Vereadores de Brasiléia apresentam demandas de ramais e serviços de piçarramento em reunião com presidente do Deracre

Sula Ximenes recebeu comitiva de cinco parlamentares liderada por Marquinhos Tibúrcio; novas solicitações poderão integrar cronograma de 2026

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) recebeu em sua sede de apoio na regional em Brasiléia uma comitiva de cinco vereadores do município para tratar de demandas relacionadas a ramais e obras executadas pelo órgão no município.

A reunião foi liderada pelo presidente da Câmara Municipal, Marquinhos Tibúrcio (PP), e contou com a participação dos vereadores Djahilson Américo (Republicanos), Beto Dantas (PT), Lucélia Borges (PSD) e Zemar Jerônimo (PL).

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância do diálogo com o legislativo municipal: “É fundamental mantermos esse canal aberto com as câmaras municipais, porque são os vereadores que estão mais próximos das comunidades e conhecem as principais necessidades”. Durante o encontro, os parlamentares apresentaram solicitações específicas relacionadas à melhoria de estradas vicinais e serviços de piçarramento em trechos críticos do município.

Ximenes esclareceu que as ações atuais seguem o planejamento estabelecido para a Operação Verão 2025, mas que novas demandas poderão ser incluídas no cronograma do próximo ano, mediante avaliação técnica e disponibilidade orçamentária. Também foram apresentadas aos vereadores as principais obras e intervenções em andamento na região, com destaque para serviços de manutenção de rodovias e apoio a frentes municipais de infraestrutura em Brasiléia.

