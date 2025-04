Vereadora Isabelle Araújo lidera produtividade na Câmara de Brasiléia com 25 pedidos de providência em 3 meses

A atuação dos vereadores, com destaque para Isabelle Araújo, reflete a busca por soluções e melhorias para a cidade, alinhando demandas da população com as políticas públicas municipais

A vereadora Isabelle Araújo se destaca como a parlamentar mais ativa na Câmara Municipal de Brasiléia no inicio desta legislatura, registrando o maior número de pedidos de providência, se consolidando como a parlamentar mais ativa no início deste primeiro trimestre de 2025.

De acordo com dados do Portal da Transparência, a vereadora do republicano protocolou 25 indicações no período, direcionadas a melhorias para o município e ao atendimento de demandas da população Brasileense.

Em segundo lugar no ranking de produtividade está o vereador Almir Andrade, com 20 solicitações, seguido pelo vereador Zemar, que apresentou 12 indicações no mesmo intervalo.

Transparência e acesso à informação

Todos os pedidos de providência ficam disponíveis no Portal da Transparência da Câmara (brasileia.ac.leg.br), onde qualquer cidadão pode acompanhar as ações dos parlamentares. Além disso, as sessões legislativas são transmitidas ao vivo, reforçando o compromisso com a prestação de contas e a participação popular.

Os dados, disponíveis no Portal da Transparência, mostram um legislativo empenhado em endereçar as demandas da população

Ranking da Produtividade Legislativa

1️⃣ Isabelle Araújo: 25 indicações

2️⃣ Almir Andrade: 20 requerimentos

3️⃣ Vereador Zemar: 12 solicitações

Transparência em Ação

Todos os documentos estão acessíveis para consulta pública no site oficial da Câmara (brasileia.ac.leg.br), que também oferece:

• Transmissão ao vivo das sessões

• Acompanhamento do trâmite de cada proposta

• Histórico completo das ações parlamentares

Foco nas Demandas Populares

Os pedidos de providência – instrumentos oficiais que direcionam demandas ao Executivo – abordaram:

Melhorias na infraestrutura urbana e rural

Solicitações para a área de saúde

Propostas para educação e segurança

A vereadora Isabelle Araújo ressaltou seu compromisso:

“Cada indicação representa uma voz da comunidade. Nosso mandato é pautado pelo diálogo direto com a população”.

Próximos Passos

Acompanhamento das respostas do Executivo às solicitações

Novas rodadas de audiências públicas para coletar demandas

Continuidade da fiscalização através dos canais digitais

Legislativo Presente

A Câmara reforça seu compromisso com a prestação de contas, convidando a população a acompanhar e participar ativamente do trabalho legislativo.

Os pedidos de providência são documentos oficiais registrados no Portal da Transparência, acessíveis através do site oficial da Câmara Municipal (brasileia.ac.leg.br), permitindo que qualquer cidadão acompanhe as ações dos vereadores.

Além disso, todas as sessões do legislativo municipal são transmitidas ao vivo, reforçando a transparência e a prestação de contas dos parlamentares para a sociedade.

O compromisso com a transparência e a atuação ativa dos vereadores na apresentação de demandas refletem a busca por melhorias e soluções para a cidade de Brasiléia.

9ª Sessão Ordinária do 1º ano legislativo da 16ª legislatura

Veja vídeo da sessão desta terça-feira, dia 1 de Abril:



Comentários