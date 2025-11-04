Flash
Vereador Samir Bestene cobra urgência na licitação do transporte público e destaca a participação de Bocalom na COP 30
Parlamentar defende abertura para novas empresas e investimentos em saneamento como prioridade para o desenvolvimento da capital
O vereador Samir Bestene (PP) voltou a cobrar da Prefeitura de Rio Branco celeridade na licitação do transporte público, destacando os constantes problemas enfrentados pela população com a frota atual. Segundo o parlamentar, é preciso abrir espaço para novas empresas que possam oferecer um serviço mais eficiente e moderno.
“A gente tem visto vários problemas — ônibus quebrados, poucos veículos circulando. É preciso acelerar essa licitação ou abrir concorrência para que mais de uma empresa possa atuar na capital. Defendo que isso venha logo para a Câmara, com as adequações necessárias, como regras de acessibilidade e novo modelo de cobrança por quilômetro rodado”, afirmou Bestene.
O vereador ressaltou que o transporte público de Rio Branco enfrenta falhas estruturais e operacionais que afetam diretamente os usuários, e que a demora no processo licitatório mantém o sistema defasado.
Sobre a COP 30, vereador defende participação do prefeito e busca por recursos
Questionado sobre a viagem do prefeito Tião Bocalom a Belém (PA) para participar da COP 30, Bestene considerou positiva a presença do gestor no evento, destacando a relevância da conferência para pautas ambientais e de infraestrutura urbana.
“É uma discussão importante, que envolve o aquecimento global, mas também o saneamento básico — um dos grandes desafios de Rio Branco. Precisamos captar recursos para mudar essa realidade. Hoje, nossa capital tem índices preocupantes e está entre as piores do país nesse quesito”, disse.
O parlamentar citou dados do Instituto Trata Brasil, que apontam a necessidade de investimentos superiores a R$ 2 bilhões para a melhoria do sistema de saneamento da capital.
“Investir em saneamento é investir em saúde pública. Espero que dessa participação na COP 30 possam surgir bons encaminhamentos e oportunidades de captação de recursos para melhorar os índices de saneamento e a qualidade de vida da população de Rio Branco”, concluiu o vereador.
Comentários
Flash
Prefeito Jerry Correia participa de agenda em Brasília em busca de novos investimentos para o município
Nesta segunda-feira, em Brasília, o prefeito de Assis Brasil cumpre agenda na capital federal em busca de recursos e investimentos para o desenvolvimento do município. A primeira reunião aconteceu na AMAC – Associação dos Municípios do Acre, onde o gestor foi recebido pelo general Poti, coordenador do escritório da instituição em Brasília.
Durante o encontro, foram discutidas demandas prioritárias do município e estratégias de captação de recursos junto aos órgãos federais. Em seguida, o prefeito participou da reunião da Bancada Federal do Acre, que contou com a presença de deputadas, deputados e senadores. O objetivo foi apresentar projetos e solicitar apoio para inclusão de emendas no Orçamento Geral da União de 2026.
“Estamos em um momento decisivo de articulação. É aqui que buscamos os recursos que garantirão novas obras, melhorias e avanços para Assis Brasil. Nosso compromisso é continuar trabalhando para trazer benefícios concretos à nossa população”, destacou o prefeito.
A participação na agenda em Brasília ocorre todos os anos e tem garantido resultados importantes para o município, com investimentos que fortalecem áreas como infraestrutura, saúde e desenvolvimento urbano.
A expectativa é de que a viagem gere bons frutos e assegure mais uma rodada de investimentos para o ano de 2026, reforçando o compromisso da gestão com o crescimento de Assis Brasil.
Comentários
Flash
Sebrae promove ciclo de palestras sobre vendas e atendimento em novembro
Durante todo o mês de novembro, o Sebrae promove as “Quintas Empreendedoras”, uma série de palestras gratuitas com foco em fortalecer estratégias de vendas e aprimorar o atendimento ao cliente. Os encontros acontecerão às 19h, na sede da instituição, em Rio Branco.
Esta iniciativa faz parte da programação especial voltada ao desenvolvimento de empreendedores e profissionais de vendas, reunindo especialistas para discutir temas como o uso da Inteligência Artificial, jornada do cliente, inclusão no atendimento e técnicas para impulsionar resultados.
Confira a programação completa:
- 06/11 – Black Friday Turbo: Vendas Aceleradas com Inteligência Artificial (com Flávio Muniz).
- 13/11 – Jornada do Cliente (com Katharina Lacerda).
- 20/11 – Inclusão e respeito no atendimento: o amor que conecta + Mesa redonda para debate do tema (com Vanessa Igami).
- 27/11 – Vender é técnica: estratégias de vendas e comunicação para alavancar os resultados do final do ano (com Rafael Norberto).
A coordenadora de atendimento, Ruama Demir, destaca que cada palestra traz um tema atual com foco no sucesso das vendas. “As palestras foram pensadas para apoiar os empreendedores, trazendo ferramentas modernas e acessíveis para melhorar resultados e fortalecer os negócios locais”, disse.
Outra atividade que também acontece este mês é o Seminário “Além da Oficina: o legado de quem quer evoluir”, que será realizado no dia 18 de novembro, às 18h30, com foco em capacitação e compartilhamento de experiências entre empreendedores do setor automotivo.
As inscrições para as palestras e o seminário podem ser feitas gratuitamente na Loja Sebrae (ac.loja.sebrae.com.br). A entrada será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.
Para mais informações, acesse ac.loja.sebrae.com.br e acompanhe o perfil oficial no Instagram @sebraenoacre.
Comentários
Flash
PRF apreende mais de 20 kg de cocaína e cumpre mandado de prisão
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre registrou, durante o final de semana, três ocorrências de destaque que demonstram a efetividade das ações de fiscalização e policiamento nas rodovias federais do Acre. As situações envolveram apreensão de drogas, porte irregular de arma de fogo e cumprimento de mandado de prisão, em diferentes municípios acreanos.
Na manhã de sexta-feira (31), uma equipe da PRF realizava fiscalização de rotina no km 97 da BR-317, quando recebeu informações de um caminhoneiro sobre a movimentação suspeita de um homem portando duas mochilas na zona rural. Os policiais se deslocaram até o local e avistaram o indivíduo, que, ao notar a presença da viatura, abandonou as mochilas e fugiu em meio à vegetação, não sendo mais localizado.
Durante a verificação, os agentes encontraram 20 tabletes de substância entorpecente, totalizando aproximadamente 20,1 quilos de cocaína — sendo 5,1 kg de cloridrato e 15,04 kg de pasta base. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para os procedimentos cabíveis.
O condutor e sua acompanhante foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde a ocorrência foi apresentada.
Ainda no sábado à noite, por volta das 21h, no município de Xapuri, a PRF abordou um veículo Fiat Strada e, após consultas nos sistemas, constatou-se que o passageiro possuía mandado de prisão civil em aberto por inadimplência de pensão alimentícia, expedido pela Vara Cível de Tarauacá (TJAC). O homem foi detido sem necessidade de uso de algemas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local para os devidos trâmites legais.
As ações registradas ao longo do final de semana reforçam o compromisso da Polícia Rodoviária Federal em atuar de forma integrada e permanente no combate ao crime e na garantia da segurança pública em todo o território acreano.
Você precisa fazer login para comentar.