas e pedestres, desejou antecipadamente em especial para todas as mães, data está em que é comemorado no dia 9 de abril o dia das mães.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): parlamentar no uso de suas atribuições, apresentou a situação de uma família que mora na rua Manoel Fiesca, bairro Eldorado, a mesma está na iminência de ficar isolada, pelo fato de um esgoto impedir a trafegabilidade quando ocorrem as grandes chuvas, com isso solicitou a secretária de obras prioridade a respeito dessa situação.

Solicita que sejam providenciados médicos para as unidades de saúde que estão descobertas, e que o município realize a devida manutenção nas unidades, pois as mesmas necessitam de reparos estruturais e humanos. Demonstrou preocupação a respeito da rua Olegário França, pois, uma erosão está colocando em risco a residência de centenas de famílias, a parlamentar solicita de imediato que a sinalização da via seja revista, e que impeça o trânsito de veículos de grande porte até que trabalhos eficazes sejam realizados ao longo da rua.

Finalizando, solicitou melhorias no 1° ramal do pólo e no ramal do km 8 que fica atrás de um dos silos graneleiros, pediu também que o setor de cadastro viabilize a identificação do ramal, tendo em vista que ele se encontra sem nome.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou solicitando para a prefeitura de Brasiléia através da secretaria de saúde, a possibilidade de funcionamento aos sábados da unidade sentinela da (COVID-19), Fernando Correia.

Solicitou para o executivo através do setor competente, os serviços de melhorias na rua Oscar Meia no bairro Eldorado, onde encontra-se estourado há mais de 20 dias um bueiro prejudicando aos moradores, pois toda água e sujeira escoa para as residências, além de estar danificando a pavimentação.

Solicitou para que o poder legislativo encaminhe um documento para o executivo, solicitando melhorias para a rua Cosmo de Souza Cavalcante, localizada no bairro Eldorado, a rua está em descaso total, destacou ainda que sempre tem tomado providencias para a revitalização de ruas e demais problemas no referido bairro onde o mesmo reside, mais não depende apenas do legislativo no qual os trabalhos são de fiscalizar, é necessário que a reivindicação seja acatada pelo poder executivo para que em ação execute os trabalhos.

Finalizou solicitando ao governo do estado, sobre o transtorno que a ponte José Augusto vem trazendo para regional, a referida ponte há mais de 20 anos vem passando por promessas de melhorias e a cada dia problemas surgem, a cada dia o trânsito cresce na região, trazendo estresse, dor de cabeça e transtorno pela demora na ponte.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): a parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou agradecendo ao deputado Estadual Jenilson Leite (PSB) por tê-la acompanhado na visita ao (DNIT) e agradeceu ao superintendente do setor por ter recebido os parlamentares e por encaminharem de imediato as respostas sobre as reivindicações de melhorias na BR317 e proximidades do hospital. A parlamentar solicita mais uma vez a instalação do tomógrafo, pois fiscalizou e até o momento o aparelho encontra-se nos corredores do Hospital parado, quanto aos leitos de (UTI), nenhum foi instalado e a população continua perdendo seus entes, pois encontra-se esse problema gravíssimo na Região.

Solicitou para o governo do estado através da (SESACRE) que o aparelho de hemodiálise portátil, permaneça no hospital regional, pois o executivo estadual possui convenio com a clínica do Rim. Finalizou solicitando ao governo do estado que pague a insalubridade para os funcionários da saúde, pois estão há 5 meses sem receber e solicitou a prefeitura de Brasiléia através da secretaria de obras a melhoria de bueiros localizados no ramal da Eletra Km 75, no qual está causando risco de acidentes para os moradores.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB): O parlamentar no uso de suas atribuições iniciou saudando a todos os trabalhadores pelo seu dia comemorado no último domingo 1° de maio.

Solicitou para o governo do estado através do setor competente, que estudem urgentemente a possibilidade de implantar no município os serviços de instituto médico legal (IML), para atender as demandas de todo o Alto Acre, é triste de ver a real situação de como os corpos de entes queridos são transportados.

O vereador solicitou para a prefeitura de Brasiléia através da secretaria de educação, que seja implantada uma escola no Km 59, ramal da Pedreira, comunidade Nova Olinda, na colocação do Sr. Francisco Everton, existem 15 jovens na referida comunidade que precisam estudar, solicitou para o executivo a presença de um agente de saúde para atender a referida comunidade.

Finalizou sentindo-se com o dever cumprindo em relação ao seu projeto do Refis, mesmo com a resposta do poder executivo, em ralação a falta de mérito para o parlamentar por pertencer ao partido da oposição.

Vereador Rogério ponte (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou parabenizando a atitude da deputada federal Mara Rocha, no qual mostrou preocupação na área da saúde na regional do Alto Acre, levando as reivindicações para a bancada federal em Brasília-DF.

O vereador relatou sobre o abandono da regional por parte do governo do estado na área da saúde, atendimentos públicos, situação do anel viário e ponte José Augusto.

Finalizou parabenizando a secretaria de educação, Francisca Oliveira, ao secretário de saúde, Joãozinho Melo, pelos esforços e dedicações por Brasiléia, e destacou que precisa ser feito mais. Parabenizou a secretaria de obras pelos trabalhos que vem sendo realizado na área urbana e rural do município, o papel do vereador é trabalhar, fiscalizando para a população, pedindo esclarecimentos ao poder executivo, e mesmo com tudo isso, sempre reconhecerão pelos trabalhos atendidos e realizados pela atual gestão.

