Vereadora Izabelle Araújo solicita vistoria na Ponte Wilson Pinheiro, e Deracre garante ações de prevenção
A vereadora Izabelle Araújo levou à tribuna da Câmara Municipal uma preocupação envolvendo a Ponte Wilson Pinheiro, que liga Brasiléia à cidade boliviana de Cobija. A parlamentar solicitou uma vistoria técnica do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) após identificar sinais de erosão na cabeceira da ponte, o que poderia representar riscos à segurança de quem utiliza a via diariamente.
Atendendo prontamente ao requerimento, o Deracre enviou ao local uma equipe formada pelo diretor Júlio Martins e pelo engenheiro civil Johnatan Lisboa. Durante a inspeção, foi confirmada a presença de erosão no solo da cabeceira, porém, segundo o relatório técnico, a estrutura principal da ponte permanece estável, sem qualquer indício de comprometimento.
Apesar da segurança estrutural estar garantida, a equipe do Deracre enfatizou a necessidade de ações preventivas. O órgão se colocou à disposição para realizar os serviços de contenção e reparo da área afetada, a fim de evitar que a erosão avance e cause danos futuros.
A vereadora Izabelle Araújo agradeceu a resposta rápida ao seu requerimento e reforçou a importância da manutenção constante do local, que é uma das principais portas de acesso entre o Brasil e a Bolívia. “Estamos acompanhando de perto e aguardando que o Deracre realize os serviços necessários, garantindo a segurança de todos”, destacou.
A Ponte Wilson Pinheiro é utilizada diariamente por moradores, estudantes, trabalhadores e comerciantes, sendo fundamental para o fluxo entre as duas cidades. A expectativa é de que as ações preventivas sejam iniciadas em breve, assegurando a trafegabilidade e a estabilidade da via.
Acre ocupa 18ª posição em ranking de qualificação de trabalhadores
O Acre aparece na 18ª posição no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, no indicador que mede a média de anos de estudo das pessoas ocupadas com 14 anos ou mais. Segundo os dados, o estado registra 10,7 anos de estudo médio entre os trabalhadores. As informações são do Centro de Liderança Pública (CLP), com base em dados do IBGE.
O indicador integra o pilar de Capital Humano, que avalia o nível de qualificação da força de trabalho em cada unidade da federação. O número de anos de estudo é considerado um fator decisivo para medir a capacidade de inovação, produtividade e desenvolvimento econômico dos estados.
De acordo com o CLP, a análise permite comparar o avanço educacional dos trabalhadores e identificar desafios relacionados à melhoria da formação profissional, especialmente em regiões que enfrentam desigualdades históricas — caso da Região Norte, onde o Acre ainda apresenta índices abaixo da média nacional.
Previsão do tempo aponta instabilidade e forte umidade em todas as regiões do Acre
A quarta-feira (26) deve ser marcada por instabilidade em praticamente todo o Acre. A previsão do tempo inclui alta umidade, possibilidade de chuvas fortes e variações de temperatura entre 22°C e 32°C, dependendo da região do estado. As informações são do site otempoaqui.com.br.
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, a tendência é de um dia fechado, com chuvas a qualquer momento, algumas delas podendo ser intensas, sobretudo em áreas isoladas. A umidade relativa do ar permanece elevada, com mínima entre 70% e 80% à tarde e máxima entre 90% e 100% ao amanhecer.
Os ventos devem soprar de forma fraca ou calma, predominantemente do norte, com variações para noroeste e nordeste.
Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo será quente e abafado, mas também instável. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva pontuais, que também podem ser fortes. A probabilidade de chuvas intensas é considerada alta.
Temperaturas por município:
– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;
– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;
– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;
– Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, com mínimas entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;
– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22ºC e 24ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC
– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;
– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC.
Rio Acre marca 3,78 metros em Rio Branco nesta quarta-feira (26)
O nível do Rio Acre em Rio Branco amanheceu nesta quarta-feira, 26, em 3,78 metros, conforme o boletim divulgado às 5h13 pela Defesa Civil Municipal. O dado é assinado pelo coordenador do órgão, tenente-coronel Cláudio Falcão.
Nas últimas 24 horas, foram registrados 6,20 milímetros de chuva, volume considerado baixo, mas suficiente para provocar pequenas oscilações no nível do manancial.
Atualmente, a marca registrada está quase 10 metros abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e muito distante da cota de transbordo, que é de 14 metros. Mesmo assim, a Defesa Civil reforça que o acompanhamento permanece constante para antecipar cenários e garantir segurança às famílias ribeirinhas.
