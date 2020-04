Os vereadores dos municípios de Epitaciolândia estarão apresentando nas Câmaras durante Sessão da próxima semana, um anteprojeto para que seja suspenda as cobranças de impostos e taxas durante a quarentena do coronavírus no Estado.

Samuel Hassem Partido Social Cristão – PSC, de Epitaciolândia, falou ao jornal oaltoacre.com, que já está com documentos a ser apreciado pelos demais edis da Casa, por entender que o período é de ver e ajudar àqueles que estão sem poder arcar com seus compromissos, uma vez que estão sem renda.

Da mesma forma, o vereador Joelso Pontes (PP), estará pedindo suspensão das cobranças dos empréstimos consignados de servidores públicos do Acre durante o período que perdurar a pandemia do coronavírus no Estado.

“A suspensão dos pagamentos dos empréstimos consignados e outras taxas trará equilíbrio econômico para essas famílias, portanto estarei apresentando esse projeto na próxima semana na Câmara”, disse o vereador Samuel Hassem.

