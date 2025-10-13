Acre
Vereadores de Brasiléia apresentam demandas de ramais e serviços de piçarramento em reunião com presidente do Deracre
Sula Ximenes recebeu comitiva de cinco parlamentares liderada por Marquinhos Tibúrcio; novas solicitações poderão integrar cronograma de 2026
O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) recebeu em sua sede de apoio na regional em Brasiléia uma comitiva de cinco vereadores do município para tratar de demandas relacionadas a ramais e obras executadas pelo órgão no município.
A reunião foi liderada pelo presidente da Câmara Municipal, Marquinhos Tibúrcio (PP), e contou com a participação dos vereadores Djahilson Américo (Republicanos), Beto Dantas (PT), Lucélia Borges (PSD) e Zemar Jerônimo (PL).
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância do diálogo com o legislativo municipal: “É fundamental mantermos esse canal aberto com as câmaras municipais, porque são os vereadores que estão mais próximos das comunidades e conhecem as principais necessidades”. Durante o encontro, os parlamentares apresentaram solicitações específicas relacionadas à melhoria de estradas vicinais e serviços de piçarramento em trechos críticos do município.
Ximenes esclareceu que as ações atuais seguem o planejamento estabelecido para a Operação Verão 2025, mas que novas demandas poderão ser incluídas no cronograma do próximo ano, mediante avaliação técnica e disponibilidade orçamentária. Também foram apresentadas aos vereadores as principais obras e intervenções em andamento na região, com destaque para serviços de manutenção de rodovias e apoio a frentes municipais de infraestrutura em Brasiléia.
Comentários
Acre
Abastecimento de água é reduzido em Rio Branco devido ao aumento da turbidez no rio
O abastecimento de água em Rio Branco foi temporariamente reduzido pelo Serviço de Água e Esgoto (Saerb) em razão do aumento da turbidez da água, provocado por sedimentos como lama e balseiros no Rio Acre, informou o órgão, na tarde desta segunda-feira, 13.
Segundo o Saerb, a medida foi adotada para preservar a qualidade da água distribuída à população durante o período chuvoso. De acordo com o Saerb, o fornecimento não foi interrompido, mas está sendo realizado com vazão menor.
Atualmente, a Estação de Tratamento de Água (ETA) 1 opera com 500 litros por segundo, ante os 600 litros por segundo normalmente produzidos, e a ETA 2 com 950 litros por segundo, quando o habitual é 1.200 litros por segundo.
Apesar da redução, a autarquia informou que, o sistema continua operando com 92% da capacidade total, o que demonstra, segundo o Saerb, o empenho das equipes em manter o abastecimento regular e minimizar os impactos para os consumidores
A Prefeitura de Rio Branco informou que o órgão está trabalhando para restabelecer a produção normal o mais rápido possível, garantindo a continuidade do fornecimento de água com segurança e qualidade.
Comentários
Acre
MP-AC abre inquérito civil para investigar possível loteamento irregular em Rio Branco
O procedimento apura a situação do Loteamento Raimundo Thomé da Rocha, no bairro Isaura Parente, e cobra da prefeitura informações sobre a regularização fundiária da área.
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) instaurou um Inquérito Civil para investigar um possível caso de loteamento irregular ou clandestino na Rua Almirante Tamandaré, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco. A apuração é conduzida pela Promotoria de Justiça e tem como foco o loteamento denominado “Raimundo Thomé da Rocha”.
De acordo com o despacho, o procedimento foi convertido a partir do Preparatório nº 06.2025.00000176-0, após constatação de que não há aprovação formal do loteamento, o que indica a necessidade de regularização fundiária de interesse específico (REURB-E) na área.
O MP-AC informou que, apesar das tentativas de solucionar o caso de forma administrativa, o problema permanece sem resolução. Por isso, o órgão decidiu aprofundar as investigações com base na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 28/2012 do Colégio de Procuradores de Justiça do MP-AC.
O despacho também determinou o ajuste do cadastro no sistema SAJ/MP, definindo como objeto do inquérito “a apuração da regularização fundiária no Loteamento Raimundo Thomé da Rocha, no bairro Isaura Parente”. O Município de Rio Branco foi incluído como parte requerida.
Além disso, o Ministério Público determinou a publicação do despacho no Diário Eletrônico da instituição e o envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), solicitando informações atualizadas sobre o andamento da regularização fundiária da localidade.
Com informações de AC24horas
Comentários
Acre
Iteracre ultrapassa meta de 2023 e entrega mais de 3.700 títulos de terras
O Instituto de Terras do Acre (ITERACRE) vem realizando um trabalho histórico em todo o estado. Em menos de 20 dias, o órgão já entregou mais de 2.700 títulos urbanos, rurais e para entidades religiosas em diversos municípios, incluindo Plácido de Castro, Acrelândia, Brasiléia, Xapuri, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.
Com a entrega prevista de 929 títulos em Feijó, que deve acontecer nos próximos dias, o número total ultrapassará 3.629 documentos regularizados, superando a meta estabelecida pela presidente do ITERACRE ainda na primeira fase de sua gestão, iniciada ano de 2023.
De acordo com informações da presidência do Instituto, ainda há cerca de 4 mil títulos em fase final de registro, que deverão ser entregues à população até o fim deste ano. A presidente informou que, assim que o gabinete do governador definir o cronograma da segunda remessa de entregas, o ITERACRE dará início às novas cerimônias de distribuição dos documentos registrados.
Estamos aguardando a tratativa do tribunal de justiça através da corregedoria, junto aos cartórios, demais de aproximadamente 6 municípios para em seguida aliar as entregar os títulos registrados a população com o gabinete do nosso governador e vice governadora Mailza Assis, que tem se dedicado para garantir moradia com segurança para os acreanos, diga como vai funcionar o cronograma de entrega para que ele esteja conosco em mais um momento histórico”, apontou Gabriela Câmara.
Essas metas fazem parte de um pedido direto do governador e vice governadora Mailza, que desafiou o ITERACRE a manter um ritmo acelerado e alcançar a marca de 10 mil títulos entregues até o final de 2025.
Com esse avanço, o ITERACRE consolida um dos maiores programas de regularização fundiária da história do Acre, garantindo segurança jurídica e dignidade para milhares de famílias acreanas.
Você precisa fazer login para comentar.