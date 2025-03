Vereadores cobram reabertura da delegacia da Polícia Civil em Brasiléia

Manifestantes bloqueiam acesso da imprensa durante atos contra aumento de combustíveis e falta de políticas públicas; profissionais denunciam violação à liberdade de imprensa

Jornalistas que cobriam os protestos liderados por sindicatos e mototaxistas em Cobija, no departamento de Pando, região que faz fronteira com o Acre, foram impedidos de exercer sua profissão em diversos setores das manifestações realizadas nesta semana. Os manifestantes, que estão organizados em medidas de pressão contra políticas de preços, proibiram a livre passagem e atuação dos profissionais da imprensa, dificultando a cobertura dos atos.

De acordo com relatos, os mototaxistas e seus associados bloquearam o acesso de repórteres e fotógrafos às áreas onde ocorriam os protestos, alegando que a presença da imprensa poderia “distorcer” as informações sobre as reivindicações do setor. Os jornalistas, no entanto, denunciam a violação do direito à liberdade de imprensa e à livre circulação, garantidos por lei.

“Estamos aqui para informar a população de forma imparcial, mas estamos enfrentando obstáculos que impedem o exercício da nossa profissão. Isso é um ataque à democracia e ao direito da sociedade de ser informada”, afirmou um dos jornalistas que tentava cobrir o protesto.

Os mototaxistas estão organizados em protestos contra medidas que afetam diretamente sua categoria, como o aumento de combustíveis e a falta de políticas públicas para o setor. Apesar da justificativa das reivindicações, a restrição à imprensa tem gerado críticas de entidades de comunicação em Cobija, que defendem a transparência e o acesso à informação como pilares fundamentais de uma sociedade democrática.

A restrição à imprensa durante os protestos em Cobija reforça a importância de se garantir o direito à informação e a liberdade de expressão, especialmente em contextos de mobilização social, onde a transparência e o diálogo são essenciais para a construção de soluções democráticas.

As autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre o caso, mas a situação tem levantado debates sobre a necessidade de garantir a segurança e a liberdade dos profissionais da imprensa durante coberturas de manifestações. Enquanto isso, os protestos continuam nas ruas de Cobija, com os mototaxistas exigindo respostas do governo para suas demandas.

