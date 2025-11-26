Vereadora Izabelle Araújo solicita vistoria na Ponte Wilson Pinheiro, e Deracre garante ações de prevenção

A vereadora Izabelle Araújo levou à tribuna da Câmara Municipal uma preocupação envolvendo a Ponte Wilson Pinheiro, que liga Brasiléia à cidade boliviana de Cobija. A parlamentar solicitou uma vistoria técnica do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) após identificar sinais de erosão na cabeceira da ponte, o que poderia representar riscos à segurança de quem utiliza a via diariamente.

Atendendo prontamente ao requerimento, o Deracre enviou ao local uma equipe formada pelo diretor Júlio Martins e pelo engenheiro civil Johnatan Lisboa. Durante a inspeção, foi confirmada a presença de erosão no solo da cabeceira, porém, segundo o relatório técnico, a estrutura principal da ponte permanece estável, sem qualquer indício de comprometimento.

Apesar da segurança estrutural estar garantida, a equipe do Deracre enfatizou a necessidade de ações preventivas. O órgão se colocou à disposição para realizar os serviços de contenção e reparo da área afetada, a fim de evitar que a erosão avance e cause danos futuros.

A vereadora Izabelle Araújo agradeceu a resposta rápida ao seu requerimento e reforçou a importância da manutenção constante do local, que é uma das principais portas de acesso entre o Brasil e a Bolívia. “Estamos acompanhando de perto e aguardando que o Deracre realize os serviços necessários, garantindo a segurança de todos”, destacou.

A Ponte Wilson Pinheiro é utilizada diariamente por moradores, estudantes, trabalhadores e comerciantes, sendo fundamental para o fluxo entre as duas cidades. A expectativa é de que as ações preventivas sejam iniciadas em breve, assegurando a trafegabilidade e a estabilidade da via.

